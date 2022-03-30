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Buchanan County, MO

Severe Thunderstorm Watch issued for Buchanan, Caldwell, Carroll, Cass, Clay, Clinton, Daviess by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-29 21:28:00 CDT Expires: 2022-03-30 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Buchanan; Caldwell; Carroll; Cass; Clay; Clinton; Daviess; DeKalb; Gentry; Grundy; Harrison; Jackson; Johnson; Lafayette; Livingston; Mercer; Platte; Ray; Saline; Worth SEVERE THUNDERSTORM WATCH 70 REMAINS...

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Special Weather Statement issued for Bartholomew, Boone, Brown, Carroll, Clay, Clinton, Daviess by NWS

Effective: 2022-03-23 20:36:00 EDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bartholomew; Boone; Brown; Carroll; Clay; Clinton; Daviess; Decatur; Delaware; Fountain; Greene; Hamilton; Hancock; Hendricks; Henry; Howard; Jackson; Jennings; Johnson; Knox; Lawrence; Madison; Marion; Martin; Monroe; Montgomery; Morgan; Owen; Parke; Putnam; Randolph; Rush; Shelby; Sullivan; Tippecanoe; Tipton; Vermillion; Vigo; Warren WINDY TODAY WITH SOUTHEAST WINDS TO NEAR 30 MPH AND GUSTS TO NEAR 45 MPH Gusty winds could blow around unsecured objects and tree limbs could be blown down. Use extra caution driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects.
BARTHOLOMEW COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cass, Gregg, Harrison, Marion, Morris, Smith, Upshur by NWS

Effective: 2022-03-21 22:54:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. This storm is producing large hail. SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows! Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Tornado Watch remains in effect until 300 AM CDT for northeastern Texas. Target Area: Cass; Gregg; Harrison; Marion; Morris; Smith; Upshur The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Smith County in northeastern Texas Western Marion County in northeastern Texas Southwestern Cass County in northeastern Texas Northwestern Harrison County in northeastern Texas Central Upshur County in northeastern Texas Southern Morris County in northeastern Texas Central Gregg County in northeastern Texas * Until 1130 PM CDT. * At 1053 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Clarksville City, or over Gladewater, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Spotter report quarter sized hail. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Longview, White Oak, Gladewater, Gilmer, Jefferson, Ore City, Clarksville City, East Mountain, Diana, Liberty City, West Mountain, Berea, Harleton, Cedar Springs, Avinger, Union Grove, Warren City, Lassater, Pruett and Pritchett. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CASS COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Baker, Calhoun, Clay, Decatur, Dougherty, Early, Miller by NWS

Effective: 2022-03-18 13:53:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for southeastern Alabama...the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for southeastern Alabama...the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Decatur; Dougherty; Early; Miller; Randolph; Seminole; Terrell The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Jackson County in the Panhandle of Florida Central Decatur County in southwestern Georgia Miller County in southwestern Georgia Dougherty County in southwestern Georgia Southeastern Clay County in southwestern Georgia Southern Randolph County in southwestern Georgia Baker County in southwestern Georgia Calhoun County in southwestern Georgia Seminole County in southwestern Georgia Early County in southwestern Georgia South central Terrell County in southwestern Georgia * Until 330 PM EDT/230 PM CDT/. * At 153 PM EDT/1253 PM CDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles northwest of Edison to 6 miles southeast of Cottonwood, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Colquitt, Newton, Morgan, Albany, Blakely, Donalsonville, Bainbridge, Edison, Arlington, Columbia, Leary, West Bainbridge, Walker, Douglasville, Centerville, Malone, Gordon, Iron City, Damascus and Brinson. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BAKER COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Adams, Attala, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clarke, Clay by NWS

