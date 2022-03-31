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Covington County, AL

Tornado Watch issued for Covington, Crenshaw by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-31 01:54:00 CDT Expires: 2022-03-31 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Covington; Crenshaw...

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Tornado Watch issued for Alcorn, Itawamba, Monroe, Prentiss, Tishomingo by NWS

Effective: 2022-03-22 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Itawamba; Monroe; Prentiss; Tishomingo TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN ITAWAMBA MONROE PRENTISS TISHOMINGO THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, BOONEVILLE, CORINTH, FULTON, AND IUKA.
ALCORN COUNTY, MS
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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Tornado Watch issued for Angelina, Nacogdoches, Sabine, San Augustine, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 04:58:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Nacogdoches; Sabine; San Augustine; Shelby TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 6 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE DE SOTO RED RIVER SABINE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA NACOGDOCHES SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HEMPHILL, LOGANSPORT, LUFKIN, MANSFIELD, MANY, MARTIN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON, SAN AUGUSTINE, STONEWALL, AND ZWOLLE.
ANGELINA COUNTY, TX
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County
Crenshaw County, AL
City
Brantley, AL
State
Alabama State
City
Andalusia, AL
City
Seminole, AL
City
Opp, AL
State
Florida State
City
Luverne, AL
County
Covington County, AL
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Tornado Watch issued for Austin, Brazoria, Brazos, Burleson, Chambers, Colorado by NWS

Effective: 2022-03-22 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Austin; Brazoria; Brazos; Burleson; Chambers; Colorado; Fort Bend; Galveston; Grimes; Harris; Houston; Liberty; Madison; Montgomery; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker; Waller; Washington; Wharton TORNADO WATCH 58 IS IN EFFECT UNTIL 800 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE AUSTIN BRAZORIA BRAZOS BURLESON CHAMBERS COLORADO DEWITT FAYETTE FORT BEND GALVESTON GONZALES GRIMES HARRIS HOUSTON LAVACA LEE LIBERTY MADISON MONTGOMERY POLK SAN JACINTO TRINITY WALKER WALLER WASHINGTON WHARTON
AUSTIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Lafayette, St. Landry, Vermilion by NWS

Effective: 2022-03-22 13:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Lafayette; St. Landry; Vermilion TORNADO WATCH 60, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON, IS NOW IN EFFECT UNTIL 3 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 3 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA VERMILION THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, EUNICE, FORKED ISLAND, INTRACOASTAL CITY, KAPLAN, LAFAYETTE, LAWTELL, MEAUX, AND OPELOUSAS.
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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-03-22 01:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Miller; Nevada TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE MILLER NEVADA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CASS CHEROKEE HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 10:41:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Evangeline; Jefferson Davis; Lafayette; Rapides; St. Landry; Vermilion TORNADO WATCH 60 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES EVANGELINE RAPIDES ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA ALLEN BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON JEFFERSON DAVIS VERMILION THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ALEXANDRIA, BEAVER, BRANCH, BUNDICK LAKE, BUNKIE, CHURCH POINT, COTTONPORT, CROWLEY, DE RIDDER, EFFIE, EUNICE, FIELDS, FORKED ISLAND, HACKBERRY, HATHAWAY, INTRACOASTAL CITY, JENNINGS, JOHNSON BAYOU, KAPLAN, KINDER, LAFAYETTE, LAKE ARTHUR, LAKE CHARLES, LAWTELL, MAMOU, MANSURA, MARKSVILLE, MEAUX, OAKDALE, OPELOUSAS, ORETTA, PINEVILLE, RAYNE, REDDELL, RICHARD, ROANOKE, SIMMESPORT, ST. LANDRY, SULPHUR, TOPSY, VILLE PLATTE, AND WELSH.
ACADIA PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Northwest Florida#Central Alabama#Extreme Weather#Crenshaw Tornado
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Tornado Warning issued for Grant by NWS

Effective: 2022-03-30 13:07:00 CDT Expires: 2022-03-30 13:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Grant A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 115 PM CDT FOR CENTRAL GRANT PARISH At 106 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 7 miles northwest of Timber Trails, or 8 miles northeast of Boyce, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of central Grant Parish, including the following locations... Dry Prong, Lake Iatt, Williana and Bentley. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
GRANT PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Porter by NWS

Effective: 2022-03-25 18:47:00 EDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Porter A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR PORTER COUNTY At 547 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Chesterton, moving east at 45 mph. HAZARD..65 to 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Portage, Valparaiso, Chesterton, South Haven, Porter, Burns Harbor, Ogden Dunes, Town of Pines, Beverly Shores, Wheeler and Dune Acres. This includes... Valparaiso University, Indiana Dunes State Park, and Porter County Fairgrounds. Including the following interstates Indiana I-80 near mile marker 16. Indiana I-90 between mile markers 22 and 37. Indiana I-94 between mile markers 17 and 32. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
PORTER COUNTY, IN
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Tornado Watch issued for Colbert, Franklin, Lauderdale, Lawrence by NWS

