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Marion County, TX

Severe Weather Statement issued for Marion by NWS

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 7 hours ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-29 08:27:00 CDT Expires: 2022-03-31 10:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed...

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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Tornado Warning issued for Glynn by NWS

Effective: 2022-03-23 17:24:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Glynn A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHEASTERN GLYNN COUNTY At 524 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Jekyll Island, or near Brunswick, moving east at 35 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of southeastern Glynn County. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
GLYNN COUNTY, GA
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Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
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Marion, TX
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Marion County, TX
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Severe weather is expected today

Wednesday starts out breezy but thunderstorms roll in by the afternoon and evening. “Wednesday starts out a little breezy, but dry. Most of the day remains dry until late in the afternoon and early evening when severe t-storms move in.
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#Severe Weather#Tornado Watch#Extreme Weather
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Special Weather Statement issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-27 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania INCREASED FIRE DANGER THIS AFTERNOON AND EVENING Westerly winds of 15 to 25 mph with gusts of 30 to 40 mph, combined with relative humidity values below 25 percent, will result in increased fire danger across western North Carolina today. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution since fires can quickly get out of hand under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Winter Weather Advisory issued for Northern Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-03-24 06:00:00 AKDT Expires: 2022-03-25 16:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northern Arctic Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO 4 PM AKDT FRIDAY * WHAT...Blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Visibility will be one half mile or less at times. East winds gusting to 40 mph will cause blowing and drifting snow. * WHERE...Northern Arctic Coast. * WHEN...6 AM Thursday to 4 PM Friday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting to 40 mph will cause blowing and drifting snow. Winds are expected to increase tonight, with low visibility developing early Thursday morning. The winds and blowing snow area expected to continue through Friday. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Severe Thunderstorm Warning issued for Avery, Burke, Caldwell by NWS

Effective: 2022-03-23 19:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to minor flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Avery; Burke; Caldwell The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Caldwell County in western North Carolina Southeastern Avery County in western North Carolina North central Burke County in western North Carolina * Until 830 PM EDT. * At 738 PM EDT, a severe thunderstorm was located 11 miles southeast of Newland, or 7 miles southeast of B.R. Parkway-Linville Falls To Grandfather, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. * Locations impacted include Blowing Rock In Caldwell County, Edgemont, Globe, Collettsville, Patterson, Upton, Jonas Ridge, B.R. Parkway-Linville Falls To Grandfather and Grandfather Mountain State Park. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AVERY COUNTY, NC
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Winter Storm Warning issued for Western Grant, Western Pendleton by NWS

Effective: 2022-03-27 01:00:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. When venturing outside, watch your first few steps taken on steps, sidewalks, and driveways, which could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Western Grant; Western Pendleton WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...In Maryland, Garrett County. In West Virginia, Western Grant and Western Pendleton Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Wind combined with snow on trees and power lines may result in power outages.
GRANT COUNTY, WV
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Flood Warning issued for Newton, Orange by NWS

Effective: 2022-03-25 19:50:00 CDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Newton; Orange The Flood Warning continues for the following rivers in Louisiana...Texas Calcasieu River Near Kinder Calcasieu River NEAR White Oak Park Calcasieu River Near Oberlin Calcasieu River Near Glenmora Sabine River Near Deweyville Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Sabine River Near Deweyville. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lowest roads beside the river flood around Deweyville and subject to being closed. In addition, low-lying roads in Southwest Beauregard Parish are flooded including Robert Clark Road. Flooding occurs on the south side of Niblett Bluff Park with access roads to camp houses cut off around the park. Access roads to the river in Northeastern Orange County become flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:45 PM CDT Friday the stage was 24.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 6:45 PM CDT Friday was 24.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a flat crest of 24.9 feet early Monday morning then begin to fall early Tuesday morning. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Sabine River Deweyville 24.0 24.3 Fri 6 pm CDT 24.7 24.8 24.9
NEWTON COUNTY, TX
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Coastal Flood Advisory issued for Southeast Harford by NWS

