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Acadia Parish, LA

High Wind Warning issued for Acadia, Avoyelles, Evangeline, Iberia, Lafayette by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-30 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during...

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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Flood Watch issued for Acadia, Allen, Beauregard, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Acadia; Allen; Beauregard; Iberia; Lafayette; Lower St. Martin; St. Landry; St. Mary; Upper St. Martin FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
ACADIA PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-03-22 00:15:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for southwestern Arkansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Miller; Nevada The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Hempstead County in southwestern Arkansas Northeastern Miller County in southwestern Arkansas Northeastern Lafayette County in southwestern Arkansas Nevada County in southwestern Arkansas Northwestern Columbia County in southwestern Arkansas * Until 115 AM CDT. * At 1214 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Blevins to near Canfield, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Hope, Prescott, Stamps, Waldo, Lewisville, Emmet, Blevins, Buckner, Perrytown, Rosston, Garland, Washington, Willisville, Bodcaw, Bluff City, White Oak Lake State Park, Mount Vernon, Cale, Patmos and Oakhaven. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
COLUMBIA COUNTY, AR
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High Wind Warning issued for Adams, Buffalo, Clay, Dawson, Fillmore, Franklin, Furnas by NWS

Effective: 2022-03-22 18:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Polk; Sherman; Thayer; Valley; Webster; York HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING Although north winds gusting to 40 to 50 mph will still be possible for a couple more hours, the threat for damaging wind gusts of 58 mph or higher has ended for the evening. Therefore, the High Wind Warning is being allowed to expire at 7 PM CDT this evening.
ADAMS COUNTY, NE
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Lafayette Parish, LA
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Vermilion Parish, LA
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Lafayette, LA
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Flood Watch issued for Acadia, Lafayette, Vermilion by NWS

Effective: 2022-03-22 12:10:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Acadia; Lafayette; Vermilion FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana and southwest Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia and Vermilion. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region this afternoon. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
ACADIA PARISH, LA
KATC News

Threat of severe weather Tuesday

Fair skies early tonight, but clouds will be building into the area as the night wears on. Temperatures cool in the mid-50s by morning. Expect a mostly cloudy sky throughout our Monday.
ENVIRONMENT
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Flood Watch issued for Avoyelles, Rapides, Vernon by NWS

Effective: 2022-03-24 14:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 11:15:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Avoyelles; Rapides; Vernon FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
AVOYELLES PARISH, LA
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Preston, Eastern Tucker, Western Tucker by NWS

Effective: 2022-03-27 00:27:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Preston; Eastern Tucker; Western Tucker WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 2 and 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Pennsylvania, Higher Elevations of Fayette and Higher Elevations of Westmoreland Counties. In West Virginia, Eastern Preston, Eastern Tucker and Western Tucker Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PRESTON COUNTY, WV
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Tornado Watch issued for Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 10:41:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Evangeline; Jefferson Davis; Lafayette; Rapides; St. Landry; Vermilion TORNADO WATCH 60 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES EVANGELINE RAPIDES ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA ALLEN BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON JEFFERSON DAVIS VERMILION THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ALEXANDRIA, BEAVER, BRANCH, BUNDICK LAKE, BUNKIE, CHURCH POINT, COTTONPORT, CROWLEY, DE RIDDER, EFFIE, EUNICE, FIELDS, FORKED ISLAND, HACKBERRY, HATHAWAY, INTRACOASTAL CITY, JENNINGS, JOHNSON BAYOU, KAPLAN, KINDER, LAFAYETTE, LAKE ARTHUR, LAKE CHARLES, LAWTELL, MAMOU, MANSURA, MARKSVILLE, MEAUX, OAKDALE, OPELOUSAS, ORETTA, PINEVILLE, RAYNE, REDDELL, RICHARD, ROANOKE, SIMMESPORT, ST. LANDRY, SULPHUR, TOPSY, VILLE PLATTE, AND WELSH.
ACADIA PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-27 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania INCREASED FIRE DANGER THIS AFTERNOON AND EVENING Westerly winds of 15 to 25 mph with gusts of 30 to 40 mph, combined with relative humidity values below 25 percent, will result in increased fire danger across western North Carolina today. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution since fires can quickly get out of hand under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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High Wind Warning issued for Barber, Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant by NWS

Effective: 2022-03-22 18:47:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barber; Clark; Comanche; Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Hodgeman; Kearny; Kiowa; Lane; Meade; Morton; Ness; Pawnee; Pratt; Rush; Scott; Seward; Stafford; Stanton; Stevens; Trego HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT /6 PM MDT/ THIS EVENING High winds across the area today are starting to diminish as sunset approaches. Therefore, the High Wind Warning will be allowed to expire on time.
BARBER COUNTY, KS
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Winter Storm Warning issued for Western Grant, Western Pendleton by NWS

