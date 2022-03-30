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NOTICE OF SEIZURE OF PERSONAL PROPERTY VALUED AT $25,000.00 OR LESS TO: EDWARD WILLIAMS, 402 ROCKMONT CIR, CONYERS, GA 30094; AND ALL OWNERS OR INTEREST HOLDERS OF THE SEIZED PROPERTY TAKE NOTICE

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 1 day ago

Cover picture for the articleNOTICE OF SEIZURE OF PERSONAL PROPERTY VALUED AT $25,000.00 OR LESS TO: EDWARD WILLIAMS, 402 ROCKMONT CIR, CONYERS, GA 30094; AND ALL OWNERS OR INTEREST HOLDERS OF THE SEIZED PROPERTY TAKE NOTICE that on January 21, 2022, law enforcement officers of the Rockdale County Sheriffs Office seized six hundred and forty-eight...

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