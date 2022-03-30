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Bienville Parish, LA

Tornado Watch issued for Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 10:31:00 CDT Expires: 2022-03-30 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; Caldwell; Claiborne; De Soto; Grant; Jackson; La Salle; Lincoln; Natchitoches; Ouachita; Red River; Sabine; Union; Webster;...

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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Bienville, Bossier, Webster by NWS

Effective: 2022-03-27 02:30:00 CDT Expires: 2022-03-26 11:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Saturday morning at 1115 AM CDT. Target Area: Bienville; Bossier; Webster The Flood Warning is extended for the following bayou in Louisiana Bayou Dorcheat At Dixie Inn affecting Webster, Bossier and Bienville Parishes. The Flood Warning continues for the following bayou in Louisiana...Arkansas Bayou Dorcheat Near Springhill affecting Webster Parish and Columbia County. For the Bayou Dorcheat...including Springhill, Dixie Inn, Lake Bistineau...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM LATE SATURDAY NIGHT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Bayou Dorcheat At Dixie Inn, Louisiana. * WHEN...From late Saturday night until further notice. * IMPACTS...At 14 feet, Expect minor lowland flooding with the boat ramp suffering overflow. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Friday the stage was 11.7 feet. - Forecast...The lower Bayou Dorcheat is expected to rise above flood stage early Sunday morning and continue rising to a crest of 15.5 feet early Monday morning. - Flood stage is 14 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 15.5 feet on 04/01/2018. - http://www.weather.gov/safety/flood
BIENVILLE PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Caldwell, Grant, La Salle, Winn by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 10:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for north central Louisiana. Target Area: Caldwell; Grant; La Salle; Winn Strong thunderstorms will impact portions of northeastern Grant, Caldwell, La Salle and northeastern Winn Parishes through 1030 AM CDT At 946 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 10 miles northwest of Clarks to near Olla to 9 miles north of Esler Regional Airport. Movement was east northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbia, Jena, Olla, Clarks, Grayson, Midway, Urania, Tullos, Nebo, Spaulding, Rogers, Catahoula Lake, Riverton, Standard, Kelly, Zenoria, Burlington and Fishville. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CALDWELL PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bienville, De Soto, Natchitoches, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-22 05:30:00 CDT Expires: 2022-03-22 06:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Tornado Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Louisiana. Target Area: Bienville; De Soto; Natchitoches; Red River; Sabine The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern De Soto Parish in northwestern Louisiana Southeastern Red River Parish in northwestern Louisiana Northwestern Natchitoches Parish in northwestern Louisiana Southwestern Bienville Parish in northwestern Louisiana Northeastern Sabine Parish in northwestern Louisiana * Until 630 AM CDT. * At 530 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles northeast of Coushatta to near Many, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Natchitoches, Coushatta, Campti, Allen, Provencal, Martin, Clarence, Ashland, Robeline, Powhatan, Lake End, Grand Ecore, Hanna, Black Lake, Chestnut, Clear Lake, Creston, Marthaville, Hagewood and Ajax. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BIENVILLE PARISH, LA
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Sabine Parish, LA
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Bienville Parish, LA
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Caddo Parish, LA
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Bossier City, LA
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Flood Watch issued for Claiborne, Jackson, Lincoln, Ouachita, Union by NWS

Effective: 2022-03-24 13:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 06:15:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Claiborne; Jackson; Lincoln; Ouachita; Union FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON * WHAT...Widespread rainfall amounts of one to three inches has fallen across portions of the Four State Region through early this morning. Look for additional rainfall amounts of 2 to 4 inches with isolated higher amounts possible, especially across portions of Northern Louisiana and Deep East Texas. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...Through this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
CLAIBORNE PARISH, LA
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Tornado Warning issued for Bastrop, Caldwell, Fayette by NWS

Effective: 2022-03-21 18:21:00 CDT Expires: 2022-03-21 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Bastrop; Caldwell; Fayette A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR SOUTHEASTERN CALDWELL...SOUTHERN BASTROP AND WEST CENTRAL FAYETTE COUNTIES At 621 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 12 miles northeast of Luling, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado and golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Lockhart, Bastrop, Smithville, Cistern, Circle D-KC Estates, Rosanky, Muldoon, Upton, Delhi, Bastrop State Park, Hills Prairie, Rockne, Watterson, Red Rock, Buescher State Park, Taylorsville, Togo, Tilmon, String Prairie and Alum Creek. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN
BASTROP COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Caldwell, Grant, La Salle, Winn by NWS

Effective: 2022-03-26 06:00:00 CDT Expires: 2022-03-28 08:31:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Friday evening at 845 PM CDT. Target Area: Caldwell; Grant; La Salle; Winn The Flood Warning continues for the following rivers in Louisiana Little River Of Louisiana Near Rochelle affecting Caldwell, Winn, La Salle and Grant Parishes. For the Little River Of Louisiana...including Rochelle...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING TO MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Little River Of Louisiana Near Rochelle. * WHEN...From Saturday morning to Monday morning. * IMPACTS...At 32.0 feet, Expect minor lowland flooding with some camps and recreational areas facing flooding. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:30 PM CDT Thursday the stage was 28.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Saturday morning to a crest of 32.5 feet Saturday evening. It will then fall below flood stage early Sunday afternoon. - Flood stage is 32.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 32.8 feet on 12/04/1969. - http://www.weather.gov/safety/flood
CALDWELL PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Adams, Attala, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clarke, Clay by NWS

