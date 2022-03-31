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Brevard County, FL

Beach Hazards Statement issued for Coastal Volusia, Indian River, Martin, Northern Brevard County by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-31 11:05:00 EDT Expires: 2022-04-01 04:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If...

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Severe thunderstorm warning issued in Brevard, Volusia counties

A severe thunderstorm warning has been issued in Brevard and Volusia counties until 10:30 p.m. A line of strong, fast storms was moving east over the coast. This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.
VOLUSIA COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Brevard, Indian River, Lake, Okeechobee, Orange, Osceola by NWS

Effective: 2022-03-16 15:02:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brevard; Indian River; Lake; Okeechobee; Orange; Osceola; Seminole; St. Lucie; Volusia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 47 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN EAST CENTRAL FLORIDA BREVARD INDIAN RIVER LAKE OKEECHOBEE ORANGE OSCEOLA SEMINOLE ST. LUCIE VOLUSIA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLANDALE, ALTAMONTE SPRINGS, APOPKA, BASINGER, BASSWOOD ESTATES, BITHLO, CASSELBERRY, CELEBRATION, CONWAY, COUNTRY HILLS ESTATES, DAYTONA BEACH, DEER PARK, DELTONA, EAU GALLIE, EMERALDA, EUSTIS, FARMTON, FORT DRUM, FORT PIERCE, FOUR SEASONS ESTATES, GROVENOR ESTATES, HORIZON WEST, JAYCEE BEACH, KENNEDY SPACE CENTER, KISSIMMEE PRAIRIE PRESERVE, LADY LAKE, LAGRANGE, LAKE ASHBY, LAKE DORA, LEESBURG, MELBOURNE, MOUNT DORA, MULLET LAKE PARK, OKEECHOBEE, OSTEEN, OVIEDO, PALM BAY, PLAYALINDA BEACH, PORT ORANGE, PORT SAINT LUCIE, SANFORD, SEBASTIAN, SEBASTIAN INLET, TAVARES, TITUSVILLE, VERO BEACH, VERO BEACH SOUTH, VERO LAKE ESTATES, WEKIVA SPRINGS, AND WINTER SPRINGS.
BREVARD COUNTY, FL
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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Special Weather Statement issued for Okaloosa Coastal, Santa Rosa Coastal by NWS

Effective: 2022-03-15 11:58:00 EDT Expires: 2022-03-15 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Okaloosa Coastal; Santa Rosa Coastal Strong Coastal Wind Event Continues An ongoing wake low event will keep winds gusting between 35 and 45 mph along coastal sections of Santa Rosa and Okaloosa counties in Florida through early this evening. The winds should subside after 5 PM CDT. Please use caution if venturing outside through this afternoon and early evening. These type of winds will be capable of downing large tree limbs and a few weakened trees. Also, isolated power outages cannot be ruled out. Remain weather aware through the afternoon hours and look for further updates as warranted.
OKALOOSA COUNTY, FL
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Volusia County, FL
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Special Weather Statement issued for Baker, Bradford, Coastal Nassau, Inland Nassau, Trout River by NWS

Effective: 2022-03-20 09:12:00 EDT Expires: 2022-03-19 23:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Baker; Bradford; Coastal Nassau; Inland Nassau; Trout River; Union; Western Clay; Western Duval A strong thunderstorm will impact portions of central Nassau, northern Bradford, southeastern Baker, eastern Union, northwestern Clay, western Duval and south central Charlton Counties through 1115 PM EDT At 1033 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Raiford, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Wind gusts of 45 to 55 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Lake Butler, Callahan, Raiford, Macclenny, Glen St. Mary, Maxville, Beasley, New River, Bryceville and Cecil Field. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...55 MPH
BAKER COUNTY, FL
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Red Flag Warning issued for Allendale, Beaufort, Charleston, Coastal Colleton by NWS

Effective: 2022-03-26 15:19:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Fire officials should advise their crews in the field. The public should postpone outdoor burning during this period. Target Area: Allendale; Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTHERN SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST GEORGIA * TIMING...Until 8 pm. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Special Weather Statement issued for Coastal Collier County, Glades, Hendry, Inland Broward County by NWS

