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Harris County, TX

Tornado Warning issued for Harris, Montgomery by NWS

weather.gov
 3 hours ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 09:21:00 CDT Expires: 2022-03-30 09:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty:...

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Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ritchie, Wirt, Wood by NWS

Effective: 2022-03-23 19:07:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Ritchie; Wirt; Wood THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHWESTERN RITCHIE...WIRT AND SOUTHERN WOOD COUNTIES WILL EXPIRE AT 715 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central and northwestern West Virginia.
RITCHIE COUNTY, WV
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Montgomery, TX
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Montgomery County, TX
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Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Lapeer, Sanilac, St. Clair by NWS

Effective: 2022-03-23 15:26:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lapeer; Sanilac; St. Clair Strong thunderstorms will impact portions of southern Sanilac, eastern Lapeer and St. Clair Counties through 745 PM EDT At 648 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Rochester to near New Baltimore to 15 miles south of Harsens Island. Movement was northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near New Baltimore around 655 PM EDT. Richmond, Almont and Dryden around 700 PM EDT. St. Clair and Algonac around 705 PM EDT. Capac and Emmett around 710 PM EDT. Marysville around 715 PM EDT. Port Huron, Yale and Melvin around 720 PM EDT. Lakeport around 725 PM EDT. Peck around 730 PM EDT. Other locations impacted by these storms include Anchorville, North Street, Goodland Township, Lynn Township, Amador, Brockway, Fort Gratiot, Avoca, Burnside and Fargo. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
LAPEER COUNTY, MI
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Winter Storm Warning issued for Western Highland by NWS

Effective: 2022-03-26 19:58:00 EDT Expires: 2022-03-27 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. When venturing outside, watch your first few steps taken on steps, sidewalks, and driveways, which could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Western Highland WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT SUNDAY * WHAT...Heavy snow. Additional snow accumulations of 2 to 5 inches, resulting in storm total snow accumulations of 6 to 12 inches. The highest accumulations will be on the western facing slopes of the Alleghenies. Winds will gust as high as 45 mph. * WHERE...In Maryland, Garrett County. In Virginia, Western Highland County. In West Virginia, Western Grant and Western Pendleton Counties. * WHEN...Until 5 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...A prolonged period of steady snow showers is expected through the overnight with temperatures falling below freezing likely resulting in slippery travel conditions into Sunday morning.
HIGHLAND COUNTY, VA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#The Tornado#Extreme Weather
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Fire Weather Watch issued for Badlands Area, Bennett County Area, Haakon County Area by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-25 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Badlands Area; Bennett County Area; Haakon County Area; Mellette and Todd Counties; Tripp County; Ziebach County FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHWEST AND SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA .Gusty winds and very low humidity Friday afternoon and early evening could produce critical or near critical fire weather conditions across much of the fire weather watch area. Northwesterly winds of 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph are likely, especially across south central South Dakota, along with humidities dropping to near 15 percent. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 330, 331, 332, 333, 334, AND 335 The National Weather Service in Rapid City has issued a Fire Weather Watch for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from Friday afternoon through early Friday evening. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zones 330 Ziebach County, 331 Haakon County Area, 332 Badlands Area, 333 Bennett County Area, 334 Mellette and Todd Counties and 335 Tripp County. * WINDS...Northwest 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds and low relative humidity would produce critical fire weather conditions.
BENNETT COUNTY, SD
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Preston, Eastern Tucker, Western Tucker by NWS

Effective: 2022-03-27 00:27:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Preston; Eastern Tucker; Western Tucker WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 2 and 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Pennsylvania, Higher Elevations of Fayette and Higher Elevations of Westmoreland Counties. In West Virginia, Eastern Preston, Eastern Tucker and Western Tucker Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PRESTON COUNTY, WV
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NWS
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Wind Advisory issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-03-29 13:12:00 PDT Expires: 2022-03-29 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Flood Warning issued for Newton, Orange by NWS

