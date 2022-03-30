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Arkansas County, AR

Tornado Watch issued for Arkansas, Bradley, Calhoun, Clark, Cleburne, Cleveland, Conway by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 10:41:00 CDT Expires: 2022-03-30 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Arkansas; Bradley; Calhoun; Clark; Cleburne; Cleveland; Conway; Dallas; Desha; Drew; Faulkner; Fulton; Garland; Grant; Hot Spring; Independence; Izard; Jackson; Jefferson; Lawrence; Lincoln; Lonoke; Monroe; Ouachita; Perry; Prairie;...

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Tornado Watch issued for Bay, Calhoun, Escambia, Gulf, Holmes, Jackson, Okaloosa by NWS

Effective: 2022-03-22 23:40:00 EDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bay; Calhoun; Escambia; Gulf; Holmes; Jackson; Okaloosa; Santa Rosa; Walton; Washington TORNADO WATCH 65 IS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BAY CALHOUN ESCAMBIA GULF HOLMES JACKSON OKALOOSA SANTA ROSA WALTON WASHINGTON
BAY COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Tornado Warning issued for Baldwin, Clarke, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-22 19:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Baldwin; Clarke; Monroe The National Weather Service in Mobile has issued a * Tornado Warning for Southwestern Monroe County in south central Alabama North central Baldwin County in southwestern Alabama Southeastern Clarke County in southwestern Alabama * Until 815 PM CDT. * At 730 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 13 miles northeast of Calvert, or 19 miles south of Jackson, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southwestern Monroe, north central Baldwin and southeastern Clarke Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BALDWIN COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Clarke, Mobile, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Mobile; Washington TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CLARKE MOBILE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE GREENE PERRY STONE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUMONT, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LEAKESVILLE, LUCEDALE, MCLAIN, MILLRY, MOBILE, NEW AUGUSTA, PRICHARD, RICHTON, SARALAND, THOMASVILLE, TILLMANS CORNER, AND WIGGINS.
CLARKE COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Choctaw, Clarke, Greene, Hale, Marengo, Sumter, Tuscaloosa by NWS

Effective: 2022-03-22 18:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Clarke; Greene; Hale; Marengo; Sumter; Tuscaloosa; Walker; Washington TORNADO WATCH 64 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AL . ALABAMA COUNTIES INCLUDED ARE CHOCTAW CLARKE GREENE HALE MARENGO SUMTER TUSCALOOSA WALKER WASHINGTON
CHOCTAW COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Clarke, Covington, Forrest, Greene, Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-22 18:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Covington; Forrest; Greene; Hancock; Harrison; Jackson; Jones; Lamar; Marion; Pearl River; Perry; Stone; Walthall; Wayne TORNADO WATCH 64 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE CLARKE COVINGTON FORREST GREENE HANCOCK HARRISON JACKSON JONES LAMAR MARION PEARL RIVER PERRY STONE WALTHALL WAYNE
CLARKE COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Adams, Attala, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clarke, Clay by NWS

Effective: 2022-03-22 12:47:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Attala; Carroll; Choctaw; Claiborne; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Humphreys; Jasper; Jefferson; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Leflore; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Simpson; Smith; Webster; Winston; Yazoo TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW COPIAH HINDS HOLMES HUMPHREYS LEAKE MADISON RANKIN SCOTT SIMPSON SMITH YAZOO IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA LEFLORE MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI ADAMS CLAIBORNE FRANKLIN JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BASSFIELD, BAY SPRINGS, BELZONI, BRANDON, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, CANTON, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, CRYSTAL SPRINGS, DE KALB, DECATUR, DURANT, EUPORA, FAYETTE, FOREST, GOODMAN, GREENWOOD, GRENADA, HATTIESBURG, HAZLEHURST, HEIDELBERG, ISOLA, JACKSON, KOSCIUSKO, LAUREL, LEXINGTON, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MADISON, MAGEE, MATHISTON, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NATCHEZ, NEW HEBRON, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PICKENS, PORT GIBSON, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, RICHLAND, RIDGELAND, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, TCHULA, UNION, VAIDEN, WEIR, WESSON, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, WINONA, AND YAZOO CITY.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Warning issued for Calhoun, Chickasaw, Monroe, Pontotoc by NWS

