ContributorsPublishersAdvertisers
Acadia Parish, LA

Tornado Watch issued for Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, Cameron by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 13:04:00 CDT Expires: 2022-03-30 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Evangeline; Iberia; Jefferson Davis; Lafayette; Rapides; St. Landry; St. Martin; St. Mary; Vermilion; Vernon...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
weather.gov

Tornado Watch issued for Clarke, Mobile, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Mobile; Washington TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CLARKE MOBILE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE GREENE PERRY STONE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUMONT, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LEAKESVILLE, LUCEDALE, MCLAIN, MILLRY, MOBILE, NEW AUGUSTA, PRICHARD, RICHTON, SARALAND, THOMASVILLE, TILLMANS CORNER, AND WIGGINS.
CLARKE COUNTY, AL
weather.gov

Flood Watch issued for Avoyelles, Rapides, Vernon by NWS

Effective: 2022-03-24 14:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 11:15:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Avoyelles; Rapides; Vernon FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
AVOYELLES PARISH, LA
weather.gov

Flood Watch issued for Acadia, Lafayette, Vermilion by NWS

Effective: 2022-03-22 12:10:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Acadia; Lafayette; Vermilion FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana and southwest Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia and Vermilion. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region this afternoon. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
ACADIA PARISH, LA
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Slagle, LA
City
Roanoke, LA
County
Avoyelles Parish, LA
City
Meaux, LA
City
Marksville, LA
County
Allen Parish, LA
City
Eunice, LA
County
Saint Mary Parish, LA
City
Oakdale, LA
County
Jefferson Davis Parish, LA
City
Opelousas, LA
City
Lake Charles, LA
County
Rapides Parish, LA
City
Fort Polk, LA
State
Louisiana State
County
Iberia Parish, LA
County
Lafayette Parish, LA
County
Vermilion Parish, LA
City
Bayou Vista, LA
City
Centerville, LA
City
Lafayette, LA
City
Effie, LA
County
Calcasieu Parish, LA
County
Cameron Parish, LA
City
Leesville, LA
City
Lake Arthur, LA
City
Rayne, LA
County
Beauregard Parish, LA
County
Saint Martin Parish, LA
County
Acadia Parish, LA
County
Evangeline Parish, LA
County
Saint Landry Parish, LA
City
Abbeville, LA
County
Vernon Parish, LA
City
Cameron, LA
weather.gov

Wind Advisory issued for Allen, Beauregard, Rapides, Vernon by NWS

Effective: 2022-03-22 00:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Allen; Beauregard; Rapides; Vernon WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM CDT EARLY THIS MORNING Sustained winds have generally decreased to below Wind Advisory criteria, though elevated gusts up to 30 mph will remain possible.
ALLEN PARISH, LA
weather.gov

Tornado Watch issued for Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-22 22:07:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Harrison; Jackson TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 1 PARISH IN SOUTHEAST LOUISIANA PLAQUEMINES IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HARRISON JACKSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BELLE CHASSE, BURAS, GAUTIER, GULFPORT, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, POINTE A LA HACHE, PORT SULPHUR, AND ST. MARTIN.
HARRISON COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Watch issued for Cullman, Limestone, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 18:13:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cullman; Limestone; Morgan TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ALABAMA CULLMAN LIMESTONE MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, AND DECATUR.
CULLMAN COUNTY, AL
RELATED PEOPLE
Person
St. Mary
Person
Cameron
Person
Jefferson Davis
weather.gov

Flood Watch issued for Acadia, Beauregard, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin by NWS

Effective: 2022-03-22 04:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Acadia; Beauregard; Iberia; Lafayette; Lower St. Martin; St. Landry; St. Mary; Upper St. Martin FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Louisiana and southeast Texas, including the following areas and parishes, in Louisiana, Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Evangeline, Iberia, Jefferson Davis, Lafayette, Lower St. Martin, Rapides, St. Landry, St. Mary, Upper St. Martin, Vermilion, Vernon and West Cameron. In southeast Texas, Hardin, Jefferson, Northern Jasper, Northern Newton, Orange, Southern Jasper, Southern Newton and Tyler. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region late tonight through late Tuesday night. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
ACADIA PARISH, LA
weather.gov

Flash Flood Warning issued for Acadia, Allen, Avoyelles, Evangeline, Jefferson Davis, Rapides by NWS

Effective: 2022-03-22 12:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Evangeline; Jefferson Davis; Rapides; St. Landry The National Weather Service in Lake Charles has issued a * Flash Flood Warning for Avoyelles Parish in central Louisiana Evangeline Parish in central Louisiana Southeastern Rapides Parish in central Louisiana Northwestern St. Landry Parish in central Louisiana Northwestern Acadia Parish in southwestern Louisiana Southeastern Allen Parish in southwestern Louisiana Northeastern Jefferson Davis Parish in southwestern Louisiana * Until 330 PM CDT. * At 1229 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 3 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Eunice, Jennings, Ville Platte, Marksville, Bunkie, Mamou, Welsh, Kinder, Basile, Elton, Moreauville, Cheneyville, Turkey Creek, Fenton, Morrow, Effie, Bordelonville, Cottonport, Pine Prairie and Mansura. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
ACADIA PARISH, LA
weather.gov

Flood Watch issued for Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion by NWS

