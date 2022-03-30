NOTICE OF SEIZURE OF PERSONAL PROPERTY VALUED AT $25,000.00 OR LESS TO: ASHLEY MOLINA, 1150 SIGMAN ROAD APT Y-194, CONYERS, GA 30012, AND DONNY TECHIERA, 3657 N.
NOTICE OF SEIZURE OF PERSONAL PROPERTY VALUED AT $25,000.00 OR LESS TO: ASHLEY MOLINA, 1150 SIGMAN ROAD APT Y-194, CONYERS, GA 30012, AND DONNY TECHIERA, 3657 N. DECATUR ROAD, DECATUR, GA, 30032; AND ALL OWNERS OR INTEREST HOLDERS OF THE SEIZED PROPERTY TAKE NOTICE that on February 4, 2022, law enforcement...www.rockdalenewtoncitizen.com
Comments / 0