Effective: 2022-03-22 14:10:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Monroe; Pontotoc A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 230 PM CDT FOR CHICKASAW...CALHOUN...SOUTHWESTERN PONTOTOC AND WEST CENTRAL MONROE COUNTIES At 209 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located over Slate Springs, or 24 miles east of Grenada, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Houston, Okolona, Bruce, Calhoun City, Vardaman, Derma, Pittsboro, Slate Springs, Sabougla, Pyland, Randolph, Trebloc, Houlka, New Houlka, Algoma, Big Creek, Woodland, Robbs, Thorn and Egypt. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CALHOUN COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Central Arkansas#Extreme Weather#Bradley Calhoun Clark#Prairie#Stone#White#Woodruff Tornado#Pulaski#Ash Flat#De Witt#Hardy Hazen#Bend#Mccrory#Mcgehee
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Tornado Watch issued for Cullman, Limestone, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 18:13:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cullman; Limestone; Morgan TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ALABAMA CULLMAN LIMESTONE MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, AND DECATUR.
CULLMAN COUNTY, AL
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Dense Fog Advisory issued for Clark, Conway, Garland, Hot Spring, Johnson, Logan, Montgomery by NWS

Effective: 2022-03-16 09:54:00 CDT Expires: 2022-03-16 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Clark; Conway; Garland; Hot Spring; Johnson; Logan; Montgomery; Perry; Pike; Polk; Pope; Scott; Yell DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 AM CDT THIS MORNING Some lingering fog, mainly in valley areas, will persist for a bit longer this morning. But, widespread dense fog has largely diminished across the advisory area.
CLARK COUNTY, AR
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Flood Watch issued for Arkansas by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 02:30:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Arkansas FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, southeast Arkansas and southwest Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Grant. In southeast Arkansas, Arkansas, Bradley, Cleveland, Desha, Drew, Jefferson and Lincoln. In southwest Arkansas, Calhoun, Clark, Dallas, Hot Spring and Ouachita. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.
ARKANSAS COUNTY, AR
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Flood Watch issued for Clark, Dallas, Hot Spring by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Clark; Dallas; Hot Spring FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, southeast Arkansas and southwest Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Grant. In southeast Arkansas, Arkansas, Bradley, Cleveland, Desha, Drew, Jefferson and Lincoln. In southwest Arkansas, Calhoun, Clark, Dallas, Hot Spring and Ouachita. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.
CLARK COUNTY, AR
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Special Weather Statement issued for Anderson, Bourbon, Boyle, Breckinridge, Bullitt, Casey, Clark by NWS

Effective: 2022-03-25 23:30:00 EDT Expires: 2022-03-26 02:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Anderson; Bourbon; Boyle; Breckinridge; Bullitt; Casey; Clark; Fayette; Franklin; Garrard; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Jessamine; Larue; Lincoln; Madison; Marion; Meade; Mercer; Nelson; Nicholas; Oldham; Scott; Shelby; Spencer; Taylor; Trimble; Washington; Woodford Gusty Showers and Isolated Thunderstorms with Small Hail Gusty showers and isolated thunderstorms have developed and will continue to push through portions of southern Indiana and central Kentucky overnight. Wind gusts could range from 40 to 50 mph in the stronger showers or storms. Hail up to the size of pennies may also be possible in the strongest storms. These gusty showers and isolated storms should push east of the region over the next few hours.
ANDERSON COUNTY, KY
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Red Flag Warning issued for Abbeville, Anderson, Cherokee, Chester, Greater Greenville by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Abbeville; Anderson; Cherokee; Chester; Greater Greenville; Greater Oconee; Greater Pickens; Greenville Mountains; Greenwood; Laurens; Oconee Mountains; Pickens Mountains; Spartanburg; Union; York BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR ALL OF THE WESTERN CAROLINAS AND NORTHEAST GEORGIA * AFFECTED AREA...The counties of Oconee, Pickens, Greenville, Spartanburg, Cherokee, York, Rabun, Anderson, Abbeville, Laurens, Union (SC), Chester, Habersham, Stephens, Greenwood, Franklin, Hart, Elbert, Avery, Alexander, Iredell, Davie, Yancey, Mitchell, Swain, Catawba, Rowan, Graham, Jackson, Macon, Cleveland, Lincoln, Gaston, Mecklenburg, Cabarrus, Union NC, Caldwell, Burke, McDowell, Rutherford, and Polk. This includes the North Carolina portion of Great Smoky Mountains National Park. * TIMING...This afternoon and evening. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * HUMIDITY...As low as 13 percent. * FUEL MOISTURE...Already as low as 6 to 10 percent in several observing locations. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
ABBEVILLE COUNTY, SC
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Special Weather Statement issued for Bradley, Cleveland, Desha, Drew, Jefferson, Lincoln by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 400 AM CDT for southeastern Arkansas. Target Area: Bradley; Cleveland; Desha; Drew; Jefferson; Lincoln Strong thunderstorms will impact portions of eastern Bradley, southeastern Cleveland, southwestern Desha, Drew, southeastern Jefferson and Lincoln Counties through 430 AM CDT At 352 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from Herbine to near Brandon to 6 miles east of Hermitage. Movement was northeast at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Monticello... Warren Dumas... Dermott Star City... Gould Wilmar... Grady Mitchellville... Winchester Whitefield... Plantersville Little Bayou Meto Park... Woodville Douglas... Herbine Nebo... Feenyville Omega... Cane Creek State Park MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ARKANSAS COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Blount, Calhoun, Cherokee, Clay, Cleburne, Etowah, Jefferson by NWS

