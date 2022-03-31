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Barbour County, AL

Tornado Watch issued for Barbour, Bullock, Calhoun, Chambers, Cherokee, Clay, Cleburne by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-31 00:26:00 CDT Expires: 2022-03-31 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barbour; Bullock; Calhoun;...

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Freeze Warning issued for Autauga, Bibb, Blount, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton by NWS

Effective: 2022-03-12 19:40:00 CDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Autauga; Bibb; Blount; Calhoun; Chambers; Cherokee; Chilton; Clay; Cleburne; Coosa; Dallas; Elmore; Etowah; Fayette; Greene; Hale; Jefferson; Lamar; Lee; Lowndes; Marengo; Marion; Perry; Pickens; Randolph; Shelby; St. Clair; Sumter; Talladega; Tallapoosa; Tuscaloosa; Walker; Winston FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT SUNDAY * WHAT...Temperatures as low as 17 to 23 Sunday morning. * WHERE...A large portion central Alabama. * WHEN...Until 10 AM CDT Sunday. * IMPACTS...A significant freeze could kill crops, sensitive vegetation, and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
AUTAUGA COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, Walton, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 23:40:00 EDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bay; Calhoun; Gulf; Holmes; Jackson; Walton; Washington TORNADO WATCH 65 IS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BAY CALHOUN ESCAMBIA GULF HOLMES JACKSON OKALOOSA SANTA ROSA WALTON WASHINGTON
BAY COUNTY, FL
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3 bodies found in a submerged SUV in Alabama as South recovers from series of storms

Three bodies were found Thursday in a submerged vehicle, authorities said, after a powerful storm dumped record rain amounts in Alabama. The bodies of a 72-year-old man along with two women ages 53 and 42 were recovered from an SUV in Holt, Alabama, after stormwater receded, the Tuscaloosa Police Department said in a statement. Officials have not released their names.
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#Tornado Watch#Extreme Weather#Lineville
Western Iowa Today

Severe Thunderstorm Watch

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch, in effect until 11:00 p.m. for all of southwest Iowa. Counties included in the Watch include: Adair, Adams, Audubon, Carroll, Cass, Crawford, Fremont, Guthrie, Harrison, Ida, Mills, Monona, Montgomery, Page, Pottawattamie, Ringgold, Shelby, Taylor, Union and Woodbury.
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Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
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NWS
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Tornado Warning issued for Clay, Lowndes, Oktibbeha by NWS

Effective: 2022-03-22 15:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Clay; Lowndes; Oktibbeha The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Northeastern Oktibbeha County in northeastern Mississippi Southeastern Clay County in northeastern Mississippi Northern Lowndes County in northeastern Mississippi * Until 345 PM CDT. * At 301 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Muldrow, or near West Point, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near West Point around 305 PM CDT. Waverly around 310 PM CDT. Columbus AFB around 315 PM CDT. Kolola Springs around 320 PM CDT. Caledonia around 325 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAY COUNTY, MS
AM 1100 The Flag WZFG

Severe weather outbreak set to slam the South

(Dallas, TX) -- A multi-day severe weather outbreak is set to slam the southern U.S. on the first Monday of Spring. The Storm Prediction Center says it will start later Monday with storms primarily in the eastern half of Texas. Tuesday could see the most wild weather in Louisiana, Mississippi, Alabama, and parts of the Florida panhandle. The storms will then move towards Georgia, the Carolinas, and Virginia on Wednesday.
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Tornado Watch issued for Alcorn, Benton, Calhoun, Chickasaw, Itawamba, Lafayette, Lee by NWS

Effective: 2022-03-22 12:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Benton; Calhoun; Chickasaw; Itawamba; Lafayette; Lee; Monroe; Pontotoc; Prentiss; Tippah; Tishomingo; Union; Yalobusha TORNADO WATCH 62 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE ALCORN BENTON CALHOUN CHICKASAW ITAWAMBA LAFAYETTE LEE MONROE PONTOTOC PRENTISS TIPPAH TISHOMINGO UNION YALOBUSHA
ALCORN COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Baker, Calhoun, Clay, Decatur, Dougherty, Early, Miller by NWS