Effective: 2022-03-16 22:09:00 EDT Expires: 2022-03-17 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Coastal Collier County; Glades; Hendry; Inland Broward County; Inland Collier County; Inland Miami-Dade County; Inland Palm Beach County; Mainland Monroe; Metro Broward County Areas of Fog Possible Through the Morning Commute Areas of fog...some locally dense...are forecast to develop across portions of the area. Visibilities are likely to be reduced to around 1 mile in general, with localized areas experiencing reduced visibilities to one-half of a mile at times. Fog will likely persist into the morning commute. If lower visibilities materialize, a dense fog advisory will be needed. Motorists are advised to drive with caution this morning as visibilities may widely vary over short distances. Use low beam headlights and leave extra distance between your vehicle and others on the road when encountering significant reductions in visibility. Allow extra travel time.
BROWARD COUNTY, FL
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High Surf Advisory issued for Coastal Palm Beach County by NWS

Effective: 2022-03-13 03:39:00 EDT Expires: 2022-03-13 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Palm Beach County HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM EDT THIS MORNING THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves up to 8 feet expected in the surf zone. For the High Rip Current Risk, dangerous rip currents expected. * WHERE...Coastal Palm Beach County. * WHEN...For the High Surf Advisory, from midnight EST tonight to noon EDT Sunday. For the High Rip Current Risk, from Sunday morning through Monday evening. * IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Lifeguard#Beach Hazards Statement#Coastal
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Special Weather Statement issued for Inland Volusia, Orange, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-24 11:43:00 EDT Expires: 2022-03-24 13:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or hard-topped vehicle. Remember, when thunder roars, go indoors! Target Area: Inland Volusia; Orange; Seminole Strong thunderstorms will impact portions of southeastern Seminole, northern Brevard, southeastern Orange, southeastern Volusia and northeastern Osceola Counties through 115 PM EDT At 1232 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Geneva to 10 miles northeast of Harmony to 9 miles southeast of Holopaw. Movement was northeast at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Melbourne, Titusville, Rockledge, Cocoa and Cocoa Beach. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ORANGE COUNTY, FL
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Winter Storm Warning issued for Riverside County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-28 21:42:00 PDT Expires: 2022-03-29 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Riverside County Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM TUESDAY * WHAT...Snow accumulations of 3 to 6 inches, with 8 to 12 inches above 8,500 feet. * WHERE...The snow level will fall to around 5500 feet late tonight. The strongest winds will be near the ridge tops and along the desert slopes. * ADDITIONAL DETAILS...Be prepared for significant reductions in visibility at times due to fog and blowing snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are occurring. If you must travel, keep an extra flashlight, food and water in your vehicle in case of an emergency. For road condition information in California...enter 8 0 0 4 2 7 7 6 2 3 if inside california or 9 1 6 4 5 5 7 6 2 3 if outside California.
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Special Weather Statement issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-27 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania INCREASED FIRE DANGER THIS AFTERNOON AND EVENING Westerly winds of 15 to 25 mph with gusts of 30 to 40 mph, combined with relative humidity values below 25 percent, will result in increased fire danger across western North Carolina today. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution since fires can quickly get out of hand under these conditions.
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Preston, Eastern Tucker, Western Tucker by NWS

Effective: 2022-03-27 00:27:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Preston; Eastern Tucker; Western Tucker WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 2 and 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Pennsylvania, Higher Elevations of Fayette and Higher Elevations of Westmoreland Counties. In West Virginia, Eastern Preston, Eastern Tucker and Western Tucker Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PRESTON COUNTY, WV
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Special Weather Statement issued for Eastern Bergen, Eastern Essex, Eastern Passaic, Eastern Union by NWS

Effective: 2022-03-31 07:10:00 EDT Expires: 2022-03-31 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Eastern Bergen; Eastern Essex; Eastern Passaic; Eastern Union; Hudson; Western Bergen; Western Essex; Western Passaic; Western Union Fog has developed across portions of the tri-state area this morning. Some of the fog has become locally dense reducing visibilities to a 1/2 mile or less. Motorists this morning should exercise caution and be alert for rapidly changing visibilities. Remember to use low beams while operating a car. Expect conditions to improve later this morning.
BERGEN COUNTY, NJ
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Severe Weather Statement issued for Porter by NWS

