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Aransas County, TX

Wind Advisory issued for Aransas Islands, Calhoun Islands, Coastal Aransas by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 04:01:00 CDT Expires: 2022-03-30 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a...

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Frost Advisory issued for Beaufort, Charleston, Coastal Colleton, Coastal Jasper by NWS

Effective: 2022-03-14 03:23:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures will fall into the mid 30s resulting in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Beaufort, Coastal Colleton, Coastal Jasper and Charleston Counties. In Georgia, Inland McIntosh County. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BEAUFORT COUNTY, SC
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Winter Weather Advisory issued for Western Prince William Sound by NWS

Effective: 2022-03-28 03:59:00 AKDT Expires: 2022-03-28 13:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1 or visit 511.alaska.gov. Target Area: Western Prince William Sound WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM AKDT THIS AFTERNOON FOR TURNAGAIN PASS AND PORTAGE VALLEY * WHAT...Snow and blowing snow occurring. Visibility as low as one half mile at times in blowing snow. Total snow accumulations of 6 to 15 inches are possible with highest snow accumulations through Turnagain Pass. Winds gusting as high as 55 mph. * WHERE...Turnagain Pass and Portage Valley. * WHEN...Until 1 PM AKDT this afternoon. * IMPACTS...Winds will cause areas of blowing snow, significantly reducing visibilities. Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Snow will begin to turn to rain at lower elevations this morning. Winds will be near their peak through mid morning and then slowly diminish throughout the afternoon.
KENAI PENINSULA BOROUGH, AK
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Frost Advisory issued for East Carteret, Northern Outer Banks by NWS

Effective: 2022-03-28 04:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: East Carteret; Northern Outer Banks FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures as low as 34 will result in frost formation. * WHERE...East Carteret County, and Northern Outer Banks. * WHEN...From 4 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CARTERET COUNTY, NC
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Child Abduction Emergency issued for Aransas, Bee, Calhoun, Duval, Goliad, Jim Wells, Kleberg by NWS

Effective: 2022-03-21 03:27:00 CDT Expires: 2022-03-21 04:30:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Aransas; Bee; Calhoun; Duval; Goliad; Jim Wells; Kleberg; La Salle; Live Oak; McMullen; Nueces; Refugio; San Patricio; Victoria; Webb THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK. THE PAMPA POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR EMILEE REAGAN, WHITE, FEMALE, 2 YEARS OLD, HEIGHT 2 FEET 6 INCHES, WEIGHT 40 POUNDS, BLONDE HAIR, BROWN EYES, AND LAST SEEN WEARING A GRAY SHIRT WITH PINK AND YELLOW WORDS ON THE FRONT, ORANGE AND PINK TIE-DYE PANTS, ORANGE AND BLUE NEW BALANCE SHOES. THE PAMPA POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR RYLEE REAGAN, WHITE, FEMALE, 7 YEARS OLD, HEIGHT 4 FEET 4 INCHES, WEIGHT 94 POUNDS, BLONDE HAIR, BLUE EYES, AND LAST SEEN WEARING LIGHT COLORED TIE-DYE SWEATSHIRT, BLUE JEANS, GRAY HEY DUDE SHOES WITH LEOPARD PRINT. POLICE ARE LOOKING FOR LOGAN DANIEL REAGAN, WHITE, MALE, 28 YEARS OLD, HEIGHT 6 FEET 1 INCH, WEIGHT 250 POUNDS, BROWN HAIR, HAZEL EYES, IN CONNECTION WITH THIS ABDUCTION. THE SUSPECT IS DRIVING A SILVER, 2007, TOYOTA TUNDRA, EXTENDED CAB WITH AN UNKNOWN TEXAS LICENSE PLATE NUMBER. THE SUSPECT WAS LAST HEARD FROM IN PAMPA, TX. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THESE CHILDREN TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE PAMPA POLICE DEPARTMENT AT 8 0 6 6 6 9 5 7 0 0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS PAMPA POLICE DEPARTMENT AT 8 0 6 6 6 9 5 7 0 0.
ARANSAS COUNTY, TX
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Victoria, TX
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Victoria County, TX
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Wind Advisory issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-03-29 13:12:00 PDT Expires: 2022-03-29 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Hancock, Henderson, Henry, McDonough, Mercer, Rock Island by NWS