Effective: 2022-03-18 13:53:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for southeastern Alabama...the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for southeastern Alabama...the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Decatur; Dougherty; Early; Miller; Randolph; Seminole; Terrell The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Jackson County in the Panhandle of Florida Central Decatur County in southwestern Georgia Miller County in southwestern Georgia Dougherty County in southwestern Georgia Southeastern Clay County in southwestern Georgia Southern Randolph County in southwestern Georgia Baker County in southwestern Georgia Calhoun County in southwestern Georgia Seminole County in southwestern Georgia Early County in southwestern Georgia South central Terrell County in southwestern Georgia * Until 330 PM EDT/230 PM CDT/. * At 153 PM EDT/1253 PM CDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles northwest of Edison to 6 miles southeast of Cottonwood, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Colquitt, Newton, Morgan, Albany, Blakely, Donalsonville, Bainbridge, Edison, Arlington, Columbia, Leary, West Bainbridge, Walker, Douglasville, Centerville, Malone, Gordon, Iron City, Damascus and Brinson. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BAKER COUNTY, GA
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Winter Storm Warning issued for Barbour, Braxton, Clay, Harrison, Lewis, McDowell by NWS

Effective: 2022-03-12 22:57:00 EDT Expires: 2022-03-12 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Barbour; Braxton; Clay; Harrison; Lewis; McDowell; Northwest Fayette; Northwest Nicholas; Northwest Raleigh; Northwest Randolph; Northwest Webster; Southeast Fayette; Southeast Raleigh; Taylor; Upshur; Wyoming WINTER STORM WARNING WILL EXPIRE AT 10 PM EST THIS EVENING The majority of snow as come to an end, though a few isolated snow showers may continue tonight. Gusty winds will allow for some blowing snow and reduced visibilities at times. Drivers should use caution if traveling in the area tonight.
BARBOUR COUNTY, WV
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Tornado Warning issued for Calhoun, Chickasaw, Monroe, Pontotoc, Yalobusha by NWS

Effective: 2022-03-22 13:46:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Monroe; Pontotoc; Yalobusha The National Weather Service in Memphis has issued a * Tornado Warning for Chickasaw County in northeastern Mississippi Southeastern Yalobusha County in northwestern Mississippi Calhoun County in northeastern Mississippi Southwestern Pontotoc County in northeastern Mississippi West central Monroe County in northeastern Mississippi * Until 230 PM CDT. * At 146 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located over Sweatman, or 13 miles northeast of Winona, moving northeast at 65 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Houston, Okolona, Bruce, Calhoun City, Vardaman, Derma, Pittsboro, Slate Springs, Sabougla, Pyland, Randolph, Banner, Trebloc, Houlka, New Houlka, Algoma, Toccopola, Big Creek, Woodland and Robbs. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CALHOUN COUNTY, MS
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Tornado Warning issued for Cherokee, Nacogdoches, Rusk by NWS

Effective: 2022-03-21 23:24:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! If a tornado or other severe weather is spotted, report it to the National Weather Service or your local nearest law enforcement agency who will send your report. This act may save lives of others in the path of dangerous weather. Target Area: Cherokee; Nacogdoches; Rusk A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM CDT FOR SOUTHWESTERN RUSK...NORTHWESTERN NACOGDOCHES AND NORTHEASTERN CHEROKEE COUNTIES At 1124 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Sacul, or 15 miles east of Rusk, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Trawick around 1135 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Linwood, Lilbert, Reklaw, Looneyville and Cushing. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CHEROKEE COUNTY, TX
goodmorningamerica.com

8 states under tornado watch in South, Midwest

Severe weather on Wednesday has prompted tornado watches for parts of eight states, including some areas still cleaning up damage from a swarm of twisters that hit last week. Portions of Arkansas, northern Louisiana, east Texas and southeast Oklahoma have been under a tornado watch issued by the National Weather Service since early Wednesday morning. On Wednesday afternoon, the NWS issued additional tornado watches for Missouri, Kentucky, Illinois and Indiana.
OKLAHOMA STATE

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