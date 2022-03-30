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Amite County, MS

Wind Advisory issued for Amite, Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Pike, Walthall by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 08:00:00 CDT Expires: 2022-03-30 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially...

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Tornado Watch issued for Clarke, Covington, Forrest, Greene, Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-22 18:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Covington; Forrest; Greene; Hancock; Harrison; Jackson; Jones; Lamar; Marion; Pearl River; Perry; Stone; Walthall; Wayne TORNADO WATCH 64 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE CLARKE COVINGTON FORREST GREENE HANCOCK HARRISON JACKSON JONES LAMAR MARION PEARL RIVER PERRY STONE WALTHALL WAYNE
CLARKE COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Eastern Columbia River Gorge of Oregon by NWS

Effective: 2022-03-15 14:46:00 PDT Expires: 2022-03-15 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eastern Columbia River Gorge of Oregon; Foothills of the Northern Blue Mountains of Oregon; Foothills of the Southern Blue Mountains of Oregon; Lower Columbia Basin of Oregon; North Central Oregon WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...In Washington, Lower Columbia Basin of Washington, Simcoe Highlands, Foothills of the Blue Mountains of Washington, Yakima Valley and Eastern Columbia River Gorge of Washington. In Oregon, Foothills of the Northern Blue Mountains of Oregon, Lower Columbia Basin of Oregon, North Central Oregon, Eastern Columbia River Gorge of Oregon and Foothills of the Southern Blue Mountains of Oregon. * WHEN...Until 8 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...The strongest winds will be on exposed ridge tops where there is little vegetation, such as the Horse Heaven Hills south of the Tri-Cities, Athena Ridge, and Rieth Ridge.
GILLIAM COUNTY, OR
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Winter Storm Warning issued for Western Grant, Western Pendleton by NWS

Effective: 2022-03-27 01:00:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. When venturing outside, watch your first few steps taken on steps, sidewalks, and driveways, which could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Western Grant; Western Pendleton WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...In Maryland, Garrett County. In West Virginia, Western Grant and Western Pendleton Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Wind combined with snow on trees and power lines may result in power outages.
GRANT COUNTY, WV
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WOOD

Severe Thunderstorms and Tornadoes Will Hit the South This Week

Numerous severe thunderstorms will pound the Southern U.S. over the next several days, starting this Monday PM. The above map is the Severe Weather Outlook Map for this Monday PM/night. There is a relatively large Enhanced Outlook Area (in orange on the map) covering much of Texas and a small portion of Louisiana. This includes Dallas, Fort Worth, Houston and Austin. A Slight Risk Area (in yellow) surrounds the Enhanced Risk Area and there is a Marginal Risk Area (in dark green on the map). SPC says:
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Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
ENVIRONMENT
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#Wind Advisory#Wilkinson Wind
WOWK 13 News

TORNADO WATCH expiring 10 p.m. Wednesday

UPDATE 9:20 p.m. : MOST of the viewing area has been given the ALL CLEAR from the tornado watch except for the few remaining counties in red below. The few storms we have left are weakening rapidly. UPDATE (3:20 p.m. on Wednesday): TORNADO WATCH in effect until 10:00 p.m. for the yellow area below! Tornado […]
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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Special Weather Statement issued for Amite, Pike, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-22 16:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 18:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for southeastern Louisiana...and southern Mississippi. Target Area: Amite; Pike; Walthall A strong thunderstorm will impact portions of northeastern St. Helena, northern Tangipahoa and northwestern Washington Parishes, western Walthall, Pike and southeastern Amite Counties through 615 PM CDT At 536 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Kentwood, or 10 miles northeast of Greensburg, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Mccomb, Amite City, Magnolia, Kentwood, Summit, Roseland, Osyka, Mount Herman, Wilmer, Tangipahoa and Mccomb Airport. This includes the following Interstates Interstate 55 in Louisiana between mile markers 49 and 66. Interstate 55 in Mississippi between mile markers 1 and 24. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
AMITE COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Alexander, Franklin, Hamilton, Jackson, Jefferson, Perry by NWS

Effective: 2022-03-22 15:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alexander; Franklin; Hamilton; Jackson; Jefferson; Perry; Union; Wayne; Williamson WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast wind gusts 40 to 55 MPH expected. * WHERE...Portions of southeast Missouri and southern Illinois. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...This appears to be strong and gusty non thunderstorm winds behind the main precipitation shield. Winds will likely become strongest when the rain ends.
ALEXANDER COUNTY, IL
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NWS
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Special Weather Statement issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-27 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania INCREASED FIRE DANGER THIS AFTERNOON AND EVENING Westerly winds of 15 to 25 mph with gusts of 30 to 40 mph, combined with relative humidity values below 25 percent, will result in increased fire danger across western North Carolina today. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution since fires can quickly get out of hand under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Winter Weather Advisory issued for Western Prince William Sound by NWS

