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Arkansas County, AR

Tornado Watch issued for Arkansas, Desha, Drew, Jackson, Lawrence, Lincoln, Monroe by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 14:32:00 CDT Expires: 2022-03-30 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Arkansas; Desha; Drew; Jackson; Lawrence;...

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Tornado Watch issued for Bay, Calhoun, Escambia, Gulf, Holmes, Jackson, Okaloosa by NWS

Effective: 2022-03-22 23:40:00 EDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bay; Calhoun; Escambia; Gulf; Holmes; Jackson; Okaloosa; Santa Rosa; Walton; Washington TORNADO WATCH 65 IS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BAY CALHOUN ESCAMBIA GULF HOLMES JACKSON OKALOOSA SANTA ROSA WALTON WASHINGTON
BAY COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Clarke, Mobile, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Mobile; Washington TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CLARKE MOBILE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE GREENE PERRY STONE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUMONT, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LEAKESVILLE, LUCEDALE, MCLAIN, MILLRY, MOBILE, NEW AUGUSTA, PRICHARD, RICHTON, SARALAND, THOMASVILLE, TILLMANS CORNER, AND WIGGINS.
CLARKE COUNTY, AL
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Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
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IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Central Arkansas#Extreme Weather#14 32 00#Prairie#De Witt#Pocahontas
WOOD

Severe Thunderstorms and Tornadoes Will Hit the South This Week

Numerous severe thunderstorms will pound the Southern U.S. over the next several days, starting this Monday PM. The above map is the Severe Weather Outlook Map for this Monday PM/night. There is a relatively large Enhanced Outlook Area (in orange on the map) covering much of Texas and a small portion of Louisiana. This includes Dallas, Fort Worth, Houston and Austin. A Slight Risk Area (in yellow) surrounds the Enhanced Risk Area and there is a Marginal Risk Area (in dark green on the map). SPC says:
ENVIRONMENT
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Tornado Warning issued for Baldwin, Clarke, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-22 19:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Baldwin; Clarke; Monroe The National Weather Service in Mobile has issued a * Tornado Warning for Southwestern Monroe County in south central Alabama North central Baldwin County in southwestern Alabama Southeastern Clarke County in southwestern Alabama * Until 815 PM CDT. * At 730 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 13 miles northeast of Calvert, or 19 miles south of Jackson, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southwestern Monroe, north central Baldwin and southeastern Clarke Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BALDWIN COUNTY, AL
goodmorningamerica.com

8 states under tornado watch in South, Midwest

Severe weather on Wednesday has prompted tornado watches for parts of eight states, including some areas still cleaning up damage from a swarm of twisters that hit last week. Portions of Arkansas, northern Louisiana, east Texas and southeast Oklahoma have been under a tornado watch issued by the National Weather Service since early Wednesday morning. On Wednesday afternoon, the NWS issued additional tornado watches for Missouri, Kentucky, Illinois and Indiana.
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Severe storms pummel South after 7 hurt in Arkansas tornado

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Tornado Watch issued for Clarke, Covington, Forrest, Greene, Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-22 18:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Covington; Forrest; Greene; Hancock; Harrison; Jackson; Jones; Lamar; Marion; Pearl River; Perry; Stone; Walthall; Wayne TORNADO WATCH 64 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE CLARKE COVINGTON FORREST GREENE HANCOCK HARRISON JACKSON JONES LAMAR MARION PEARL RIVER PERRY STONE WALTHALL WAYNE
CLARKE COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Alcorn, Itawamba, Monroe, Prentiss, Tishomingo by NWS

Effective: 2022-03-22 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Itawamba; Monroe; Prentiss; Tishomingo TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN ITAWAMBA MONROE PRENTISS TISHOMINGO THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, BOONEVILLE, CORINTH, FULTON, AND IUKA.
ALCORN COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Bradley, Calhoun, Cleveland, Drew, Lincoln by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 400 AM CDT for southeastern and southwestern Arkansas. Target Area: Bradley; Calhoun; Cleveland; Drew; Lincoln Strong thunderstorms will impact portions of Bradley, eastern Cleveland, Calhoun, western Drew and southwestern Lincoln Counties through 345 AM CDT At 314 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 7 miles west of Ellisville to near Harrell to near Hampton Municipal Airport to near Moro Bay. Movement was northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Warren... Rison Hampton... Hermitage Wilmar... Calion Kingsland... Thornton Harrell... Ingalls Plantersville... Hampton Municipal Airport Moro Bay... Weeks Tipton... Herbine Hilo... Ellisville Hebron... Green Hill MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ARKANSAS COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Amite, Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Pike, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-22 17:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Hancock; Harrison; Jackson; Pearl River; Pike; Walthall TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 16 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION JEFFERSON LAFOURCHE LIVINGSTON ORLEANS PLAQUEMINES ST. BERNARD ST. CHARLES ST. HELENA ST. JAMES ST. JOHN THE BAPTIST ST. TAMMANY TANGIPAHOA TERREBONNE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER PIKE WALTHALL THIS INCLUDES THE CITIES OF AMITE, BAY ST. LOUIS, BAYOU CANE, BELLE CHASSE, BOGALUSA, BURAS, CHALMETTE, CONVENT, COVINGTON, CROSSROADS, CUT OFF, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DESTREHAN, DEXTER, DIAMONDHEAD, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, EAST NEW ORLEANS, ENON, FRANKLINTON, GALLIANO, GAUTIER, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, GULFPORT, HAMMOND, HOUMA, KENNER, LABADIEVILLE, LACOMBE, LAPLACE, LAROSE, LIBERTY, LUTCHER, MANDEVILLE, MCCOMB, MCNEIL, METAIRIE, MONTPELIER, MOSS POINT, NEW ORLEANS, NORCO, OCEAN SPRINGS, PAINCOURTVILLE, PASCAGOULA, PICAYUNE, PIERRE PART, POINTE A LA HACHE, PONCHATOULA, PORT SULPHUR, PRAIRIEVILLE, RACELAND, RESERVE, ROBERT, SALEM, SLIDELL, SMITHDALE, ST. MARTIN, THIBODAUX, TYLERTOWN, VIOLET, WALKER, WATSON, AND WAVELAND.
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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

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ERIE COUNTY, PA

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