Effective: 2022-03-22 12:47:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Attala; Carroll; Choctaw; Claiborne; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Humphreys; Jasper; Jefferson; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Leflore; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Simpson; Smith; Webster; Winston; Yazoo TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES IN CENTRAL MISSISSIPPI ATTALA CHOCTAW COPIAH HINDS HOLMES HUMPHREYS LEAKE MADISON RANKIN SCOTT SIMPSON SMITH YAZOO IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE JASPER KEMPER LAUDERDALE NESHOBA NEWTON NOXUBEE WINSTON IN NORTH CENTRAL MISSISSIPPI CARROLL GRENADA LEFLORE MONTGOMERY WEBSTER IN NORTHEAST MISSISSIPPI CLAY LOWNDES OKTIBBEHA IN SOUTH CENTRAL MISSISSIPPI JEFFERSON DAVIS LAWRENCE LINCOLN MARION IN SOUTHEAST MISSISSIPPI COVINGTON FORREST JONES LAMAR IN SOUTHWEST MISSISSIPPI ADAMS CLAIBORNE FRANKLIN JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKERMAN, BASSFIELD, BAY SPRINGS, BELZONI, BRANDON, BROOKHAVEN, BROOKSVILLE, BUDE, CANTON, CARROLLTON, CARTHAGE, COLLINS, COLUMBIA, COLUMBUS, CONEHATTA, CRYSTAL SPRINGS, DE KALB, DECATUR, DURANT, EUPORA, FAYETTE, FOREST, GOODMAN, GREENWOOD, GRENADA, HATTIESBURG, HAZLEHURST, HEIDELBERG, ISOLA, JACKSON, KOSCIUSKO, LAUREL, LEXINGTON, LOUISVILLE, LUMBERTON, MACON, MADISON, MAGEE, MATHISTON, MEADVILLE, MENDENHALL, MERIDIAN, MONTICELLO, MORTON, MOUNT OLIVE, NATCHEZ, NEW HEBRON, NEWTON, NORTH CARROLLTON, PEARL, PEARL RIVER, PHILADELPHIA, PICKENS, PORT GIBSON, PRENTISS, PURVIS, QUITMAN, RALEIGH, RICHLAND, RIDGELAND, ROXIE, SCOOBA, SHUBUTA, STARKVILLE, STONEWALL, TAYLORSVILLE, TCHULA, UNION, VAIDEN, WEIR, WESSON, WEST HATTIESBURG, WEST POINT, WINONA, AND YAZOO CITY.
ADAMS COUNTY, MS
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Saline County, MO
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Mercer, MO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ripley by NWS

Effective: 2022-03-18 14:16:00 CDT Expires: 2022-03-18 14:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Ripley The National Weather Service in Paducah has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Ripley County in southeastern Missouri * Until 245 PM CDT. * At 216 PM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles north of Maynard, or 9 miles southwest of Doniphan, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Doniphan around 230 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Oxly, Naylor and Fairdealing. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
RIPLEY COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Carroll, Grenada, Holmes, Leflore, Montgomery, Webster by NWS

Effective: 2022-03-22 11:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for central and north central Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Carroll; Grenada; Holmes; Leflore; Montgomery; Webster The National Weather Service in Jackson has issued a * Severe Thunderstorm Warning for North central Holmes County in central Mississippi Carroll County in north central Mississippi Grenada County in north central Mississippi Northeastern Leflore County in north central Mississippi Northwestern Webster County in north central Mississippi Northwestern Montgomery County in north central Mississippi * Until 115 PM CDT. * At 1151 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Itta Bena to Tchula, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Greenwood and Money around 1205 PM CDT. Black Hawk and Seven Pines around 1210 PM CDT. Avalon and Teoc around 1215 PM CDT. Leflore and Coila around 1220 PM CDT. Jefferson around 1225 PM CDT. Holcomb around 1230 PM CDT. Bew Springs around 1235 PM CDT. Grenada and Winona around 1240 PM CDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Carrollton. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CARROLL COUNTY, MS
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Flood Watch issued for Bolivar, Carroll, Clay, Grenada, Leflore, Montgomery by NWS

Effective: 2022-03-22 08:57:00 CDT Expires: 2022-03-22 16:30:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Bolivar; Carroll; Clay; Grenada; Leflore; Montgomery; Sunflower; Webster FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of southeast Arkansas, northeast Louisiana and Mississippi, including the following areas and parishes, in southeast Arkansas, Ashley and Chicot. In northeast Louisiana, Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin LA, Madison LA, Morehouse, Richland, Tensas and West Carroll. In Mississippi, Adams, Attala, Bolivar, Carroll, Choctaw, Claiborne, Clay, Copiah, Franklin MS, Grenada, Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jefferson, Lawrence, Leake, Leflore, Lincoln, Lowndes, Madison MS, Montgomery, Oktibbeha, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Sunflower, Warren, Washington, Webster, Winston and Yazoo. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Rainfall totals of 3 to 5 inches with locally higher amounts will likely lead to areas of flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
BOLIVAR COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Allegan, Barry, Calhoun, Clare, Clinton, Eaton, Gratiot by NWS