Effective: 2022-03-28 03:59:00 AKDT Expires: 2022-03-28 13:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1 or visit 511.alaska.gov. Target Area: Western Prince William Sound WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM AKDT THIS AFTERNOON FOR TURNAGAIN PASS AND PORTAGE VALLEY * WHAT...Snow and blowing snow occurring. Visibility as low as one half mile at times in blowing snow. Total snow accumulations of 6 to 15 inches are possible with highest snow accumulations through Turnagain Pass. Winds gusting as high as 55 mph. * WHERE...Turnagain Pass and Portage Valley. * WHEN...Until 1 PM AKDT this afternoon. * IMPACTS...Winds will cause areas of blowing snow, significantly reducing visibilities. Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Snow will begin to turn to rain at lower elevations this morning. Winds will be near their peak through mid morning and then slowly diminish throughout the afternoon.
KENAI PENINSULA BOROUGH, AK
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Wind Advisory issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-03-29 13:12:00 PDT Expires: 2022-03-29 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Winter Storm Warning issued for Riverside County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-28 21:42:00 PDT Expires: 2022-03-29 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Riverside County Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM TUESDAY * WHAT...Snow accumulations of 3 to 6 inches, with 8 to 12 inches above 8,500 feet. * WHERE...The snow level will fall to around 5500 feet late tonight. The strongest winds will be near the ridge tops and along the desert slopes. * ADDITIONAL DETAILS...Be prepared for significant reductions in visibility at times due to fog and blowing snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are occurring. If you must travel, keep an extra flashlight, food and water in your vehicle in case of an emergency. For road condition information in California...enter 8 0 0 4 2 7 7 6 2 3 if inside california or 9 1 6 4 5 5 7 6 2 3 if outside California.
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Flood Advisory issued for Barbour, Bullock, Pike by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Barbour; Bullock; Pike FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Barbour, Bullock and Pike. * WHEN...Until 145 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1037 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms was moving very slowly across the area. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include Troy, Eufaula, Brundidge, Clio, Goshen, Clayton, Louisville, Banks, Blue Springs, Boot Hill, Tyler Crossroads, Pickett, Doster, Blue Springs State Park, Texasville, Barbour County Public Lake Dam, Linwood, Gaino, Antioch and White Oak.
BARBOUR COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Boone, Central Cook, DuPage, Eastern Will, Ford, Iroquois by NWS

Effective: 2022-03-25 15:00:00 CDT Expires: 2022-03-26 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Boone; Central Cook; DuPage; Eastern Will; Ford; Iroquois; Kane; Kankakee; Kendall; Lake; McHenry; Northern Cook; Northern Will; Southern Cook; Southern Will WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 3 PM CDT /4 PM EDT/ THIS AFTERNOON TO 3 AM CDT /4 AM EDT/ SATURDAY * WHAT...West to northwest winds gusting up to 45 mph expected. Localized gusts to 55 mph possible in showers. * WHERE...Portions of northwest Indiana and east central, north central and northeast Illinois. * WHEN...From 3 PM this afternoon to 3 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Also, travel could be difficult in high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Localized areas of stronger winds in excess of 55 mph are possible in conjunction with the scattered rain and snow showers expected this evening. Sharply reduced visibility will also be likely with any of the more vigorous snow showers and squalls this evening.
BOONE COUNTY, IL
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Tornado Watch issued for Amite, Pike, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-18 03:56:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Pike; Wilkinson TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. JAMES TANGIPAHOA WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE PIKE WILKINSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAYOU SORREL, BRUSLY, CENTREVILLE, CLINTON, CONVENT, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DOLOROSA, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, FELPS, FORT ADAMS, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, HAMMOND, JACKSON, LABADIEVILLE, LETTSWORTH, LIBERTY, LIVONIA, LUTCHER, MCCOMB, MONTPELIER, NEW ROADS, PAINCOURTVILLE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PRAIRIEVILLE, ROBERT, SMITHDALE, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, WHITE CASTLE, AND WOODVILLE.
AMITE COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Cass, Champaign, De Witt, Fulton, Knox, Logan, Macon, Marshall by NWS

Effective: 2022-03-25 15:57:00 CDT Expires: 2022-03-26 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cass; Champaign; De Witt; Fulton; Knox; Logan; Macon; Marshall; Mason; McLean; Menard; Morgan; Peoria; Piatt; Sangamon; Schuyler; Stark; Tazewell; Vermilion; Woodford WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SATURDAY * WHAT...West to northwest winds 15 to 25 mph with occasional gusts up to 45 mph expected, especially within scattered showers. * WHERE...Portions of central, east central and west central Illinois. * WHEN...Until 3 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds in conjunction with rain or snow showers could result in sharp, periodic reductions in visibility.
CASS COUNTY, IL

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