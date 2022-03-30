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Springfield, MO

UPDATE: Tornado Watch Cancelled

By Jason Rima
KTTS
 1 day ago

Cover picture for the article(KTTS News) — The National Weather Service has cancelled the Tornado Watch that was in effect for counties southeast of Springfield. Widespread showers and storms are expected across the Ozarks today. A Tornado Watch is in effect until 1 p.m. for Christian,...

www.ktts.com

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