Effective: 2022-03-24 13:00:00 EDT Expires: 2022-03-24 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Southeast Harford COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 6 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level expected in low lying areas due to tidal flooding. * WHERE...Shoreline in Southeast Harford County. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 6 PM EDT this evening, especially around the time of high tide. * IMPACTS...At 4.0 feet, water begins to go over the bulkhead at the Havre de Grace Yacht Basin in multiple locations. * ADDITIONAL DETAILS...Tides one and a half to two feet above normal. The next high tide at Havre de Grace is at 3:09 PM. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Chesapeake Bay at Havre de Grace MD MLLW Categories - Minor 4.0 ft, Moderate 5.5 ft, Major 7.0 ft MHHW Categories - Minor 1.6 ft, Moderate 3.1 ft, Major 4.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 24/03 PM 4.2 1.8 1.6 0 None 25/04 AM 3.0 0.6 1.5 0 None 25/04 PM 3.6 1.2 1.1 1 None 26/05 AM 2.2 -0.2 0.7 0 None 26/05 PM 3.1 0.7 0.7 1 None
HARFORD COUNTY, MD
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Tornado Watch issued for Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 20:02:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
WASHINGTON COUNTY, OH
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Flood Advisory issued for City of Newport News, James City, York by NWS

Effective: 2022-03-24 09:51:00 EDT Expires: 2022-03-24 11:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: City of Newport News; James City; York FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Virginia, including the following counties and independent city, City of Newport News, James City and York. * WHEN...Until 1130 AM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas including area roads. * ADDITIONAL DETAILS - At 937 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in additional flooding. - Some locations that will experience flooding include Newport News, Williamsburg, Gloucester Point, Grove, Busch Gardens, Lee Hall, Carver Gardens, York Terrace, Kings Point, U.s. Naval Weapons, and Lackey. - http://www.weather.gov/safety/flood
JAMES CITY COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for De Kalb, Lagrange, Steuben by NWS

Effective: 2022-03-23 17:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: De Kalb; Lagrange; Steuben SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN INDIANA DE KALB LAGRANGE STEUBEN IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST MICHIGAN BRANCH HILLSDALE ST. JOSEPH MI IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTHWEST OHIO DEFIANCE FULTON OH HENRY PAULDING PUTNAM WILLIAMS THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGOLA, ANTWERP, ARCHBOLD, AUBURN, BRONSON, BRYAN, COLDWATER, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, EDGERTON, FREMONT, GARRETT, HICKSVILLE, HILLSDALE, JONESVILLE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER, LITCHFIELD, MENDON, MONTPELIER, NAPOLEON, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAYNE, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA, WAUSEON, AND WHITE PIGEON.
DEKALB COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-03-29 13:12:00 PDT Expires: 2022-03-29 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Winter Weather Advisory issued for Western Prince William Sound by NWS

Effective: 2022-03-28 03:59:00 AKDT Expires: 2022-03-28 13:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1 or visit 511.alaska.gov. Target Area: Western Prince William Sound WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM AKDT THIS AFTERNOON FOR TURNAGAIN PASS AND PORTAGE VALLEY * WHAT...Snow and blowing snow occurring. Visibility as low as one half mile at times in blowing snow. Total snow accumulations of 6 to 15 inches are possible with highest snow accumulations through Turnagain Pass. Winds gusting as high as 55 mph. * WHERE...Turnagain Pass and Portage Valley. * WHEN...Until 1 PM AKDT this afternoon. * IMPACTS...Winds will cause areas of blowing snow, significantly reducing visibilities. Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Snow will begin to turn to rain at lower elevations this morning. Winds will be near their peak through mid morning and then slowly diminish throughout the afternoon.
KENAI PENINSULA BOROUGH, AK
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Fire Weather Watch issued for Badlands Area, Bennett County Area, Haakon County Area by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-25 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Badlands Area; Bennett County Area; Haakon County Area; Mellette and Todd Counties; Tripp County; Ziebach County FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHWEST AND SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA .Gusty winds and very low humidity Friday afternoon and early evening could produce critical or near critical fire weather conditions across much of the fire weather watch area. Northwesterly winds of 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph are likely, especially across south central South Dakota, along with humidities dropping to near 15 percent. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 330, 331, 332, 333, 334, AND 335 The National Weather Service in Rapid City has issued a Fire Weather Watch for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from Friday afternoon through early Friday evening. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zones 330 Ziebach County, 331 Haakon County Area, 332 Badlands Area, 333 Bennett County Area, 334 Mellette and Todd Counties and 335 Tripp County. * WINDS...Northwest 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds and low relative humidity would produce critical fire weather conditions.
BENNETT COUNTY, SD

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