Effective: 2022-03-22 12:47:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Attala; Carroll; Choctaw; Claiborne; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Humphreys; Jasper; Jefferson; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Leflore; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Simpson; Smith; Webster; Winston; Yazoo TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW COPIAH HINDS HOLMES HUMPHREYS LEAKE MADISON RANKIN SCOTT SIMPSON SMITH YAZOO IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA LEFLORE MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI ADAMS CLAIBORNE FRANKLIN JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BASSFIELD, BAY SPRINGS, BELZONI, BRANDON, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, CANTON, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, CRYSTAL SPRINGS, DE KALB, DECATUR, DURANT, EUPORA, FAYETTE, FOREST, GOODMAN, GREENWOOD, GRENADA, HATTIESBURG, HAZLEHURST, HEIDELBERG, ISOLA, JACKSON, KOSCIUSKO, LAUREL, LEXINGTON, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MADISON, MAGEE, MATHISTON, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NATCHEZ, NEW HEBRON, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PICKENS, PORT GIBSON, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, RICHLAND, RIDGELAND, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, TCHULA, UNION, VAIDEN, WEIR, WESSON, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, WINONA, AND YAZOO CITY.
ADAMS COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Caddo#Extreme Weather#La Salle#Lincoln#Sabine#Panola#Carthage#Center#Dry Prong#El Dorado#Farmerville#Gibsland#Martin#Midway#Stamps
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Flood Advisory issued for Bienville by NWS

Effective: 2022-03-22 10:42:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Bienville FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of north central Louisiana and northwest Louisiana, including the following parishes, in north central Louisiana, Caldwell, Jackson, La Salle, Lincoln, Ouachita, Union and Winn. In northwest Louisiana, Bienville and Claiborne. * WHEN...Until 145 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 1046 AM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 2 and 3 inches of rain have fallen since early this morning. - Additional rainfall amounts of up to 1 inch are expected over the area through early afternoon. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Monroe, Ruston, Claiborne, West Monroe, Grambling, Winnfield, Jonesboro, Homer, Brownsville-Bawcomville, Brownsville- Bawcom, Swartz, Farmerville, Richwood, Arcadia, Haynesville, Bernice, Sterlington, Ringgold, Gibsland and Cooley. - http://www.weather.gov/safety/flood
BIENVILLE PARISH, LA
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Red Flag Warning issued for Abbeville, Anderson, Cherokee, Chester, Greater Greenville by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Abbeville; Anderson; Cherokee; Chester; Greater Greenville; Greater Oconee; Greater Pickens; Greenville Mountains; Greenwood; Laurens; Oconee Mountains; Pickens Mountains; Spartanburg; Union; York BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR ALL OF THE WESTERN CAROLINAS AND NORTHEAST GEORGIA * AFFECTED AREA...The counties of Oconee, Pickens, Greenville, Spartanburg, Cherokee, York, Rabun, Anderson, Abbeville, Laurens, Union (SC), Chester, Habersham, Stephens, Greenwood, Franklin, Hart, Elbert, Avery, Alexander, Iredell, Davie, Yancey, Mitchell, Swain, Catawba, Rowan, Graham, Jackson, Macon, Cleveland, Lincoln, Gaston, Mecklenburg, Cabarrus, Union NC, Caldwell, Burke, McDowell, Rutherford, and Polk. This includes the North Carolina portion of Great Smoky Mountains National Park. * TIMING...This afternoon and evening. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * HUMIDITY...As low as 13 percent. * FUEL MOISTURE...Already as low as 6 to 10 percent in several observing locations. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
ABBEVILLE COUNTY, SC
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Flood Watch issued for Caddo by NWS

Effective: 2022-03-24 13:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Caddo FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will increase Monday night and will not entirely exit all areas until Tuesday afternoon with widespread 2 to 4 inches and isolated amounts in excess of 6 inches. - http://www.weather.gov/safety/flood
CADDO PARISH, LA
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Severe Weather Statement issued for Bossier, Caddo by NWS

Effective: 2022-03-22 00:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for southwestern Arkansas...northwestern Louisiana...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bossier; Caddo A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 AM CDT FOR SOUTHEASTERN LITTLE RIVER...HEMPSTEAD...MILLER...LAFAYETTE SOUTHEASTERN HOWARD AND NORTHWESTERN NEVADA COUNTIES...NORTHWESTERN CADDO...NORTHWESTERN BOSSIER PARISHES IN NORTHWESTERN LOUISIANA AND SOUTHEASTERN CASS COUNTIES At 1200 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Fulton to near Ravanna, moving east at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Texarkana, Hope, Prescott, Stamps, Lewisville, Fouke, Bradley, Emmet, Perrytown, Rodessa, Garland, Ida, Fulton, Washington, Mandeville, Genoa, Canfield, McNab, Patmos and Oakhaven. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BOSSIER PARISH, LA
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Flood Advisory issued for Claiborne, Lincoln by NWS

