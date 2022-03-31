Beach Hazards Statement issued for Coastal Volusia, Indian River, Martin, Northern Brevard County by NWS

Effective: 2022-03-16 15:02:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brevard; Indian River; Lake; Okeechobee; Orange; Osceola; Seminole; St. Lucie; Volusia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 47 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN EAST CENTRAL FLORIDA BREVARD INDIAN RIVER LAKE OKEECHOBEE ORANGE OSCEOLA SEMINOLE ST. LUCIE VOLUSIA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLANDALE, ALTAMONTE SPRINGS, APOPKA, BASINGER, BASSWOOD ESTATES, BITHLO, CASSELBERRY, CELEBRATION, CONWAY, COUNTRY HILLS ESTATES, DAYTONA BEACH, DEER PARK, DELTONA, EAU GALLIE, EMERALDA, EUSTIS, FARMTON, FORT DRUM, FORT PIERCE, FOUR SEASONS ESTATES, GROVENOR ESTATES, HORIZON WEST, JAYCEE BEACH, KENNEDY SPACE CENTER, KISSIMMEE PRAIRIE PRESERVE, LADY LAKE, LAGRANGE, LAKE ASHBY, LAKE DORA, LEESBURG, MELBOURNE, MOUNT DORA, MULLET LAKE PARK, OKEECHOBEE, OSTEEN, OVIEDO, PALM BAY, PLAYALINDA BEACH, PORT ORANGE, PORT SAINT LUCIE, SANFORD, SEBASTIAN, SEBASTIAN INLET, TAVARES, TITUSVILLE, VERO BEACH, VERO BEACH SOUTH, VERO LAKE ESTATES, WEKIVA SPRINGS, AND WINTER SPRINGS.
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