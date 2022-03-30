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Aransas County, TX

Red Flag Warning issued for Aransas Islands, Bee, Calhoun Islands, Coastal Aransas by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-30 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Residents are urged to exercise...

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Child Abduction Emergency issued for Aransas, Bee, Calhoun, Duval, Goliad, Jim Wells, Kleberg by NWS

Effective: 2022-03-21 03:27:00 CDT Expires: 2022-03-21 04:30:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Aransas; Bee; Calhoun; Duval; Goliad; Jim Wells; Kleberg; La Salle; Live Oak; McMullen; Nueces; Refugio; San Patricio; Victoria; Webb THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK. THE PAMPA POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR EMILEE REAGAN, WHITE, FEMALE, 2 YEARS OLD, HEIGHT 2 FEET 6 INCHES, WEIGHT 40 POUNDS, BLONDE HAIR, BROWN EYES, AND LAST SEEN WEARING A GRAY SHIRT WITH PINK AND YELLOW WORDS ON THE FRONT, ORANGE AND PINK TIE-DYE PANTS, ORANGE AND BLUE NEW BALANCE SHOES. THE PAMPA POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR RYLEE REAGAN, WHITE, FEMALE, 7 YEARS OLD, HEIGHT 4 FEET 4 INCHES, WEIGHT 94 POUNDS, BLONDE HAIR, BLUE EYES, AND LAST SEEN WEARING LIGHT COLORED TIE-DYE SWEATSHIRT, BLUE JEANS, GRAY HEY DUDE SHOES WITH LEOPARD PRINT. POLICE ARE LOOKING FOR LOGAN DANIEL REAGAN, WHITE, MALE, 28 YEARS OLD, HEIGHT 6 FEET 1 INCH, WEIGHT 250 POUNDS, BROWN HAIR, HAZEL EYES, IN CONNECTION WITH THIS ABDUCTION. THE SUSPECT IS DRIVING A SILVER, 2007, TOYOTA TUNDRA, EXTENDED CAB WITH AN UNKNOWN TEXAS LICENSE PLATE NUMBER. THE SUSPECT WAS LAST HEARD FROM IN PAMPA, TX. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THESE CHILDREN TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE PAMPA POLICE DEPARTMENT AT 8 0 6 6 6 9 5 7 0 0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS PAMPA POLICE DEPARTMENT AT 8 0 6 6 6 9 5 7 0 0.
ARANSAS COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Allendale, Beaufort, Charleston, Coastal Colleton by NWS

Effective: 2022-03-26 15:19:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Fire officials should advise their crews in the field. The public should postpone outdoor burning during this period. Target Area: Allendale; Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTHERN SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST GEORGIA * TIMING...Until 8 pm. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Red Flag Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-03-20 14:59:00 CDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron...Texas and Beaver. In Texas...Dallam...Sherman...Hansford...Ochiltree...Lipscomb Hartley...Moore...Hutchinson...Roberts...Hemphill...Oldham Potter...Carson...Gray...Wheeler...Deaf Smith...Randall Armstrong...Donley...Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Red Flag Threat Index...3 to 6. * Timing...Noon until 9 PM CDT.
BEAVER COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Archer, Wichita by NWS

Effective: 2022-03-16 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-16 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that near-critical fire weather conditions are expected this afternoon. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Archer; Wichita DANGEROUS FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE THIS AFTERNOON RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS EVENING FOR WARM, DRY AND BREEZY CONDITIONS FOR NORTHERN AND WESTERN OKLAHOMA AND WESTERN NORTH TEXAS The National Weather Service in Norman has issued a Red Flag Warning for warm, dry and breezy conditions, which is in effect from noon today to 7 PM CDT this evening. * TIMING...Noon through 7pm Wednesday * WINDS...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 14 to 20 percent. * TEMPERATURES...Highs in the upper 70s to lower 80s. * IMPACTS...Any fires which start will be difficult to contain.
ARCHER COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Dundy, Hitchcock, Red Willow by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised on Sunday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Dundy; Hitchcock; Red Willow CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS TODAY RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM MDT /NOON CDT/ THIS MORNING TO 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 013...014...015...016...027...028...029...041...042...079...080 081...252...253 AND 254 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 11 to 14 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DUNDY COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Charles Mix, Gregory by NWS

