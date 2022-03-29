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Bollinger County, MO

Wind Advisory issued for Bollinger, Butler, Cape Girardeau, Carter, Mississippi by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-30 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Bollinger; Butler; Cape Girardeau; Carter; Mississippi; New Madrid; Perry; Ripley; Scott;...

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Wind Advisory issued for Eddy County Plains by NWS

Effective: 2022-03-21 08:00:00 MDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eddy County Plains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM CDT /8 AM MDT/ THIS MORNING TO MIDNIGHT CDT /11 PM MDT/ TONIGHT * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...In New Mexico, Eddy County Plains. In Texas, Van Horn and Highway 54 Corridor, Reeves County Plains and Davis Mountains Foothills, and Eastern Culberson County. * WHEN...From 9 AM CDT /8 AM MDT/ Monday to midnight CDT /11 PM MDT/ Monday night. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Blowing dust may reduce visibility and make travel difficult.
EDDY COUNTY, NM
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Tornado Warning issued for Miami, Montgomery by NWS

Effective: 2022-03-23 15:17:00 EDT Expires: 2022-03-23 15:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Miami; Montgomery The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for Northwestern Montgomery County in west central Ohio Southern Miami County in west central Ohio * Until 345 PM EDT. * At 317 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Englewood, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Dayton, Huber Heights, Troy, Trotwood, Vandalia, Englewood, Tipp City, West Milton, Clayton, Union, Brookville, Phillipsburg, Casstown, Ludlow Falls, Ginghamsburg, Phoneton, Northview, Pyrmont, Dayton International Airport and Garland. This includes the following Interstates I-70 in Ohio between mile markers 18 and 34. I-75 in Ohio between mile markers 62 and 73. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MIAMI COUNTY, OH
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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Preston, Eastern Tucker, Western Tucker by NWS

Effective: 2022-03-27 00:27:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Preston; Eastern Tucker; Western Tucker WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 2 and 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Pennsylvania, Higher Elevations of Fayette and Higher Elevations of Westmoreland Counties. In West Virginia, Eastern Preston, Eastern Tucker and Western Tucker Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PRESTON COUNTY, WV
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Perry, MO
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Wind Advisory issued for Cass, Champaign, De Witt, Fulton, Knox, Logan, Macon, Marshall by NWS

Effective: 2022-03-25 15:57:00 CDT Expires: 2022-03-26 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cass; Champaign; De Witt; Fulton; Knox; Logan; Macon; Marshall; Mason; McLean; Menard; Morgan; Peoria; Piatt; Sangamon; Schuyler; Stark; Tazewell; Vermilion; Woodford WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SATURDAY * WHAT...West to northwest winds 15 to 25 mph with occasional gusts up to 45 mph expected, especially within scattered showers. * WHERE...Portions of central, east central and west central Illinois. * WHEN...Until 3 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds in conjunction with rain or snow showers could result in sharp, periodic reductions in visibility.
CASS COUNTY, IL
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Wind Advisory issued for Boone, Central Cook, DuPage, Eastern Will, Ford, Iroquois by NWS

