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NOTICE OF SEIZURE OF PERSONAL PROPERTY VALUED AT $25,000.00 OR LESS TO: ASHLEY MOLINA, 1150 SIGMAN ROAD APT Y-194, CONYERS, GA 30012, AND DONNY TECHIERA, 3657 N.

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Cover picture for the articleNOTICE OF SEIZURE OF PERSONAL PROPERTY VALUED AT $25,000.00 OR LESS TO: ASHLEY MOLINA, 1150 SIGMAN ROAD APT Y-194, CONYERS, GA 30012, AND DONNY TECHIERA, 3657 N. DECATUR ROAD, DECATUR, GA, 30032; AND ALL OWNERS OR INTEREST HOLDERS OF THE SEIZED PROPERTY TAKE NOTICE that on February 4, 2022, law enforcement...

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