Effective: 2022-03-22 16:08:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Colbert; Franklin; Lauderdale; Lawrence TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHWEST ALABAMA COLBERT FRANKLIN AL LAUDERDALE LAWRENCE THIS INCLUDES THE CITIES OF FLORENCE, MOULTON, MUSCLE SHOALS, RED BAY, RUSSELLVILLE, SHEFFIELD, TOWN CREEK, AND TUSCUMBIA.
COLBERT COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-27 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania INCREASED FIRE DANGER THIS AFTERNOON AND EVENING Westerly winds of 15 to 25 mph with gusts of 30 to 40 mph, combined with relative humidity values below 25 percent, will result in increased fire danger across western North Carolina today. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution since fires can quickly get out of hand under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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NWS
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Winter Storm Warning issued for Western Grant, Western Pendleton by NWS

Effective: 2022-03-27 01:00:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. When venturing outside, watch your first few steps taken on steps, sidewalks, and driveways, which could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Western Grant; Western Pendleton WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...In Maryland, Garrett County. In West Virginia, Western Grant and Western Pendleton Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Wind combined with snow on trees and power lines may result in power outages.
GRANT COUNTY, WV
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Tornado Watch issued for Greene, Hale, Marengo, Sumter, Tuscaloosa, Walker by NWS

Effective: 2022-03-22 18:15:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Greene; Hale; Marengo; Sumter; Tuscaloosa; Walker TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA GREENE HALE MARENGO SUMTER TUSCALOOSA WALKER THIS INCLUDES THE CITIES OF DEMOPOLIS, EUTAW, GREENSBORO, JASPER, LINDEN, LIVINGSTON, MOUNDVILLE, TUSCALOOSA, AND YORK.
GREENE COUNTY, AL
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Flash Flood Warning issued for Covington, Jones by NWS

Effective: 2022-03-18 07:53:00 CDT Expires: 2022-03-18 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Covington; Jones FLASH FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 8 AM CDT THIS MORNING FOR SOUTHEASTERN COVINGTON AND JONES COUNTIES Flood waters are receding. The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
COVINGTON COUNTY, MS
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Flood Advisory issued for Butler, Crenshaw by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Butler; Crenshaw FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of south central Alabama, including the following counties, Butler, Conecuh and Crenshaw. * WHEN...Until 100 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 950 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. - Some locations that will experience flooding include Evergreen, Luverne, Georgiana, McKenzie, Castleberry, Rutledge, Glenwood, Petrey, I65 And US 84, Highland Home, Shell, Avant, Industry, Brushy Creek, East Chapman, Chapman, Shreve, Oaky Streak, Odom Crossroads and Bolling. - http://www.weather.gov/safety/flood
BUTLER COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Belmont, Carroll, Columbiana, Coshocton, Guernsey, Harrison by NWS

Effective: 2022-03-23 14:35:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Belmont; Carroll; Columbiana; Coshocton; Guernsey; Harrison; Jefferson; Monroe; Muskingum; Noble; Tuscarawas TORNADO WATCH 67 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ASHLAND ATHENS BELMONT CARROLL COLUMBIANA COSHOCTON GALLIA GUERNSEY HARRISON HOLMES JACKSON JEFFERSON LAWRENCE MAHONING MEIGS MONROE MORGAN MUSKINGUM NOBLE PERRY STARK TUSCARAWAS VINTON WASHINGTON WAYNE
BELMONT COUNTY, OH
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Tornado Watch issued for Adams, Amite, Franklin, Pike, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-17 23:40:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Amite; Franklin; Pike; Wilkinson TORNADO WATCH 49 IS IN EFFECT UNTIL 700 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS AMITE FRANKLIN PIKE WILKINSON
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-18 06:57:00 CDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Harrison; Jackson; Pearl River; Walthall TORNADO WATCH 50 REMAINS VALID UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 2 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ST. TAMMANY WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER WALTHALL THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, BOGALUSA, COVINGTON, CROSSROADS, DEXTER, DIAMONDHEAD, ENON, FRANKLINTON, GAUTIER, GULFPORT, LACOMBE, MANDEVILLE, MCNEIL, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, SALEM, SLIDELL, ST. MARTIN, TYLERTOWN, AND WAVELAND.
HANCOCK COUNTY, MS
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Severe Weather Statement issued for Crenshaw by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 14:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Crenshaw THE TORNADO WARNING FOR SOUTHERN CRENSHAW COUNTY IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits. Therefore, the warning has been cancelled. However, gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for south central Alabama. Remember, a Tornado Warning still remains in effect for the far southern portion of the county until 1115 AM CDT.
CRENSHAW COUNTY, AL

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