Effective: 2022-03-25 10:58:00 EDT Expires: 2022-03-26 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Allegan; Barry; Calhoun; Clare; Clinton; Eaton; Gratiot; Ingham; Ionia; Isabella; Jackson; Kalamazoo; Kent; Lake; Mason; Mecosta; Montcalm; Muskegon; Newaygo; Oceana; Osceola; Ottawa; Van Buren Snow and Areas of Slick Travel This Morning Snow showers combined with temperatures below freezing will cause slippery travel conditions this morning. Bridges and overpasses will be most susceptible to icy patches. Use caution if traveling.
ALLEGAN COUNTY, MI
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm Watch#Extreme Weather#Johnson Ks Linn#Braymer#Liberty#Osawatomie#Polo
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Red Flag Warning issued for Abbeville, Anderson, Cherokee, Chester, Greater Greenville by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Abbeville; Anderson; Cherokee; Chester; Greater Greenville; Greater Oconee; Greater Pickens; Greenville Mountains; Greenwood; Laurens; Oconee Mountains; Pickens Mountains; Spartanburg; Union; York BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR ALL OF THE WESTERN CAROLINAS AND NORTHEAST GEORGIA * AFFECTED AREA...The counties of Oconee, Pickens, Greenville, Spartanburg, Cherokee, York, Rabun, Anderson, Abbeville, Laurens, Union (SC), Chester, Habersham, Stephens, Greenwood, Franklin, Hart, Elbert, Avery, Alexander, Iredell, Davie, Yancey, Mitchell, Swain, Catawba, Rowan, Graham, Jackson, Macon, Cleveland, Lincoln, Gaston, Mecklenburg, Cabarrus, Union NC, Caldwell, Burke, McDowell, Rutherford, and Polk. This includes the North Carolina portion of Great Smoky Mountains National Park. * TIMING...This afternoon and evening. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * HUMIDITY...As low as 13 percent. * FUEL MOISTURE...Already as low as 6 to 10 percent in several observing locations. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
ABBEVILLE COUNTY, SC
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Severe Weather Statement issued for Caldwell by NWS

Effective: 2022-03-21 18:21:00 CDT Expires: 2022-03-21 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Caldwell A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR SOUTHEASTERN CALDWELL...SOUTHERN BASTROP AND WEST CENTRAL FAYETTE COUNTIES At 621 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 12 miles northeast of Luling, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado and golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Lockhart, Bastrop, Smithville, Cistern, Circle D-KC Estates, Rosanky, Muldoon, Upton, Delhi, Bastrop State Park, Hills Prairie, Rockne, Watterson, Red Rock, Buescher State Park, Taylorsville, Togo, Tilmon, String Prairie and Alum Creek. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN
CALDWELL COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for DeSoto, Hardee, Highlands, Polk, Sumter by NWS

Effective: 2022-03-16 13:20:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: DeSoto; Hardee; Highlands; Polk; Sumter SEVERE THUNDERSTORM WATCH 47 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BREVARD DESOTO FLAGLER HARDEE HIGHLANDS INDIAN RIVER LAKE MARION OKEECHOBEE ORANGE OSCEOLA POLK PUTNAM SEMINOLE ST. LUCIE SUMTER VOLUSIA
DESOTO COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Braxton, Calhoun, Clay, Fayette, Kanawha, Nicholas, Roane by NWS

Effective: 2022-03-23 17:17:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Braxton; Calhoun; Clay; Fayette; Kanawha; Nicholas; Roane A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 PM EDT FOR SOUTHEASTERN CALHOUN...NORTHWESTERN NICHOLAS...SOUTHEASTERN KANAWHA...SOUTHWESTERN BRAXTON...SOUTHEASTERN ROANE...CLAY AND NORTHWESTERN FAYETTE COUNTIES At 517 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Glen, or near Clay, moving northeast at 70 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Clay, Montgomery, Glasgow, Smithers, Gauley Bridge, Pratt, Glen, Birch River, Big Otter, Wallback, Powellton, Harrison, Handley, Nebo, Procious, Swiss, Indore, Ivydale, Pond Gap and Widen. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRAXTON COUNTY, WV
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weather.gov

Special Weather Statement issued for Anderson, Bourbon, Boyle, Breckinridge, Bullitt, Casey, Clark by NWS