Effective: 2022-03-26 13:30:00 CDT Expires: 2022-03-26 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Blount; Calhoun; Cherokee; Clay; Cleburne; Etowah; Jefferson; Randolph; Shelby; St. Clair; Talladega; Walker; Winston WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT SUNDAY * WHAT...For the Wind Advisory, west winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph expected. For the Frost Advisory, temperatures as low as 34 to 37 will result in frost formation. * WHERE...Portions of north central Alabama. * WHEN...For the Wind Advisory, from noon today to 6 PM CDT this evening. For the Frost Advisory, from 3 AM to 8 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BLOUNT COUNTY, AL
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Flood Watch issued for Calhoun, Chickasaw, Monroe, Tallahatchie, Yalobusha by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Monroe; Tallahatchie; Yalobusha FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas and North Mississippi, including the following areas, in East Arkansas, Phillips. In North Mississippi, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, Itawamba, Lafayette, Lee MS, Monroe, Panola, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Tallahatchie, Tishomingo, Union and Yalobusha. * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, MS
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Flood Watch issued for Arkansas, Cleveland, Desha, Grant, Hot Spring, Jefferson by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 22:30:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Arkansas; Cleveland; Desha; Grant; Hot Spring; Jefferson; Lincoln; Ouachita FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, southeast Arkansas and southwest Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Grant. In southeast Arkansas, Arkansas, Bradley, Cleveland, Desha, Drew, Jefferson and Lincoln. In southwest Arkansas, Calhoun, Clark, Dallas, Hot Spring and Ouachita. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.
ARKANSAS COUNTY, AR
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Flood Watch issued for Alcorn, Benton, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, Itawamba by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Alcorn; Benton; Calhoun; Chickasaw; Coahoma; Itawamba; Lafayette; Lee; Marshall; Monroe; Panola; Pontotoc; Prentiss; Quitman; Tate; Tippah; Tishomingo; Tunica; Union; Yalobusha FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT THIS MORNING THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Craighead, Crittenden, Cross, Lee AR, Mississippi, Phillips, Poinsett and St. Francis. In North Mississippi, Alcorn, Benton MS, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, DeSoto, Itawamba, Lafayette, Lee MS, Marshall, Monroe, Panola, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Tallahatchie, Tate, Tippah, Tishomingo, Tunica, Union and Yalobusha. In West Tennessee, Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Lauderdale, Madison, McNairy, Shelby and Tipton. * WHEN...From 7 AM CDT this morning through this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts will likely lead to areas of flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
ALCORN COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Clay, Cleburne, Coosa by NWS

Effective: 2022-03-22 09:23:00 CDT Expires: 2022-03-24 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Clay; Cleburne; Coosa FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is ongoing. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Calhoun, Chilton, Clay, Cleburne, Coosa, Shelby and Talladega. * WHEN...Until 1000 AM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 707 AM CDT, Local Law Enforcement and Emergency Management have reported heavy rain in the warned area due to earlier thunderstorms. Flooding is already occurring. Many roads across the warning area are underwater and impassable. Between 3 and 5 inches of rain have fallen per doppler RADAR estimates. Heavy rain has mostly subsided, but flooding will continue over the next 2 or 3 hours until waters recede. - Some locations that will experience flooding include Anniston, Oxford, Talladega, Sylacauga, Calera, Clanton, Childersburg, Columbiana, Jemison, Wilsonville, Talladega Springs, Stewartville, Weogufka, Cobb Town, West End-Cobb Town, Saks, Fort McClellan, Lincoln, Weaver and Vincent.
CLAY COUNTY, AL

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