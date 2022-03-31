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Okaloosa County, FL

Tornado Watch issued for Okaloosa by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-31 03:27:00 EDT Expires: 2022-03-31 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty:...

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Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
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Beachgoers run for cover as waterspout turns into tornado in Florida

A waterspout turned into a tornado at a Florida beach this weekend, sending beachgoers running for cover.The incident happened at Fort Myers beach in southwest Florida on Saturday. Video of the incident showed dark clouds forming and chairs and tents being blown away by powerful gusts as beachgoers ran for shelter.The National Weather Service (NWS) later confirmed that the waterspout had moved onshore as a weak tornado and that they were investigating the sudden weather change.NWS said that the tornado had peak winds of around 65mph.“Essentially, because a waterspout is basically a tornado over water, that means that the...
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Tornado Watch issued for Baldwin, Butler, Conecuh, Covington, Crenshaw, Escambia by NWS

Effective: 2022-03-23 01:20:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Butler; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Monroe; Wilcox TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BALDWIN COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Austin, Brazos, Burleson, Colorado, Grimes, Madison by NWS

Effective: 2022-03-21 21:20:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Austin; Brazos; Burleson; Colorado; Grimes; Madison; Washington Tornado Watch 54, previously in effect until 10 PM CDT this evening, is now in effect until 1 AM CDT Tuesday for the following areas In southeast Texas this watch includes 7 counties Austin Brazos Burleson Colorado Grimes Madison Washington This includes the cities of Bellville, Brenham, Bryan, Caldwell, College Station, Columbus, Eagle Lake, Madisonville, Navasota, Sealy, Somerville, and Weimar.
AUSTIN COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Northwest Florida#Extreme Weather
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
AM 1100 The Flag WZFG

Severe weather outbreak set to slam the South

(Dallas, TX) -- A multi-day severe weather outbreak is set to slam the southern U.S. on the first Monday of Spring. The Storm Prediction Center says it will start later Monday with storms primarily in the eastern half of Texas. Tuesday could see the most wild weather in Louisiana, Mississippi, Alabama, and parts of the Florida panhandle. The storms will then move towards Georgia, the Carolinas, and Virginia on Wednesday.
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Tornado Watch issued for Angelina, Nacogdoches, Sabine, San Augustine, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 04:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Nacogdoches; Sabine; San Augustine; Shelby TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 6 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE DE SOTO RED RIVER SABINE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA NACOGDOCHES SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HEMPHILL, LOGANSPORT, LUFKIN, MANSFIELD, MANY, MARTIN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON, SAN AUGUSTINE, STONEWALL, AND ZWOLLE.
ANGELINA COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Alcorn, Itawamba, Monroe, Prentiss, Tishomingo by NWS

Effective: 2022-03-22 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Itawamba; Monroe; Prentiss; Tishomingo TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN ITAWAMBA MONROE PRENTISS TISHOMINGO THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, BOONEVILLE, CORINTH, FULTON, AND IUKA.
ALCORN COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Okaloosa Coastal, Santa Rosa Coastal by NWS

Effective: 2022-03-15 11:58:00 EDT Expires: 2022-03-15 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Okaloosa Coastal; Santa Rosa Coastal Strong Coastal Wind Event Continues An ongoing wake low event will keep winds gusting between 35 and 45 mph along coastal sections of Santa Rosa and Okaloosa counties in Florida through early this evening. The winds should subside after 5 PM CDT. Please use caution if venturing outside through this afternoon and early evening. These type of winds will be capable of downing large tree limbs and a few weakened trees. Also, isolated power outages cannot be ruled out. Remain weather aware through the afternoon hours and look for further updates as warranted.
OKALOOSA COUNTY, FL
weather.gov

Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-03-22 01:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Miller; Nevada TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE MILLER NEVADA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CASS CHEROKEE HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-18 06:57:00 CDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Harrison; Jackson; Pearl River; Walthall TORNADO WATCH 50 REMAINS VALID UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 2 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ST. TAMMANY WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER WALTHALL THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, BOGALUSA, COVINGTON, CROSSROADS, DEXTER, DIAMONDHEAD, ENON, FRANKLINTON, GAUTIER, GULFPORT, LACOMBE, MANDEVILLE, MCNEIL, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, SALEM, SLIDELL, ST. MARTIN, TYLERTOWN, AND WAVELAND.
HANCOCK COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 10:07:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Evangeline; Jefferson Davis; Lafayette; Rapides; St. Landry; Vermilion; Vernon TORNADO WATCH 60 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 13 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES EVANGELINE RAPIDES ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA ALLEN BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON JEFFERSON DAVIS VERMILION IN WEST CENTRAL LOUISIANA VERNON THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ALEXANDRIA, BEAVER, BRANCH, BUNDICK LAKE, BUNKIE, CHURCH POINT, COTTONPORT, CROWLEY, DE RIDDER, EFFIE, EUNICE, FIELDS, FORKED ISLAND, FORT POLK, HACKBERRY, HATHAWAY, INTRACOASTAL CITY, JENNINGS, JOHNSON BAYOU, KAPLAN, KINDER, LAFAYETTE, LAKE ARTHUR, LAKE CHARLES, LAWTELL, LEESVILLE, MAMOU, MANSURA, MARKSVILLE, MEAUX, OAKDALE, OPELOUSAS, ORETTA, PICKERING, PINEVILLE, RAYNE, REDDELL, RICHARD, ROANOKE, SIMMESPORT, SLAGLE, ST. LANDRY, SULPHUR, TOPSY, VILLE PLATTE, AND WELSH.
ACADIA PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Acadia, Avoyelles, Evangeline, Lafayette, St. Landry by NWS

Effective: 2022-03-22 12:56:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Avoyelles; Evangeline; Lafayette; St. Landry; Vermilion TORNADO WATCH 60 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 6 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES EVANGELINE ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA VERMILION THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, BEAVER, BRANCH, BUNKIE, CHURCH POINT, COTTONPORT, CROWLEY, EFFIE, EUNICE, FORKED ISLAND, INTRACOASTAL CITY, KAPLAN, LAFAYETTE, LAWTELL, MAMOU, MANSURA, MARKSVILLE, MEAUX, OPELOUSAS, RAYNE, REDDELL, RICHARD, SIMMESPORT, ST. LANDRY, AND VILLE PLATTE.
ACADIA PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Porter by NWS

Effective: 2022-03-25 18:47:00 EDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Porter A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR PORTER COUNTY At 547 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Chesterton, moving east at 45 mph. HAZARD..65 to 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Portage, Valparaiso, Chesterton, South Haven, Porter, Burns Harbor, Ogden Dunes, Town of Pines, Beverly Shores, Wheeler and Dune Acres. This includes... Valparaiso University, Indiana Dunes State Park, and Porter County Fairgrounds. Including the following interstates Indiana I-80 near mile marker 16. Indiana I-90 between mile markers 22 and 37. Indiana I-94 between mile markers 17 and 32. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
PORTER COUNTY, IN
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Winter Storm Warning issued for Western Grant, Western Pendleton by NWS

Effective: 2022-03-27 01:00:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. When venturing outside, watch your first few steps taken on steps, sidewalks, and driveways, which could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Western Grant; Western Pendleton WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...In Maryland, Garrett County. In West Virginia, Western Grant and Western Pendleton Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Wind combined with snow on trees and power lines may result in power outages.

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