Effective: 2022-03-15 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-15 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Charles Mix; Gregory RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONGER WINDS AND LOW AFTERNOON RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 050 AND 063 * AFFECTED AREA...Fire weather zones 050 and 063. * WIND...Southwest to south-southwest 15 to 25 mph with gusts to around 30 mph. * HUMIDITY...As low as 17 to 20 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CHARLES MIX COUNTY, SD
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Special Weather Statement issued for Brazoria Islands, Coastal Brazoria, Coastal Galveston by NWS

Effective: 2022-03-14 19:20:00 CDT Expires: 2022-03-15 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Brazoria Islands; Coastal Brazoria; Coastal Galveston; Galveston Island Strong thunderstorms will impact portions of southwestern Galveston and southeastern Brazoria Counties through 1230 AM CDT At 1154 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from Santa Fe to 8 miles southeast of Liverpool to Freeport. Movement was east at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Southwestern League City, Galveston Island West End, Galveston Causeway, Texas City, Dickinson, La Marque, Santa Fe, Freeport, Clute, Hitchcock, Surfside Beach, Jones Creek, Bayou Vista, Oyster Creek, Jamaica Beach, Tiki Island, Galveston State Park, Schlitterbahn, Scholes Field and Offatts Bayou. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BRAZORIA COUNTY, TX
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Coastal Flood Advisory issued for Bolivar Peninsula, Brazoria Islands, Galveston Island by NWS

Effective: 2022-03-22 02:27:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Bolivar Peninsula; Brazoria Islands; Galveston Island; Matagorda Islands COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...For the Coastal Flood Advisory, minor coastal flooding. For the High Rip Current Risk, dangerous rip currents. Tide levels may reach to 3.5 to around 4 feet tonight near high tide around sunrise. * WHERE...Matagorda Islands, Brazoria Islands, Galveston Island and Bolivar Peninsula. * WHEN...Until 1 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Flooding of lots, parks, and roads with only isolated road closures expected. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
BRAZORIA COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Nws#Red Flag Warning#Wind Speeds#South Texas#Extreme Weather#Coastal Aransas#Coastal Calhoun#Coastal Kleberg#Coastal Nueces#Coastal Refugio#Coastal San Patricio#Inland Calhoun#Inland Kleberg#Inland Nueces#Inland Refugio#Inland San Patricio#La Salle#Live Oak Mcmullen#The Brush Country
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Red Flag Warning issued for Edwards, Kinney, Val Verde by NWS

Effective: 2022-03-14 16:00:00 CDT Expires: 2022-03-14 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will be soon. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Edwards; Kinney; Val Verde RED FLAG WARNING IS IN EFFECT FROM 4 PM THIS AFTERNOON THROUGH 11 PM THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY OVER VAL VERDE, DIMMIT, AND EDWARDS COUNTY .Strong winds near and behind a dry-line and dry cold front will lead to critical fire weather conditions between 4 PM this afternoon and 11 PM this evening over an area generally northwest of a line from Rocksprings to Brackettville. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR OVER VAL VERDE, DIMMIT, AND EDWARDS COUNTY * WINDS...Northwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...Falling to between 8 and 15 percent. * IMPACTS...Extreme fire behavior growth is possible.
EDWARDS COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Eddy Plains, Lea by NWS

Effective: 2022-03-13 13:07:00 MDT Expires: 2022-03-13 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for fire growth. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Eddy Plains; Lea RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON CDT /11 AM MDT/ TODAY TO 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR THE GUADALUPE AND DELAWARE MOUNTAINS, SACRAMENTO FOOTHILLS, SOUTHEAST NEW MEXICO PLAINS, NORTHERN PERMIAN BASIN, WESTERN LOW ROLLING PLAINS, AND MOST OF CULBERSON COUNTY FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH MONDAY EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH MONDAY EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER * AFFECTED AREA...Eddy Plains, Lea, Guadalupe Mountains Above 7000 Feet, Guadalupe and Delaware Mountains, Van Horn and Highway 54 Corridor and Eastern Culberson County. * TIMING...Warning...From noon CDT /11 AM MDT/ today to 10 PM CDT /9 PM MDT/ this evening. Watch...From Monday morning through Monday evening. * WINDS...West 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 6 percent. * RFTI...5 or critical.
EDDY COUNTY, NM
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Red Flag Warning issued for Hudspeth by NWS

