Tornado Watch issued for Covington, Crenshaw by NWS

Effective: 2022-03-22 10:41:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Evangeline; Jefferson Davis; Lafayette; Rapides; St. Landry; Vermilion TORNADO WATCH 60 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES EVANGELINE RAPIDES ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA ALLEN BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON JEFFERSON DAVIS VERMILION THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ALEXANDRIA, BEAVER, BRANCH, BUNDICK LAKE, BUNKIE, CHURCH POINT, COTTONPORT, CROWLEY, DE RIDDER, EFFIE, EUNICE, FIELDS, FORKED ISLAND, HACKBERRY, HATHAWAY, INTRACOASTAL CITY, JENNINGS, JOHNSON BAYOU, KAPLAN, KINDER, LAFAYETTE, LAKE ARTHUR, LAKE CHARLES, LAWTELL, MAMOU, MANSURA, MARKSVILLE, MEAUX, OAKDALE, OPELOUSAS, ORETTA, PINEVILLE, RAYNE, REDDELL, RICHARD, ROANOKE, SIMMESPORT, ST. LANDRY, SULPHUR, TOPSY, VILLE PLATTE, AND WELSH.
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