Effective: 2022-03-25 19:50:00 CDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Newton; Orange The Flood Warning continues for the following rivers in Louisiana...Texas Calcasieu River Near Kinder Calcasieu River NEAR White Oak Park Calcasieu River Near Oberlin Calcasieu River Near Glenmora Sabine River Near Deweyville Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Sabine River Near Deweyville. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lowest roads beside the river flood around Deweyville and subject to being closed. In addition, low-lying roads in Southwest Beauregard Parish are flooded including Robert Clark Road. Flooding occurs on the south side of Niblett Bluff Park with access roads to camp houses cut off around the park. Access roads to the river in Northeastern Orange County become flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:45 PM CDT Friday the stage was 24.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 6:45 PM CDT Friday was 24.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a flat crest of 24.9 feet early Monday morning then begin to fall early Tuesday morning. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Sabine River Deweyville 24.0 24.3 Fri 6 pm CDT 24.7 24.8 24.9
NEWTON COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Ozark by NWS

Effective: 2022-03-30 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-30 16:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Ozark THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR EASTERN OZARK COUNTY IS CANCELLED The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning has been cancelled. However heavy rain is still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 100 PM CDT for southwestern Missouri.
OZARK COUNTY, MO
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Tornado Watch issued for Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 20:02:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
WASHINGTON COUNTY, OH
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Red Flag Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-03-27 12:33:00 EDT Expires: 2022-03-27 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or are expected to occur shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cherokee; Clay RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PORTIONS OF THE EAST TENNESSEE MOUNTAINS AND CLAY AND CHEROKEE COUNTIES IN NC * TIMING...through 8 PM this evening. * WIND...Sustained winds 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph at times. * HUMIDITY...20 to 25 percent or lower this afternoon and evening. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CHEROKEE COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Watch issued for De Kalb, Lagrange, Steuben by NWS

Effective: 2022-03-23 17:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: De Kalb; Lagrange; Steuben SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN INDIANA DE KALB LAGRANGE STEUBEN IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST MICHIGAN BRANCH HILLSDALE ST. JOSEPH MI IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTHWEST OHIO DEFIANCE FULTON OH HENRY PAULDING PUTNAM WILLIAMS THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGOLA, ANTWERP, ARCHBOLD, AUBURN, BRONSON, BRYAN, COLDWATER, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, EDGERTON, FREMONT, GARRETT, HICKSVILLE, HILLSDALE, JONESVILLE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER, LITCHFIELD, MENDON, MONTPELIER, NAPOLEON, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAYNE, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA, WAUSEON, AND WHITE PIGEON.
DEKALB COUNTY, IN
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Flood Advisory issued for City of Newport News, James City, York by NWS

Effective: 2022-03-24 09:51:00 EDT Expires: 2022-03-24 11:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: City of Newport News; James City; York FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Virginia, including the following counties and independent city, City of Newport News, James City and York. * WHEN...Until 1130 AM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas including area roads. * ADDITIONAL DETAILS - At 937 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in additional flooding. - Some locations that will experience flooding include Newport News, Williamsburg, Gloucester Point, Grove, Busch Gardens, Lee Hall, Carver Gardens, York Terrace, Kings Point, U.s. Naval Weapons, and Lackey. - http://www.weather.gov/safety/flood
JAMES CITY COUNTY, VA
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Winter Storm Warning issued for Taiya Inlet and Klondike Highway by NWS

Effective: 2022-03-22 19:21:00 AKDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1 or visit 511.alaska.gov. Target Area: Taiya Inlet and Klondike Highway WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow and blowing snow. Additional snow accumulations of 8 to 12 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...The South Klondike Highway above 1000 feet. * WHEN...Until 6 AM AKDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Visibility will be very poor at times with blowing snow through Tuesday night. * ADDITIONAL DETAILS...Skagway will see rain through this evening when a mix of rain and snow develops toward Wednesday morning.
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