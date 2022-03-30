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Logan County, AR

Severe Weather Statement issued for Logan, Yell by NWS

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 5 hours ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 08:52:00 CDT Expires: 2022-03-30 09:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area:...

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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ritchie, Wirt, Wood by NWS

Effective: 2022-03-23 19:07:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Ritchie; Wirt; Wood THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHWESTERN RITCHIE...WIRT AND SOUTHERN WOOD COUNTIES WILL EXPIRE AT 715 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central and northwestern West Virginia.
RITCHIE COUNTY, WV
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Conway, AR
County
Yell County, AR
State
Arkansas State
County
Logan County, AR
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Tornado Warning issued for Glynn by NWS

Effective: 2022-03-23 17:24:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Glynn A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHEASTERN GLYNN COUNTY At 524 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Jekyll Island, or near Brunswick, moving east at 35 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southeastern Glynn County. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
GLYNN COUNTY, GA
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Preston, Eastern Tucker, Western Tucker by NWS

Effective: 2022-03-27 00:27:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Preston; Eastern Tucker; Western Tucker WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 2 and 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Pennsylvania, Higher Elevations of Fayette and Higher Elevations of Westmoreland Counties. In West Virginia, Eastern Preston, Eastern Tucker and Western Tucker Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PRESTON COUNTY, WV
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#Severe Weather#Tornado Watch#Perry
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Special Weather Statement issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-27 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania INCREASED FIRE DANGER THIS AFTERNOON AND EVENING Westerly winds of 15 to 25 mph with gusts of 30 to 40 mph, combined with relative humidity values below 25 percent, will result in increased fire danger across western North Carolina today. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution since fires can quickly get out of hand under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Coastal Flood Advisory issued for Southeast Harford by NWS

Effective: 2022-03-24 13:00:00 EDT Expires: 2022-03-24 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Southeast Harford COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 6 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level expected in low lying areas due to tidal flooding. * WHERE...Shoreline in Southeast Harford County. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 6 PM EDT this evening, especially around the time of high tide. * IMPACTS...At 4.0 feet, water begins to go over the bulkhead at the Havre de Grace Yacht Basin in multiple locations. * ADDITIONAL DETAILS...Tides one and a half to two feet above normal. The next high tide at Havre de Grace is at 3:09 PM. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Chesapeake Bay at Havre de Grace MD MLLW Categories - Minor 4.0 ft, Moderate 5.5 ft, Major 7.0 ft MHHW Categories - Minor 1.6 ft, Moderate 3.1 ft, Major 4.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 24/03 PM 4.2 1.8 1.6 0 None 25/04 AM 3.0 0.6 1.5 0 None 25/04 PM 3.6 1.2 1.1 1 None 26/05 AM 2.2 -0.2 0.7 0 None 26/05 PM 3.1 0.7 0.7 1 None
HARFORD COUNTY, MD
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Flood Warning issued for Newton, Orange by NWS

Effective: 2022-03-25 19:50:00 CDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Newton; Orange The Flood Warning continues for the following rivers in Louisiana...Texas Calcasieu River Near Kinder Calcasieu River NEAR White Oak Park Calcasieu River Near Oberlin Calcasieu River Near Glenmora Sabine River Near Deweyville Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Sabine River Near Deweyville. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lowest roads beside the river flood around Deweyville and subject to being closed. In addition, low-lying roads in Southwest Beauregard Parish are flooded including Robert Clark Road. Flooding occurs on the south side of Niblett Bluff Park with access roads to camp houses cut off around the park. Access roads to the river in Northeastern Orange County become flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:45 PM CDT Friday the stage was 24.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 6:45 PM CDT Friday was 24.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a flat crest of 24.9 feet early Monday morning then begin to fall early Tuesday morning. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Sabine River Deweyville 24.0 24.3 Fri 6 pm CDT 24.7 24.8 24.9
NEWTON COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Taiya Inlet and Klondike Highway by NWS

