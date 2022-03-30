Wind Advisory issued for Allen, Van Wert by NWS

Effective: 2022-03-23 17:14:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Defiance; Fulton; Henry; Paulding; Putnam; Van Wert; Williams SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTHERN INDIANA ALLEN IN DE KALB LAGRANGE NOBLE STEUBEN WHITLEY IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST MICHIGAN BRANCH HILLSDALE ST. JOSEPH MI IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHWEST OHIO ALLEN OH DEFIANCE FULTON OH HENRY PAULDING PUTNAM VAN WERT WILLIAMS THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, ANGOLA, ANTWERP, ARCHBOLD, AUBURN, BLUFFTON, BRONSON, BRYAN, COLDWATER, COLUMBIA CITY, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, EDGERTON, FORT WAYNE, FREMONT, GARRETT, HICKSVILLE, HILLSDALE, JONESVILLE, KENDALLVILLE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER, LIGONIER, LIMA, LITCHFIELD, MENDON, MONTPELIER, NAPOLEON, NEW HAVEN, OHIO CITY, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAYNE, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, SOUTH WHITLEY, SPENCERVILLE, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA, TRI-LAKES, VAN WERT, WAUSEON, AND WHITE PIGEON.
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