Effective: 2022-03-25 14:43:00 CDT Expires: 2022-03-25 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Hancock; Henderson; Henry; McDonough; Mercer; Rock Island; Warren WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of northeast Missouri, east central and southeast Iowa and northwest and west central Illinois. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated afternoon rain showers could bring a higher brief wind gust over 50 mph.
HANCOCK COUNTY, IL
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Winter Weather Advisory issued for Northeast Aroostook, Northwest Aroostook by NWS

Effective: 2022-03-25 12:08:00 EDT Expires: 2022-03-25 16:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Winter Weather Advisory means that periods of snow, sleet or freezing rain will cause travel difficulties. Expect slippery roads and limited visibilities, and use caution while driving. The latest road conditions for Maine can be obtained by going to newengland511.org. Target Area: Northeast Aroostook; Northwest Aroostook WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Mixed precipitation. Additional snow accumulations of up to two inches for a storm total of 4 to 8 inches, sleet accumulations of between one and two tenths of an inch and ice accumulations of a light glaze. * WHERE...Northeast Aroostook and Northwest Aroostook Counties. * WHEN...Until 4 PM EDT this afternoon. * ADDITIONAL DETAILS...Plan on slippery road conditions.
AROOSTOOK COUNTY, ME
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High Surf Advisory issued for St.Thomas...St. John.. and Adjacent Islands by NWS

Effective: 2022-03-16 04:06:00 EDT Expires: 2022-03-16 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: St.Thomas...St. John.. and Adjacent Islands HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM AST THIS EVENING HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY AFTERNOON * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves between 8 to 11 feet. For the High Rip Current Risk, dangerous rip currents. * WHERE...St. Thomas, St. John, and Adjacent Islands County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM AST tonight. For the High Rip Current Risk, through Saturday afternoon. * IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#South Texas#Wind Advisory#Coastal Aransas#Coastal Calhoun#Coastal Kleberg#Coastal Nueces#Coastal Refugio#Coastal San Patricio#Inland Calhoun#Inland Kleberg#Inland Nueces#Inland Refugio#Inland San Patricio
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High Surf Advisory issued for Manua, Swains Island, Tutuila and Aunuu by NWS

Effective: 2022-03-18 22:46:00 SST Expires: 2022-03-19 11:00:00 SST Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A high surf advisory indicates large breaking waves will affect beaches in the advisory area, producing dangerous rip currents and localized beach erosion. Also, it is extremely dangerous to fish or observe waves from rocks during high surf conditions. Unwary beach walkers can be caught off guard as waves suddenly race farther up the beach than normal. Target Area: Manua; Swains Island; Tutuila and Aunuu A High Surf Advisory is in effect * SURF...Surf heights of 9 to 11 ft will impact south and west facing shores. * TIMING...through Monday * IMPACTS...Hazardous surfs and strong rip currents. Fautuaga mo galu maualuluga Ofisa o le tau Pago Pago AS 1045 PO ASO FARAILE MATI 18 2022 ...Ua iai nei le Fautuaga mo Galu maualuluga * GALU...O galu maualuluga 9 i le 11 futu o le a aafia ai talafatai i saute ma sisifo o le atunuu. * TAIMI...seia oo i le Aso Gafua * AAFIAGA...E maualuluga galu ma e aave malosi le sami. FAUTUAGA/TAPENAGA O fautuaga mo galu maualuluga e faailoa mai ai le malolosi ma le tetele o galu o le a aafia ai gataifale ma matafaga, ma o le a malolosi aave o le sami e ono solo ai nisi o vaega o le matafaga. Ona o le siisii o peau o le sami, e fautuaina ai le mamalu lautele ma le au fai faiva ina ia faautagia mai lenei fautuaga ona o le maualuluga o galu ua iai nei.
ENVIRONMENT
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Dense Fog Advisory issued for Block Island, Bristol, Eastern Kent, Newport by NWS