Effective: 2022-03-17 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-17 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Hudspeth Critical Fire Weather Conditions over parts of Southwest New Mexico and far west Texas this afternoon .A storm system will move across New Mexico today and that will give us strong and gusty winds across much of the region. The strong gusty winds will combine with min RH`s in the single digits and low teens to give us Red Flag or near Red Flag conditions. The best chances for several hours of Red Flag conditions will be in the Gila Region of southwest New Mexico and in Hudspeth county in Texas. The Red Flag conditions will combine with very dry fuels to give us critical fire weather conditions this afternoon. The winds will slow by early evening and should become light and variable after midnight. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING FOR VERY LOW RELATIVE HUMIDITY AND STRONG WINGS FOR FIRE WEATHER ZONES 056 AND 110 The National Weather Service in El Paso Tx/Santa Teresa has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. * AFFECTED AREA...Fire weather zone 110.Fire weather zone 056. * WIND...Westerly winds of 20 to 30 mph * HUMIDITY...Minimum relative humidity of 7 to 12 percent. * HIGHEST THREAT...is located in the Gila Region of New Mexico and for Hudspeth County in Texas. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CULBERSON COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Hamilton, Morton, Stanton by NWS

Effective: 2022-03-15 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-15 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Hamilton; Morton; Stanton High Fire Danger Tuesday Afternoon and Evening RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM CDT /NOON MDT/ THIS AFTERNOON TO 8 PM CDT /7 PM MDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...074 AND 084 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning For wind and low relative humidity, which is in effect from 1 PM CDT /noon MDT/ this afternoon to 8 PM CDT /7 PM MDT/ this evening. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 061 Hamilton Fire Weather Zone 074 Stanton and Fire Weather Zone 084 Morton. * Winds...South 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised. Although south winds will be somewhat marginal, ongoing drought and very dry dormant grasses will encourage any ignitions to spread easily.
HAMILTON COUNTY, KS
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Red Flag Warning issued for Mitchell, Scurry by NWS

Effective: 2022-03-17 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-17 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for fire growth. Target Area: Mitchell; Scurry RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT THURSDAY FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR MOST OF WEST TEXAS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING The National Weather Service in Midland/Odessa has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon today to 8 PM CDT this evening. * AFFECTED AREA...Scurry and Mitchell. * TIMING...From noon to 8 PM CDT Thursday. * WINDS...West 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 14 percent. * RFTI...4 or near critical. * IMPACTS...Any fires that start may quickly spread. Outdoor burning is discouraged.
MITCHELL COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Beaufort, Coastal Onslow, Duplin, East Carteret, Greene by NWS

Effective: 2022-03-26 10:07:00 EDT Expires: 2022-03-26 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, .or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Beaufort; Coastal Onslow; Duplin; East Carteret; Greene; Inland Onslow; Jones; Lenoir; Mainland Dare; Mainland Hyde; Martin; Northern Craven; Pamlico; Pitt; Southern Craven; Tyrrell; Washington; West Carteret DANGEROUS FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED TODAY ACROSS MOST OF EASTERN NORTH CAROLINA .Low humidity, gusty winds, and low fuel moisture will lead to a high risk for rapid fire spread today. RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR DANGEROUS FIRE BEHAVIOR ACROSS MOST OF EASTERN NORTH CAROLINA The National Weather Service in Newport/Morehead City has issued a Red Flag Warning for elevated fire danger, which is in effect until 9 PM EDT this evening. * AFFECTED AREA...Martin, Pitt, Washington, Tyrrell, Mainland Dare, Greene, Beaufort, Mainland Hyde, Duplin, Lenoir, Jones, Pamlico, Northern Craven, Southern Craven, West Carteret, East Carteret, Inland Onslow and Coastal Onslow. * TIMING...Through early this evening. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts between 30 and 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 20 percent. * TEMPERATURES...In the mid 60s. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control in these conditions.
BEAUFORT COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for Medina, Zavala by NWS