Effective: 2022-03-22 12:10:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Calcasieu; East Cameron; Jefferson Davis; Vermilion; West Cameron FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALCASIEU PARISH, LA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Calcasieu, Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 09:48:00 CDT Expires: 2022-03-22 10:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for southwestern Louisiana...and southeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Calcasieu; Cameron A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 AM CDT FOR NORTHWESTERN CAMERON AND SOUTHWESTERN CALCASIEU PARISHES EASTERN JEFFERSON AND ORANGE COUNTIES At 948 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Forest Heights, or near Orange, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Port Arthur, Orange, Nederland, Groves, Port Neches, Vidor, Bridge City, West Orange, Vinton, Central Gardens, Sabine National Wildlife, Mauriceville, Rose City, Pine Forest, Pinehurst, Forest Heights, Toomey, Orangefield and Southeast Texas Regional Airport. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CALCASIEU PARISH, LA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Extreme Weather#Acadia#Branch#Breaux Bridge#Cade#Church Point#Crowley#De Ridder#Hackberry#Mamou#Mansura#Oretta#Slagle St#Martinville#Stephensville#Ville Platte#Welsh
weather.gov

Wind Advisory issued for Acadia, Avoyelles, East Cameron, Evangeline, Iberia by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Acadia; Avoyelles; East Cameron; Evangeline; Iberia; Jefferson Davis; Lafayette; Lower St. Martin; St. Landry; St. Mary; Upper St. Martin; Vermilion WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of central, south central and southwest Louisiana. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ACADIA PARISH, LA
weather.gov

Special Weather Statement issued for Calcasieu by NWS

Effective: 2022-03-14 20:10:00 CDT Expires: 2022-03-15 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 200 AM CDT for southeastern Texas. Target Area: Calcasieu A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Beauregard and northwestern Calcasieu Parishes, southwestern Newton, northern Orange and southeastern Jasper Counties through 145 AM CDT At 1256 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Evadale, moving east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Vinton, Deweyville, Starks, Evadale, Fields, Mauriceville, De Quincy, Buna, Lakeview, Weiss Bluff, Gist, Lunita, Hartburg, Forest Heights, Edgerly, Wrights Settlement, Devils Pocket and Oretta. This includes Interstate 10 in Louisiana between mile markers 15 and 19. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CALCASIEU PARISH, LA
weather.gov

Special Weather Statement issued for Acadia, East Cameron, Evangeline, Jefferson Davis, Lafayette by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for central, south central and southwestern Louisiana. Target Area: Acadia; East Cameron; Evangeline; Jefferson Davis; Lafayette; St. Landry; Vermilion Strong thunderstorms will impact portions of eastern Cameron, eastern Jefferson Davis, southern Evangeline, Acadia, western Vermilion and southwestern St. Landry Parishes through 115 PM CDT At 1225 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Basile to 6 miles northwest of Rockefeller Wildlife Range. Movement was east at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Opelousas, Crowley, Eunice, Jennings, Rayne, Church Point, Lake Arthur, Basile, Iota, Gueydan, Mermentau, Rockefeller Wildlife Range, Klondike, Evangeline, Washington, Morse, Chataignier, Mowata, Prairie Ronde and Wright. This includes the following highways Interstate 10 in Louisiana between mile markers 61 and 91. Interstate 49 between mile markers 28 and 29. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ACADIA PARISH, LA
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Calcasieu, West Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 04:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Calcasieu; West Cameron WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...South winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...In Louisiana, Calcasieu and West Cameron Parishes. In Texas, Jefferson and Orange Counties. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CALCASIEU PARISH, LA
weather.gov

Tornado Watch issued for St. Tammany by NWS

Effective: 2022-03-18 09:30:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: St. Tammany TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 1 PARISH IN SOUTHEAST LOUISIANA ST. TAMMANY IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, COVINGTON, CROSSROADS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, LACOMBE, MANDEVILLE, MCNEIL, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, SLIDELL, ST. MARTIN, AND WAVELAND.
SAINT TAMMANY PARISH, LA
weather.gov

Special Weather Statement issued for Allen, Avoyelles, Evangeline, Rapides, St. Landry by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 11:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for central and southwestern Louisiana. Target Area: Allen; Avoyelles; Evangeline; Rapides; St. Landry A strong thunderstorm will impact portions of eastern Rapides, Evangeline, western Avoyelles, northwestern St. Landry and northeastern Allen Parishes through 1115 AM CDT At 1047 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Beaver, or 7 miles southwest of Turkey Creek, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Alexandria, Pineville, Oakdale, Marksville, Bunkie, Glenmora, Cheneyville, Turkey Creek, Morrow, Effie, Ball, Pine Prairie, Lecompte, Hessmer, Evergreen, Bayou Chicot, Tioga, Esler Regional Airport, Indian Lake and Kingsville. This includes Interstate 49 between mile markers 40 and 88. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ALLEN PARISH, LA
weather.gov

Tornado Watch issued for Amite, Pike, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-18 03:56:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Pike; Wilkinson TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. JAMES TANGIPAHOA WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE PIKE WILKINSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAYOU SORREL, BRUSLY, CENTREVILLE, CLINTON, CONVENT, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DOLOROSA, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, FELPS, FORT ADAMS, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, HAMMOND, JACKSON, LABADIEVILLE, LETTSWORTH, LIBERTY, LIVONIA, LUTCHER, MCCOMB, MONTPELIER, NEW ROADS, PAINCOURTVILLE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PRAIRIEVILLE, ROBERT, SMITHDALE, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, WHITE CASTLE, AND WOODVILLE.
AMITE COUNTY, MS

Comments / 0

Community Policy