Effective: 2022-03-19 07:23:00 EDT Expires: 2022-03-19 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Block Island; Bristol; Eastern Kent; Newport; Northwest Providence; Southeast Providence; Washington; Western Kent DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeastern Massachusetts and northern and southern Rhode Island. * WHEN...Until noon EDT today. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BRISTOL COUNTY, RI
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Winter Weather Advisory issued for Juneau Borough and Northern Admiralty Island by NWS

Effective: 2022-03-14 11:31:00 AKDT Expires: 2022-03-14 16:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Target Area: Juneau Borough and Northern Admiralty Island WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 PM AKDT THIS AFTERNOON * WHAT...Snow. Total snowfall accumulations of 3 to 5 inches. * WHERE...Juneau Borough. * WHEN...Until 4 PM AKDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Periods of snow will have variable rates. Snow will begin to mix with rain in the afternoon.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Bolivar Peninsula, Brazoria Islands, Coastal Brazoria by NWS

Effective: 2022-03-15 01:49:00 CDT Expires: 2022-03-15 02:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Bolivar Peninsula; Brazoria Islands; Coastal Brazoria; Coastal Galveston; Coastal Jackson; Coastal Matagorda; Galveston Island; Inland Brazoria; Inland Galveston; Inland Jackson; Inland Matagorda; Matagorda Islands Strong thunderstorms will impact portions of southeastern Jackson, southwestern Galveston, southern Brazoria and Matagorda Counties through 215 AM CDT At 150 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Surfside Beach to 7 miles west of Sargent to near Port Alto. Movement was southeast at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. Bay City reported a gust of 47 mph at 135 AM CDT. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Galveston Causeway, Galveston Island West End, Texas City, Matagorda, Lake Jackson, Angleton, Bay City, La Marque, Santa Fe, Freeport, Clute, Hitchcock, Palacios, Sweeny, Surfside Beach, South Texas Nuclear Plant, Galveston Pier 21, Richwood, Brazoria and Jones Creek. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BRAZORIA COUNTY, TX
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NWS
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Alpena, Antrim, Beaver Island and surrounding islands by NWS

Effective: 2022-03-14 14:53:00 EDT Expires: 2022-03-14 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Target Area: Alpena; Antrim; Beaver Island and surrounding islands; Charlevoix; Cheboygan; Emmet; Mackinac Island, Bois Blanc Island; Montmorency; Otsego; Presque Isle WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 1 to 3 inches. * WHERE...Portions of Eastern Upper and Northern Lower Michigan. The heaviest snow will fall between the Mackinac Bridge and M-32. * WHEN...Until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the evening commute.
ALPENA COUNTY, MI
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Wind Advisory issued for Big Island North, Kahoolawe, Kipahulu, Kohala, Lanai Leeward by NWS

Effective: 2022-03-24 03:25:00 Expires: 2022-03-24 18:00:00 Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Watch out for falling tree branches when walking or driving. Make sure tents and awnings are secure or take them down. Be prepared for power outages. Target Area: Big Island North; Kahoolawe; Kipahulu; Kohala; Lanai Leeward; Lanai Mauka; Lanai South; Lanai Windward; Maui Central Valley North; Maui Central Valley South; Maui Leeward West; Maui Windward West; South Haleakala; South Maui, Upcountry; Windward Haleakala WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM THIS EVENING FOR MAUI LANAI KAHOOLAWE AND PORTIONS OF THE BIG ISLAND WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM HST THIS EVENING * WHAT...East winds 20 to 30 mph with localized gusts over 50 mph. * WHERE...Maui, Lanai, Kahoolawe, and over and downwind of the Kohala mountains on the Big Island Hawaii. * WHEN...Until 6 PM HST this evening. * IMPACTS...Winds this strong can knock down tree branches, blow away tents and unsecured objects, and make it difficult to drive, especially for high profile vehicles.
HAWAII COUNTY, HI
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Wind Advisory issued for Austin, Bolivar Peninsula, Brazoria Islands, Brazos, Burleson by NWS

