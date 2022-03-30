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Bond County, IL

Wind Advisory issued for Bond, Clinton, Fayette, Marion, Montgomery, Randolph by NWS

weather.gov
 7 hours ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-30 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for...

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Wind Chill Advisory issued for Alleghany, Carroll, Craig, Floyd, Montgomery, Pulaski, Wythe by NWS

Effective: 2022-03-12 20:10:00 EDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Chill Advisory is issued when strong winds will combine with cold temperatures for several hours to create dangerously cold conditions for exposed skin. Use caution while outside. Wear appropriate clothing, a hat, and gloves. Target Area: Alleghany; Carroll; Craig; Floyd; Montgomery; Pulaski; Wythe WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills as low as 5 below zero. * WHERE...Portions of southwest Virginia and northwest North Carolina. * WHEN...Until 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken. * ADDITIONAL DETAILS...Winds will gust 15 to 25 mph with gusts to 50 mph. Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs and weaker trees could be blown down and a few power outages may result.
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Tornado Warning issued for Miami, Montgomery by NWS

Effective: 2022-03-23 15:17:00 EDT Expires: 2022-03-23 15:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Miami; Montgomery The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for Northwestern Montgomery County in west central Ohio Southern Miami County in west central Ohio * Until 345 PM EDT. * At 317 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Englewood, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Dayton, Huber Heights, Troy, Trotwood, Vandalia, Englewood, Tipp City, West Milton, Clayton, Union, Brookville, Phillipsburg, Casstown, Ludlow Falls, Ginghamsburg, Phoneton, Northview, Pyrmont, Dayton International Airport and Garland. This includes the following Interstates I-70 in Ohio between mile markers 18 and 34. I-75 in Ohio between mile markers 62 and 73. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MIAMI COUNTY, OH
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Special Weather Statement issued for Lapeer, Sanilac, St. Clair by NWS

Effective: 2022-03-23 15:26:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lapeer; Sanilac; St. Clair Strong thunderstorms will impact portions of southern Sanilac, eastern Lapeer and St. Clair Counties through 745 PM EDT At 648 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Rochester to near New Baltimore to 15 miles south of Harsens Island. Movement was northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near New Baltimore around 655 PM EDT. Richmond, Almont and Dryden around 700 PM EDT. St. Clair and Algonac around 705 PM EDT. Capac and Emmett around 710 PM EDT. Marysville around 715 PM EDT. Port Huron, Yale and Melvin around 720 PM EDT. Lakeport around 725 PM EDT. Peck around 730 PM EDT. Other locations impacted by these storms include Anchorville, North Street, Goodland Township, Lynn Township, Amador, Brockway, Fort Gratiot, Avoca, Burnside and Fargo. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
LAPEER COUNTY, MI
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Winter Storm Warning issued for Western Grant, Western Pendleton by NWS

Effective: 2022-03-27 01:00:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. When venturing outside, watch your first few steps taken on steps, sidewalks, and driveways, which could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Western Grant; Western Pendleton WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...In Maryland, Garrett County. In West Virginia, Western Grant and Western Pendleton Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Wind combined with snow on trees and power lines may result in power outages.
GRANT COUNTY, WV
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Bond County, IL
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Washington County, IL
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Wind Advisory issued for Jefferson, Orange by NWS

Effective: 2022-03-22 04:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jefferson; Orange WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...South winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...In Louisiana, Calcasieu and West Cameron Parishes. In Texas, Jefferson and Orange Counties. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
JEFFERSON COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
WOWK 13 News

TORNADO WATCH expiring 10 p.m. Wednesday

UPDATE 9:20 p.m. : MOST of the viewing area has been given the ALL CLEAR from the tornado watch except for the few remaining counties in red below. The few storms we have left are weakening rapidly. UPDATE (3:20 p.m. on Wednesday): TORNADO WATCH in effect until 10:00 p.m. for the yellow area below! Tornado […]
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Wind Advisory#Washington Wind Advisory
WHNT-TV

Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Eddy County Plains by NWS

Effective: 2022-03-21 08:00:00 MDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eddy County Plains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM CDT /8 AM MDT/ THIS MORNING TO MIDNIGHT CDT /11 PM MDT/ TONIGHT * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...In New Mexico, Eddy County Plains. In Texas, Van Horn and Highway 54 Corridor, Reeves County Plains and Davis Mountains Foothills, and Eastern Culberson County. * WHEN...From 9 AM CDT /8 AM MDT/ Monday to midnight CDT /11 PM MDT/ Monday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Blowing dust may reduce visibility and make travel difficult.
EDDY COUNTY, NM
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Preston, Eastern Tucker, Western Tucker by NWS

Effective: 2022-03-27 00:27:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Preston; Eastern Tucker; Western Tucker WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 2 and 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Pennsylvania, Higher Elevations of Fayette and Higher Elevations of Westmoreland Counties. In West Virginia, Eastern Preston, Eastern Tucker and Western Tucker Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PRESTON COUNTY, WV
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Special Weather Statement issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-27 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania INCREASED FIRE DANGER THIS AFTERNOON AND EVENING Westerly winds of 15 to 25 mph with gusts of 30 to 40 mph, combined with relative humidity values below 25 percent, will result in increased fire danger across western North Carolina today. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution since fires can quickly get out of hand under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Wind Chill Advisory issued for Garrett by NWS

Effective: 2022-03-13 08:53:00 EDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Garrett WIND CHILL ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM EDT THIS MORNING Winds have subsided and temperatures will continue to rise this morning.
GARRETT COUNTY, MD
UPI News

Forecasters warn of more dangerous weather for storm-weary areas

A volatile weather system tracking west to east across the United States is threatening to bring an outbreak of severe weather to a wide section of the Gulf Coast region hit hard by a tornado outbreak last week, as well as for an area farther to the north that includes Mississippi and Tennesee valleys on Wednesday, AccuWeather forecasters warned.
ENVIRONMENT
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Wind Chill Advisory issued for Northwest Pocahontas, Southeast Pocahontas, Southeast Randolph by NWS

Effective: 2022-03-13 05:30:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use caution while traveling outside. Wear appropriate clothing, a hat, and gloves. Target Area: Northwest Pocahontas; Southeast Pocahontas; Southeast Randolph; Southeast Webster WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills as low as 20 below zero. * WHERE...Southeast Pocahontas, Southeast Randolph, Southeast Webster and Northwest Pocahontas Counties. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken.
POCAHONTAS COUNTY, WV
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Winter Storm Warning issued for Baraga, Dickinson, Iron, Marquette, Southern Houghton by NWS

Effective: 2022-03-23 15:26:00 EDT Expires: 2022-03-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. Target Area: Baraga; Dickinson; Iron; Marquette; Southern Houghton WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Heavy mixed precipitation. Additional snow accumulations of one to two inches and ice accumulations of a light glaze with locally higher amounts. * WHERE...Baraga, Marquette, Dickinson, southern Houghton, and Iron counties. * WHEN...Until 8 PM EDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions will impact the evening commute.
BARAGA COUNTY, MI
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Tornado Watch issued for Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 20:02:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
WASHINGTON COUNTY, OH
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Coastal Flood Advisory issued for Southeast Harford by NWS

Effective: 2022-03-24 13:00:00 EDT Expires: 2022-03-24 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Southeast Harford COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 6 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level expected in low lying areas due to tidal flooding. * WHERE...Shoreline in Southeast Harford County. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 6 PM EDT this evening, especially around the time of high tide. * IMPACTS...At 4.0 feet, water begins to go over the bulkhead at the Havre de Grace Yacht Basin in multiple locations. * ADDITIONAL DETAILS...Tides one and a half to two feet above normal. The next high tide at Havre de Grace is at 3:09 PM. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Chesapeake Bay at Havre de Grace MD MLLW Categories - Minor 4.0 ft, Moderate 5.5 ft, Major 7.0 ft MHHW Categories - Minor 1.6 ft, Moderate 3.1 ft, Major 4.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 24/03 PM 4.2 1.8 1.6 0 None 25/04 AM 3.0 0.6 1.5 0 None 25/04 PM 3.6 1.2 1.1 1 None 26/05 AM 2.2 -0.2 0.7 0 None 26/05 PM 3.1 0.7 0.7 1 None
HARFORD COUNTY, MD
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Wind Advisory issued for Fayette, Hardeman, Hardin, McNairy, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Fayette; Hardeman; Hardin; McNairy; Shelby WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee and East Arkansas. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FAYETTE COUNTY, TN

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