Effective: 2022-03-24 14:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 11:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Claiborne; Lincoln FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of north central Louisiana and northwest Louisiana, including the following parishes, in north central Louisiana, Caldwell, Jackson, La Salle, Lincoln, Ouachita, Union and Winn. In northwest Louisiana, Bienville and Claiborne. * WHEN...Until 145 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 1046 AM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 2 and 3 inches of rain have fallen since early this morning. - Additional rainfall amounts of up to 1 inch are expected over the area through early afternoon. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Monroe, Ruston, Claiborne, West Monroe, Grambling, Winnfield, Jonesboro, Homer, Brownsville-Bawcomville, Brownsville- Bawcom, Swartz, Farmerville, Richwood, Arcadia, Haynesville, Bernice, Sterlington, Ringgold, Gibsland and Cooley. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLAIBORNE PARISH, LA
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Tornado Warning issued for Grant by NWS

Effective: 2022-03-30 13:07:00 CDT Expires: 2022-03-30 13:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Grant A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 115 PM CDT FOR CENTRAL GRANT PARISH At 106 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 7 miles northwest of Timber Trails, or 8 miles northeast of Boyce, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of central Grant Parish, including the following locations... Dry Prong, Lake Iatt, Williana and Bentley. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
GRANT PARISH, LA
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Red Flag Warning issued for Alfalfa, Blaine, Caddo, Comanche, Garfield, Grant, Kay by NWS

Effective: 2022-03-16 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-16 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that near-critical fire weather conditions are expected this afternoon. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Alfalfa; Blaine; Caddo; Comanche; Garfield; Grant; Kay; Kingfisher; Major; Noble; Woods; Woodward DANGEROUS FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE THIS AFTERNOON RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING FOR WARM, DRY AND BREEZY CONDITIONS FOR NORTHERN AND WESTERN OKLAHOMA AND WESTERN NORTH TEXAS The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning for warm, dry and breezy conditions, which is in effect from noon today to 7 PM CDT this evening. * TIMING...Noon through 7pm Wednesday * WINDS...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 14 to 20 percent. * TEMPERATURES...Highs in the upper 70s to lower 80s. * IMPACTS...Any fires which start will be difficult to contain.
ALFALFA COUNTY, OK
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Tornado Watch issued for Columbia, Union by NWS

Effective: 2022-03-22 02:44:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Union TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CHEROKEE NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, JACKSONVILLE, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 21:50:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Washington THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 67 TO EXPIRE AT 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS ALLOWS TO EXPIRE 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
WASHINGTON COUNTY, OH
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Flood Warning issued for De Soto by NWS

Effective: 2022-03-22 07:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: De Soto FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 1030 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Urban area and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northwest Louisiana and northeast Texas, including the following counties and parishes, in northwest Louisiana, Bossier, Caddo and De Soto. In northeast Texas, Cherokee, Nacogdoches, Panola, Rusk and Shelby. * WHEN...Until 1030 AM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 726 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Shreveport, Bossier City, Carthage, Rusk, Haughton, Stonewall, Alto, Tenaha, Timpson, Garrison, Beckville, Joaquin, Pinehill, Minden, Trawick, Deberry, Sacul, New Salem, Douglass and Morrill. - http://www.weather.gov/safety/flood
DE SOTO PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bossier, Caddo by NWS

Effective: 2022-03-22 00:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for southwestern Arkansas...northwestern Louisiana...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bossier; Caddo A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 AM CDT FOR SOUTHEASTERN LITTLE RIVER...HEMPSTEAD...MILLER...LAFAYETTE SOUTHEASTERN HOWARD AND NORTHWESTERN NEVADA COUNTIES...NORTHWESTERN CADDO...NORTHWESTERN BOSSIER PARISHES IN NORTHWESTERN LOUISIANA AND SOUTHEASTERN CASS COUNTIES At 1200 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Fulton to near Ravanna, moving east at 40 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Texarkana, Hope, Prescott, Stamps, Lewisville, Fouke, Bradley, Emmet, Perrytown, Rodessa, Garland, Ida, Fulton, Washington, Mandeville, Genoa, Canfield, McNab, Patmos and Oakhaven. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BOSSIER PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Bienville, Grant, Jackson, Natchitoches, Red River, Sabine by NWS

Effective: 2022-03-14 20:10:00 CDT Expires: 2022-03-15 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Bienville; Grant; Jackson; Natchitoches; Red River; Sabine; Winn Strong thunderstorms will impact portions of Grant, Jackson, eastern Red River, Natchitoches, Bienville, southeastern Sabine and Winn Parishes through 100 AM CDT At 1159 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 12 miles south of Gibsland to 9 miles east of Coushatta to near Campti to near Hornbeck. Movement was east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Natchitoches, Winnfield, Jonesboro, Colfax, Campti, Montgomery, Florien, Provencal, Natchez, Martin, Chatham, Clarence, Hodge, Dry Prong, Goldonna, North Hodge, Dodson, East Hodge, Saline and Lucky. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BIENVILLE PARISH, LA

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