Effective: 2022-03-21 15:42:00 CDT Expires: 2022-03-21 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Austin; Bolivar Peninsula; Brazoria Islands; Brazos; Burleson; Chambers; Coastal Brazoria; Coastal Galveston; Coastal Harris; Coastal Jackson; Coastal Matagorda; Colorado; Fort Bend; Galveston Island; Grimes; Houston; Inland Brazoria; Inland Galveston; Inland Harris; Inland Jackson; Inland Matagorda; Madison; Matagorda Islands; Montgomery; Northern Liberty; Polk; San Jacinto; Southern Liberty; Trinity; Walker; Waller; Washington; Wharton WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected this afternoon diminishing to 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph this evening. * WHERE...Portions of south central and southeast Texas. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
AUSTIN COUNTY, TX
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Rip Current Statement issued for Coastal Palm Beach County by NWS

Effective: 2022-03-31 19:54:00 EDT Expires: 2022-04-01 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Palm Beach County HIGH RIP CURRENT RISK NOW IN EFFECT THROUGH FRIDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Coastal Palm Beach County. * WHEN...Through Friday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Beaufort, Coastal Onslow, Inland Onslow, Jones, Mainland Hyde by NWS

Effective: 2022-03-31 19:03:00 EDT Expires: 2022-03-31 20:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for eastern North Carolina. Target Area: Beaufort; Coastal Onslow; Inland Onslow; Jones; Mainland Hyde; Northern Craven; Pamlico; Southern Craven; Tyrrell; Washington; West Carteret Strong thunderstorms will impact portions of southeastern Jones, southern Washington, eastern Craven, northwestern Hyde, northeastern Onslow, Beaufort, southwestern Tyrrell, west central Carteret and Pamlico Counties through 815 PM EDT At 744 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Terra Ceia to Coastal Carolina Regional Airport to near River Bend to Camp Lejeune Center. Movement was east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 45 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Jacksonville, New Bern, Havelock, Morehead City, Newport, Pumpkin Center, Piney Green, New River Station, Camp Lejeune Center, James City, Trent Woods, River Bend, Stella, Swansboro, Hubert, Cape Carteret, Belhaven, Sladesville, Ransomville and Ponzer. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BEAUFORT COUNTY, NC
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Special Weather Statement issued for Delaware Beaches, Inland Sussex by NWS

Effective: 2022-03-31 16:15:00 EDT Expires: 2022-03-31 20:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Delaware Beaches; Inland Sussex A strong area of showers will impact portions of southeastern Sussex County through 815 PM EDT At 738 PM EDT, Doppler radar was tracking an area of strong showers over the Selbyville area, or 12 miles northwest of Ocean City, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Wind gusts of 40 to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Millsboro, Lewes, Selbyville, Dagsboro, Millville, Henlopen Acres, Gumboro, Cape Henlopen State Park, Long Neck, Ocean View, Frankford, South Bethany and Dewey Beach. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
SUSSEX COUNTY, DE
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Special Weather Statement issued for Franklin, Pittsylvania by NWS

Effective: 2022-03-31 14:00:00 EDT Expires: 2022-03-31 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Franklin; Pittsylvania Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Pittsylvania and southeastern Franklin Counties through 800 PM EDT At 736 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Western Smith Mountain Lake to near Sontag to Sydnorsville. Movement was east at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Gretna Penhook Sago Climax Western Smith Mountain Lake Pittsville and Union Hall. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
FRANKLIN COUNTY, VA
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Severe Weather Statement issued for Baltimore, Harford by NWS

Effective: 2022-03-31 18:46:00 EDT Expires: 2022-03-31 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Baltimore; Harford A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM EDT FOR NORTHWESTERN HARFORD AND NORTHWESTERN BALTIMORE COUNTIES At 803 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Railroad to near Hampstead, moving northeast at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. Locations impacted include Parkton, Bentley Springs, Hereford, Freeland and Maryland Line. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BALTIMORE COUNTY, MD

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