Effective: 2022-03-17 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-17 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Medina; Zavala RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 10 PM TODAY FOR LOCATIONS GENERALLY WEST OF A LINE FROM LLANO TO HONDO TO EAGLE PASS DUE TO STRONG WINDS FROM A DRY-LINE AND TRAILING DRY COLD FRONT .This afternoon...a dryline will move to near the highway 281 corridor ahead of a cold front to arrive in the evening. To the west of this dryline, critical fire weather conditions will likely develop with relative humidity values below 20 percent with shifting and increasing winds coming out of the west. Sustained winds of 20 to 30 mph could be possible with gusts up to 40 mph, especially over Val Verde and Edwards Counties where extremely critical fire weather conditions are expected. Fuels are still in a cured state from the end of the winter season, and with little precipitation in the past few months, conditions are tinder dry. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 10 PM CDT THIS EVENING DUE TO STRONG WINDS FROM A DRY-LINE AND TRAILING DRY COLD FRONT The National Weather Service in Austin/San Antonio has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 1 PM this afternoon to 10 PM CDT this evening. * WINDS...West 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 10 percent. * IMPACTS...Any wildfires ignited may spread rapidly and unpredictably. Prevention of fire starts by avoiding planned burning, or by limiting activities prone to produce sparks can stop the start and spread of wildfires.
MAVERICK COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Dickens, Garza, King by NWS

Effective: 2022-03-17 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-17 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are imminent or already occurring. These conditions can create rapid wildfire growth. Target Area: Dickens; Garza; King RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE SOUTHERN AND CENTRAL ROLLING PLAINS The National Weather Service in Lubbock has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 10 AM this morning to 8 PM CDT this evening. * Timing...this afternoon and early evening. * Wind...southwest 20 to 30 mph becoming northwest to north 25 to 30 mph with gusts to 45 mph later this afternoon. * Humidity...10 to 15 percent. * Fuels...Extremely dry. * Impacts...Any fires that develop can spread rapidly. Outdoor burning is discouraged.
DICKENS COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Southwest Mountains by NWS

Effective: 2022-03-17 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-17 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Southwest Mountains Critical Fire Weather Conditions over parts of Southwest New Mexico and far west Texas this afternoon .A storm system will move across New Mexico today and that will give us strong and gusty winds across much of the region. The strong gusty winds will combine with min RH`s in the single digits and low teens to give us Red Flag or near Red Flag conditions. The best chances for several hours of Red Flag conditions will be in the Gila Region of southwest New Mexico and in Hudspeth county in Texas. The Red Flag conditions will combine with very dry fuels to give us critical fire weather conditions this afternoon. The winds will slow by early evening and should become light and variable after midnight. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING FOR VERY LOW RELATIVE HUMIDITY AND STRONG WINGS FOR FIRE WEATHER ZONES 056 AND 110 The National Weather Service in El Paso Tx/Santa Teresa has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. * AFFECTED AREA...Fire weather zone 110.Fire weather zone 056. * WIND...Westerly winds of 20 to 30 mph * HUMIDITY...Minimum relative humidity of 7 to 12 percent. * HIGHEST THREAT...is located in the Gila Region of New Mexico and for Hudspeth County in Texas. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CATRON COUNTY, NM
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Wind Advisory issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-03-29 13:12:00 PDT Expires: 2022-03-29 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Coastal Flood Advisory issued for Coastal Citrus, Coastal Levy by NWS

Effective: 2022-03-31 19:45:00 EDT Expires: 2022-04-01 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Coastal Citrus; Coastal Levy COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT FRIDAY * WHAT...Minor coastal flooding. * WHERE...Coastal Citrus and Coastal Levy Counties. * WHEN...Until 8 AM EDT Friday. * IMPACTS...Flooding of lots, parks, and roads with only isolated road closures expected.
CITRUS COUNTY, FL
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Red Flag Warning issued for Fisher, Haskell, Jones, Shackelford, Throckmorton by NWS

Effective: 2022-03-17 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-17 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Fisher; Haskell; Jones; Shackelford; Throckmorton RED FLAG WARNING IN EFFECT FOR THURSDAY AFTERNOON AND EARLY EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY VALUES OF LESS THAN 20 PERCENT, WEST WINDS OF 20 MPH OR STRONGER, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF WEST CENTRAL TEXAS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM CDT THURSDAY FOR FOR ALL OF WEST CENTRAL TEXAS The National Weather Service in San Angelo has issued a Red Flag Warning for critical fire weather conditions, which is in effect from noon to 9 PM CDT Thursday. * WINDS...West 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 12 percent. * FUELS...Critically dry. * IMPACTS...Any fires that start will spread rapidly. Any outdoor activity that could produce flames or sparks is discouraged.
FISHER COUNTY, TX

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