Effective: 2022-03-27 01:00:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. When venturing outside, watch your first few steps taken on steps, sidewalks, and driveways, which could be icy and slippery, increasing your risk of a fall and injury. Target Area: Western Grant; Western Pendleton WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 45 mph. * WHERE...In Maryland, Garrett County. In West Virginia, Western Grant and Western Pendleton Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Wind combined with snow on trees and power lines may result in power outages.
GRANT COUNTY, WV
IN THIS ARTICLE
#Iberia#Power Lines#Acadia#The Wind Advisory#Vermilion#Upper St Martin#Lower St Martin Parishes
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Special Weather Statement issued for Acadia, Iberia, Lafayette, St. Landry, Upper St. Martin by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for south central, central and southwestern Louisiana. A Tornado Watch also remains in effect until 700 PM CDT for south central Louisiana. Target Area: Acadia; Iberia; Lafayette; St. Landry; Upper St. Martin; Vermilion Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Iberia, Lafayette, eastern Acadia, Vermilion, northwestern St. Martin and central St. Landry Parishes through 200 PM CDT At 113 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from Lawtell to 8 miles southwest of Pecan Island. Movement was east at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Lafayette, Opelousas, Crowley, Abbeville, Scott, Breaux Bridge, Rayne, Carencro, St. Martinville, Kaplan, Church Point, Krotz Springs, Leonville, Arnaudville, Freshwater City, Forked Island, Intracoastal City, Pecan Island, Broussard and Youngsville. This includes the following highways Interstate 10 in Louisiana between mile markers 83 and 121. Interstate 49 between mile markers 1 and 28. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ACADIA PARISH, LA
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High Wind Warning issued for Southern Twin Falls County, Western Magic Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 14:06:00 MDT Expires: 2022-03-20 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Southern Twin Falls County; Western Magic Valley HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Western Magic Valley and Southern Twin Falls County. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds are possible, along with possible power outages. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. Visibilities may be locally reduced due to blowing dust.
GOODING COUNTY, ID
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Red Flag Warning issued for Allendale, Beaufort, Charleston, Coastal Colleton by NWS

Effective: 2022-03-26 15:19:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Fire officials should advise their crews in the field. The public should postpone outdoor burning during this period. Target Area: Allendale; Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTHERN SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST GEORGIA * TIMING...Until 8 pm. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-03-29 13:12:00 PDT Expires: 2022-03-29 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA
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NWS
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Special Weather Statement issued for Acadia, Allen, Calcasieu, East Cameron, Evangeline by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 12:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for central and southwestern Louisiana. Target Area: Acadia; Allen; Calcasieu; East Cameron; Evangeline; Jefferson Davis; Vermilion A strong thunderstorm will impact portions of eastern Cameron, Jefferson Davis, southwestern Evangeline, western Acadia, southeastern Calcasieu, western Vermilion and southeastern Allen Parishes through 1215 PM CDT At 1146 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Hayes, moving northeast at 65 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Jennings, Welsh, Iowa, Lake Arthur, Kinder, Basile, Iota, Gueydan, Elton, Mermentau, Fenton, Rockefeller Wildlife Range, Hayes, Lacassine National Wildlife Refuge, Grand Chenier, Klondike, Evangeline, Morse, Hacketts Corner and Duralde. This includes Interstate 10 in Louisiana between mile markers 42 and 75. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ACADIA PARISH, LA
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High Wind Warning issued for Kings Canyon NP, Sequoia NP, Upper San Joaquin River by NWS

Effective: 2022-03-20 12:01:00 PDT Expires: 2022-03-20 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Kings Canyon NP; Sequoia NP; Upper San Joaquin River; Yosemite NP outside of the valley HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Northerly winds 20 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Kings Canyon NP, Yosemite NP outside of the valley, Sequoia NP and Upper San Joaquin River. * WHEN...Until 10 PM PDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
FRESNO COUNTY, CA
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High Wind Warning issued for Eastern Glacier, Eastern Pondera by NWS

Effective: 2022-03-15 15:47:00 MDT Expires: 2022-03-15 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Eastern Glacier; Eastern Pondera; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier and Pondera Counties. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
GLACIER COUNTY, MT
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Frost Advisory issued for East Carteret, Northern Outer Banks by NWS

Effective: 2022-03-28 04:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: East Carteret; Northern Outer Banks FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures as low as 34 will result in frost formation. * WHERE...East Carteret County, and Northern Outer Banks. * WHEN...From 4 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CARTERET COUNTY, NC

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