ContributorsPublishersAdvertisers
Pope County, AR

Severe Weather Statement issued for Pope by NWS

weather.gov
 5 hours ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 08:39:00 CDT Expires: 2022-03-30 09:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area:...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Ritchie, Wirt, Wood by NWS

Effective: 2022-03-23 19:07:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Ritchie; Wirt; Wood THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHWESTERN RITCHIE...WIRT AND SOUTHERN WOOD COUNTIES WILL EXPIRE AT 715 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central and northwestern West Virginia.
RITCHIE COUNTY, WV
weather.gov

Tornado Warning issued for Miami, Montgomery by NWS

Effective: 2022-03-23 15:17:00 EDT Expires: 2022-03-23 15:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Miami; Montgomery The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for Northwestern Montgomery County in west central Ohio Southern Miami County in west central Ohio * Until 345 PM EDT. * At 317 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Englewood, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Dayton, Huber Heights, Troy, Trotwood, Vandalia, Englewood, Tipp City, West Milton, Clayton, Union, Brookville, Phillipsburg, Casstown, Ludlow Falls, Ginghamsburg, Phoneton, Northview, Pyrmont, Dayton International Airport and Garland. This includes the following Interstates I-70 in Ohio between mile markers 18 and 34. I-75 in Ohio between mile markers 62 and 73. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MIAMI COUNTY, OH
weather.gov

Tornado Warning issued for Guilford by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Guilford A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM EDT FOR SOUTHEASTERN GUILFORD COUNTY At 455 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 8 miles south of Greensboro, moving northeast at 20 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Greensboro, Pleasant Garden, Climax and Forest Oaks. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
GUILFORD COUNTY, NC
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Conway, AR
County
Pope County, AR
State
Arkansas State
TODAY.com

Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
ENVIRONMENT
WHNT-TV

Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Tornado Watch#Extreme Weather#Perry
WDTN

Wind Advisory goes into effect Wednesday

A Wind Advisory will be hoisted at noon on Wednesday. Winds could gust 40 to 50 mph through Wednesday night. Rain chances will increase tonight as a warm front continues to push north across the area. On Wednesday, we will be south of the boundary, and it will be a very windy and unseasonably warm day. Highs will push well into the 70s with gusty winds.
ENVIRONMENT
weather.gov

Special Weather Statement issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-27 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania INCREASED FIRE DANGER THIS AFTERNOON AND EVENING Westerly winds of 15 to 25 mph with gusts of 30 to 40 mph, combined with relative humidity values below 25 percent, will result in increased fire danger across western North Carolina today. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution since fires can quickly get out of hand under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Tornado Warning issued for Carroll, Patrick by NWS

Effective: 2022-03-23 23:29:00 EDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Carroll; Patrick The National Weather Service in BLACKSBURG has issued a * Tornado Warning for Northeastern Surry County in northwestern North Carolina Southeastern Carroll County in southwestern Virginia Southwestern Patrick County in southwestern Virginia * Until midnight EDT. * At 1129 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Mount Airy, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Mount Airy Flat Rock Ararat Cana Pine Ridge Toast and White Plains. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CARROLL COUNTY, VA
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Eastern Preston, Eastern Tucker, Western Tucker by NWS

Effective: 2022-03-27 00:27:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Preston; Eastern Tucker; Western Tucker WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 2 and 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Pennsylvania, Higher Elevations of Fayette and Higher Elevations of Westmoreland Counties. In West Virginia, Eastern Preston, Eastern Tucker and Western Tucker Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PRESTON COUNTY, WV
weather.gov

Tornado Watch issued for Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 20:02:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
WASHINGTON COUNTY, OH
weather.gov

Flood Warning issued for Newton, Orange by NWS

Effective: 2022-03-25 19:50:00 CDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Newton; Orange The Flood Warning continues for the following rivers in Louisiana...Texas Calcasieu River Near Kinder Calcasieu River NEAR White Oak Park Calcasieu River Near Oberlin Calcasieu River Near Glenmora Sabine River Near Deweyville Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Sabine River Near Deweyville. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lowest roads beside the river flood around Deweyville and subject to being closed. In addition, low-lying roads in Southwest Beauregard Parish are flooded including Robert Clark Road. Flooding occurs on the south side of Niblett Bluff Park with access roads to camp houses cut off around the park. Access roads to the river in Northeastern Orange County become flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:45 PM CDT Friday the stage was 24.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 6:45 PM CDT Friday was 24.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a flat crest of 24.9 feet early Monday morning then begin to fall early Tuesday morning. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Sabine River Deweyville 24.0 24.3 Fri 6 pm CDT 24.7 24.8 24.9
NEWTON COUNTY, TX
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Western Grant, Western Pendleton by NWS

Effective: 2022-03-27 01:00:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. When venturing outside, watch your first few steps taken on steps, sidewalks, and driveways, which could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Western Grant; Western Pendleton WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...In Maryland, Garrett County. In West Virginia, Western Grant and Western Pendleton Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Wind combined with snow on trees and power lines may result in power outages.
GRANT COUNTY, WV
WWL-AMFM

Severe weather is expected today

Wednesday starts out breezy but thunderstorms roll in by the afternoon and evening. “Wednesday starts out a little breezy, but dry. Most of the day remains dry until late in the afternoon and early evening when severe t-storms move in.
ENVIRONMENT
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for De Kalb, Lagrange, Steuben by NWS

Effective: 2022-03-23 17:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: De Kalb; Lagrange; Steuben SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN INDIANA DE KALB LAGRANGE STEUBEN IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST MICHIGAN BRANCH HILLSDALE ST. JOSEPH MI IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTHWEST OHIO DEFIANCE FULTON OH HENRY PAULDING PUTNAM WILLIAMS THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGOLA, ANTWERP, ARCHBOLD, AUBURN, BRONSON, BRYAN, COLDWATER, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, EDGERTON, FREMONT, GARRETT, HICKSVILLE, HILLSDALE, JONESVILLE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER, LITCHFIELD, MENDON, MONTPELIER, NAPOLEON, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAYNE, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA, WAUSEON, AND WHITE PIGEON.
DEKALB COUNTY, IN
weather.gov

Flood Advisory issued for City of Newport News, James City, York by NWS

Effective: 2022-03-24 09:51:00 EDT Expires: 2022-03-24 11:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: City of Newport News; James City; York FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Virginia, including the following counties and independent city, City of Newport News, James City and York. * WHEN...Until 1130 AM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas including area roads. * ADDITIONAL DETAILS - At 937 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in additional flooding. - Some locations that will experience flooding include Newport News, Williamsburg, Gloucester Point, Grove, Busch Gardens, Lee Hall, Carver Gardens, York Terrace, Kings Point, U.s. Naval Weapons, and Lackey. - http://www.weather.gov/safety/flood
JAMES CITY COUNTY, VA

Comments / 0

Community Policy