Effective: 2022-03-25 23:30:00 EDT Expires: 2022-03-26 02:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Anderson; Bourbon; Boyle; Breckinridge; Bullitt; Casey; Clark; Fayette; Franklin; Garrard; Hardin; Harrison; Henry; Jefferson; Jessamine; Larue; Lincoln; Madison; Marion; Meade; Mercer; Nelson; Nicholas; Oldham; Scott; Shelby; Spencer; Taylor; Trimble; Washington; Woodford Gusty Showers and Isolated Thunderstorms with Small Hail Gusty showers and isolated thunderstorms have developed and will continue to push through portions of southern Indiana and central Kentucky overnight. Wind gusts could range from 40 to 50 mph in the stronger showers or storms. Hail up to the size of pennies may also be possible in the strongest storms. These gusty showers and isolated storms should push east of the region over the next few hours.
ANDERSON COUNTY, KY
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Special Weather Statement issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-27 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania INCREASED FIRE DANGER THIS AFTERNOON AND EVENING Westerly winds of 15 to 25 mph with gusts of 30 to 40 mph, combined with relative humidity values below 25 percent, will result in increased fire danger across western North Carolina today. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution since fires can quickly get out of hand under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Breathitt, Clay, Jackson, Lee, Owsley, Perry, Wolfe by NWS

Effective: 2022-03-23 13:58:00 EDT Expires: 2022-03-23 14:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Breathitt; Clay; Jackson; Lee; Owsley; Perry; Wolfe The National Weather Service in JACKSON KY has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Owsley County in southeastern Kentucky Northwestern Perry County in southeastern Kentucky Southeastern Jackson County in southeastern Kentucky Breathitt County in southeastern Kentucky Southeastern Lee County in southeastern Kentucky South central Wolfe County in southeastern Kentucky Northeastern Clay County in southeastern Kentucky * Until 230 PM EDT. * At 158 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Conkling, or near Booneville, moving northeast at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Lerose around 205 PM EDT. Jetts Creek around 210 PM EDT. Chenowee around 215 PM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Frozen Creek and Simpson. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BREATHITT COUNTY, KY
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Flood Watch issued for Cass, Gregg, Marion by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Cass; Gregg; Marion FLOOD WATCH IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of southwest Arkansas and northeast Texas, including the following counties, in southwest Arkansas, Hempstead and Miller. In northeast Texas, Cass, Cherokee, Gregg and Marion. * WHEN...From this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will increase Monday night and will not entirely exit all areas until Tuesday afternoon with widespread 2 to 4 inches and isolated amounts in excess of 6 inches. - http://www.weather.gov/safety/flood
CASS COUNTY, TX
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Freeze Warning issued for Anderson, Bourbon, Clark, Fayette, Franklin, Garrard, Harrison by NWS

Effective: 2022-04-01 23:00:00 EDT Expires: 2022-04-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Anderson; Bourbon; Clark; Fayette; Franklin; Garrard; Harrison; Jessamine; Madison; Mercer; Nicholas; Scott; Woodford FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 9 AM EDT SATURDAY * WHAT...Freezing temperatures in the upper 20s to around 30 degrees for a few hours early Saturday morning. * WHERE...Bluegrass Region in central Kentucky. * WHEN...Early Saturday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation. * ADDITIONAL DETAILS... A couple sheltered areas could briefly dip into the mid 20s.
ANDERSON COUNTY, KY
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Freeze Warning issued for Bell, Breathitt, Clay, Elliott, Estill, Floyd, Harlan, Jackson by NWS

Effective: 2022-04-01 22:00:00 EDT Expires: 2022-04-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Bell; Breathitt; Clay; Elliott; Estill; Floyd; Harlan; Jackson; Johnson; Knott; Knox; Laurel; Lee; Leslie; Letcher; Magoffin; Martin; Menifee; Morgan; Owsley; Perry; Pike; Powell; Rockcastle; Rowan; Wolfe FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT SATURDAY * WHAT...Low temperatures will range from the mid 20s to lower 30s. The coldest temperatures will be in valleys, and the mildest readings will be on the ridges. * WHERE...Portions of east central, northeast, south central and southeast Kentucky. * WHEN...Until 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BELL COUNTY, KY
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Frost Advisory issued for Caldwell, Christian, Crittenden, Daviess, Henderson, Hopkins by NWS

Effective: 2022-04-02 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Caldwell; Christian; Crittenden; Daviess; Henderson; Hopkins; McLean; Muhlenberg; Todd; Union; Webster FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM CDT SATURDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Portions of southwest Indiana, western Kentucky and southern Illinois. This area is generally along and east of a line from Mount Vernon Illinois, through Harrisburg Illinois and Princeton Kentucky, to Hopkinsville Kentucky. * WHEN...From 2 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
CALDWELL COUNTY, KY

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