Effective: 2022-03-22 19:21:00 AKDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1 or visit 511.alaska.gov. Target Area: Taiya Inlet and Klondike Highway WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM AKDT WEDNESDAY * WHAT...Heavy snow and blowing snow. Additional snow accumulations of 8 to 12 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...The South Klondike Highway above 1000 feet. * WHEN...Until 6 AM AKDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible. Visibility will be very poor at times with blowing snow through Tuesday night. * ADDITIONAL DETAILS...Skagway will see rain through this evening when a mix of rain and snow develops toward Wednesday morning.
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NWS
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Fire Weather Watch issued for Badlands Area, Bennett County Area, Haakon County Area by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-25 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Badlands Area; Bennett County Area; Haakon County Area; Mellette and Todd Counties; Tripp County; Ziebach County FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHWEST AND SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA .Gusty winds and very low humidity Friday afternoon and early evening could produce critical or near critical fire weather conditions across much of the fire weather watch area. Northwesterly winds of 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph are likely, especially across south central South Dakota, along with humidities dropping to near 15 percent. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 330, 331, 332, 333, 334, AND 335 The National Weather Service in Rapid City has issued a Fire Weather Watch for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from Friday afternoon through early Friday evening. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zones 330 Ziebach County, 331 Haakon County Area, 332 Badlands Area, 333 Bennett County Area, 334 Mellette and Todd Counties and 335 Tripp County. * WINDS...Northwest 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds and low relative humidity would produce critical fire weather conditions.
BENNETT COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-03-29 13:12:00 PDT Expires: 2022-03-29 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Red Flag Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-03-27 12:33:00 EDT Expires: 2022-03-27 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or are expected to occur shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cherokee; Clay RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PORTIONS OF THE EAST TENNESSEE MOUNTAINS AND CLAY AND CHEROKEE COUNTIES IN NC * TIMING...through 8 PM this evening. * WIND...Sustained winds 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph at times. * HUMIDITY...20 to 25 percent or lower this afternoon and evening. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CHEROKEE COUNTY, NC
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Flood Advisory issued for City of Newport News, James City, York by NWS

Effective: 2022-03-24 09:51:00 EDT Expires: 2022-03-24 11:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: City of Newport News; James City; York FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Virginia, including the following counties and independent city, City of Newport News, James City and York. * WHEN...Until 1130 AM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas including area roads. * ADDITIONAL DETAILS - At 937 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in additional flooding. - Some locations that will experience flooding include Newport News, Williamsburg, Gloucester Point, Grove, Busch Gardens, Lee Hall, Carver Gardens, York Terrace, Kings Point, U.s. Naval Weapons, and Lackey. - http://www.weather.gov/safety/flood
JAMES CITY COUNTY, VA
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Winter Storm Warning issued for Baraga, Dickinson, Iron, Marquette, Southern Houghton by NWS

Effective: 2022-03-23 15:26:00 EDT Expires: 2022-03-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Target Area: Baraga; Dickinson; Iron; Marquette; Southern Houghton WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Heavy mixed precipitation. Additional snow accumulations of one to two inches and ice accumulations of a light glaze with locally higher amounts. * WHERE...Baraga, Marquette, Dickinson, southern Houghton, and Iron counties. * WHEN...Until 8 PM EDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions will impact the evening commute.
BARAGA COUNTY, MI
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Tornado Watch issued for Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 20:02:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
WASHINGTON COUNTY, OH
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Winter Weather Advisory issued for Grant Grove Area, Kaiser to Rodgers Ridge, Kings Canyon NP by NWS

Effective: 2022-03-28 11:33:00 PDT Expires: 2022-03-29 00:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Grant Grove Area; Kaiser to Rodgers Ridge; Kings Canyon NP; Sequoia NP; South End of the Upper Sierra; Upper San Joaquin River; Yosemite NP outside of the valley WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT PDT TONIGHT ABOVE 6000 FEET * WHAT...Snow expected above 6000 feet. Total snow accumulations of 6 to 12 inches. Isolated amounts around 15 inches possible over the highest elevations. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...Sierra Nevada above 6000 feet. * WHEN...Until Midnight PDT tonight. * IMPACTS...Travel could be very difficult to impossible.
FRESNO COUNTY, CA
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Coastal Flood Warning issued for Coastal Dixie, Coastal Jefferson, Coastal Taylor by NWS

Effective: 2022-03-30 20:00:00 EDT Expires: 2022-03-31 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Coastal Dixie; Coastal Jefferson; Coastal Taylor; Coastal Wakulla COASTAL FLOOD WARNING IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO 8 PM EDT THURSDAY * WHAT...Significant coastal flooding expected. * WHERE...Coastal Jefferson, Coastal Wakulla, Coastal Taylor and Coastal Dixie Counties. * WHEN...From 8 PM this evening to 8 PM EDT Thursday. * IMPACTS...Numerous roads may be closed. Low lying property including homes, businesses, and some critical infrastructure will be inundated. Some shoreline erosion will occur. * ADDITIONAL DETAILS...Moderate coastal flooding is expected around the time of high tide. Inundation of 2 to 4 feet is forecast on normally dry ground near the shore.
DIXIE COUNTY, FL

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