Effective: 2022-03-25 18:47:00 EDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Porter A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR PORTER COUNTY At 547 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Chesterton, moving east at 45 mph. HAZARD..65 to 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Portage, Valparaiso, Chesterton, South Haven, Porter, Burns Harbor, Ogden Dunes, Town of Pines, Beverly Shores, Wheeler and Dune Acres. This includes... Valparaiso University, Indiana Dunes State Park, and Porter County Fairgrounds. Including the following interstates Indiana I-80 near mile marker 16. Indiana I-90 between mile markers 22 and 37. Indiana I-94 between mile markers 17 and 32. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
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Winter Storm Warning issued for Western Grant, Western Pendleton by NWS

Effective: 2022-03-27 05:03:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. When venturing outside, watch your first few steps taken on steps, sidewalks, and driveways, which could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Western Grant; Western Pendleton WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of up to one inch. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...In Maryland, Garrett County. In West Virginia, Western Grant and Western Pendleton Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
GRANT COUNTY, WV
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Rip Current Statement issued for Coastal Broward County, Coastal Miami Dade County by NWS

Effective: 2022-03-13 12:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Broward County; Coastal Miami Dade County HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Coastal Broward and Coastal Miami-Dade Counties. * WHEN...Through Monday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
BROWARD COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Indian River, Okeechobee, St. Lucie by NWS

Effective: 2022-03-16 15:02:00 EDT Expires: 2022-03-16 19:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Conditions are favorable for the development of weak, brief funnel clouds. These types of funnel clouds on rare occasions they can briefly touch down, producing wind gusts over 50 mph. If a funnel cloud is spotted move indoors and report your sighting to the National Weather Service. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 PM EDT for east central Florida. Target Area: Indian River; Okeechobee; St. Lucie Strong thunderstorms will impact portions of St. Lucie, northeastern Okeechobee and Indian River Counties through 715 PM EDT At 613 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms from near Vero Lake Estates to 6 miles west of Lakewood Park to Port Saint Lucie. Movement was northeast at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Port Saint Lucie, Fort Pierce, Sebastian, Vero Beach and Fellsmere. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
INDIAN RIVER COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Humboldt County, Northern Elko County by NWS

Effective: 2022-03-13 10:54:00 PDT Expires: 2022-03-13 15:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Humboldt County; Northern Elko County; Northern Lander County and Northern Eureka County; Ruby Mountains and East Humboldt Range; South Central Elko County; Southeastern Elko County; Southwest Elko County Strong Wind Gusts and Showers Today A cold front swinging through the region will bring strong west to northwest winds. Gusts up to 45 mph are possible, especially on higher passes and summits, and dangerous crosswinds could occur. In addition, snow showers are expected as well, possibly mixing with or changing to rain in the lower elevations. Little to no accumulation expected in the valleys, while mountains could see a couple of inches. The strong winds and showers will diminish this evening. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
ELKO COUNTY, NV
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Beach Hazards Statement issued for Catalina and Santa Barbara Islands by NWS

Effective: 2022-03-17 01:10:00 PDT Expires: 2022-03-17 15:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Remain out of the water due to hazardous swimming conditions, or stay near occupied lifeguard towers. Rock jetties can be deadly in such conditions, stay off the rocks. Target Area: Catalina and Santa Barbara Islands; Los Angeles County Coast including Downtown Los Angeles BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON * WHAT...Dangerous rip currents and breaking waves of 3 to 6 feet. * WHERE...West facing beaches of the Los Angeles County Coast, and Catalina and Santa Barbara Islands. * WHEN...Through Thursday afternoon. * IMPACTS...There is an increased risk of drowning due to the hazardous conditions. Rip currents can pull swimmers and surfers out to sea. Waves can wash people off beaches and rocks, and capsize small boats nearshore.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-03-29 13:12:00 PDT Expires: 2022-03-29 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA

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