Effective: 2022-03-25 15:00:00 CDT Expires: 2022-03-26 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Boone; Central Cook; DuPage; Eastern Will; Ford; Iroquois; Kane; Kankakee; Kendall; Lake; McHenry; Northern Cook; Northern Will; Southern Cook; Southern Will WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 3 PM CDT /4 PM EDT/ THIS AFTERNOON TO 3 AM CDT /4 AM EDT/ SATURDAY * WHAT...West to northwest winds gusting up to 45 mph expected. Localized gusts to 55 mph possible in showers. * WHERE...Portions of northwest Indiana and east central, north central and northeast Illinois. * WHEN...From 3 PM this afternoon to 3 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Also, travel could be difficult in high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Localized areas of stronger winds in excess of 55 mph are possible in conjunction with the scattered rain and snow showers expected this evening. Sharply reduced visibility will also be likely with any of the more vigorous snow showers and squalls this evening.
BOONE COUNTY, IL
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Fire Weather Watch issued for Badlands Area, Bennett County Area, Haakon County Area by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-25 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Badlands Area; Bennett County Area; Haakon County Area; Mellette and Todd Counties; Tripp County; Ziebach County FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHWEST AND SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA .Gusty winds and very low humidity Friday afternoon and early evening could produce critical or near critical fire weather conditions across much of the fire weather watch area. Northwesterly winds of 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph are likely, especially across south central South Dakota, along with humidities dropping to near 15 percent. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 330, 331, 332, 333, 334, AND 335 The National Weather Service in Rapid City has issued a Fire Weather Watch for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from Friday afternoon through early Friday evening. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zones 330 Ziebach County, 331 Haakon County Area, 332 Badlands Area, 333 Bennett County Area, 334 Mellette and Todd Counties and 335 Tripp County. * WINDS...Northwest 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds and low relative humidity would produce critical fire weather conditions.
BENNETT COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Auglaize, Brown, Butler, Champaign, Clark, Clermont by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Auglaize; Brown; Butler; Champaign; Clark; Clermont; Clinton; Darke; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Hamilton; Hardin; Highland; Hocking; Licking; Logan; Madison; Mercer; Miami; Montgomery; Pickaway; Pike; Preble; Ross; Scioto; Shelby; Union; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN AUGLAIZE BROWN BUTLER CHAMPAIGN CLARK CLERMONT CLINTON CRAWFORD DARKE DEFIANCE DELAWARE ERIE FAIRFIELD FAYETTE FRANKLIN FULTON GREENE HAMILTON HANCOCK HARDIN HENRY HIGHLAND HOCKING HURON KNOX LICKING LOGAN LUCAS MADISON MARION MERCER MIAMI MONTGOMERY MORROW OTTAWA PAULDING PICKAWAY PIKE PREBLE PUTNAM RICHLAND ROSS SANDUSKY SCIOTO SENECA SHELBY UNION VAN WERT WARREN WILLIAMS WOOD WYANDOT
ADAMS COUNTY, OH
IN THIS ARTICLE
#Wind Advisory#Bollinger Butler
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Red Flag Warning issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, .or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM EDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM to 8 PM EDT Sunday. * AFFECTED AREA...Madison, Haywood, Buncombe, Transylvania and Henderson Counties. * TIMING...Through 8 PM this evening, and again from late Sunday morning through Sunday evening. * WINDS...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 17 percent. * FUEL MOISTURE...Generally has fallen below 10 percent each of the past two afternoons, and with such low humidity today, fuels should only get drier. Following National Fire Danger Rating System criteria, High Fire Danger is forecast on Sunday. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Columbia, Dane, Green, Iowa, Jefferson, Kenosha, Lafayette by NWS

Effective: 2022-03-25 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-25 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Columbia; Dane; Green; Iowa; Jefferson; Kenosha; Lafayette; Milwaukee; Racine; Rock; Sauk; Walworth; Waukesha WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West to northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Wisconsin. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
COLUMBIA COUNTY, WI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ritchie, Wirt, Wood by NWS

Effective: 2022-03-23 19:07:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Ritchie; Wirt; Wood THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHWESTERN RITCHIE...WIRT AND SOUTHERN WOOD COUNTIES WILL EXPIRE AT 715 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central and northwestern West Virginia.
RITCHIE COUNTY, WV
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NWS
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Tornado Watch issued for Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 20:02:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
WASHINGTON COUNTY, OH
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Wind Chill Advisory issued for Western Greenbrier by NWS

Effective: 2022-03-13 00:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Chill Advisory is issued when strong winds will combine with cold temperatures for several hours to create dangerously cold conditions for exposed skin. Use caution while outside. Wear appropriate clothing, a hat, and gloves. Target Area: Western Greenbrier WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT SUNDAY WINTER STORM WARNING IS CANCELLED * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills as low as 15 below zero. * WHERE...Western Greenbrier County. * WHEN...Until 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken.
GREENBRIER COUNTY, WV
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Severe Weather Statement issued for Lake, Porter by NWS

Effective: 2022-03-25 18:37:00 EDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lake; Porter A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR PORTER AND NORTHEASTERN LAKE COUNTIES At 537 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Portage, moving east at 50 mph. HAZARD...65 to 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Gary, Portage, Merrillville, Valparaiso, Hobart, Chesterton, Lake Station, South Haven, Porter, Winfield, New Chicago, Burns Harbor, Ogden Dunes, Town of Pines, Beverly Shores, Wheeler and Dune Acres. This includes... Indiana University Northwest, Valparaiso University, Indiana Dunes State Park, Porter County Fairgrounds, and South Shore Rail Cats Baseball. Including the following interstates Indiana I-80 between mile markers 9 and 16. Indiana I-90 between mile markers 15 and 37. Indiana I-94 between mile markers 16 and 32. Indiana I-65 between mile markers 251 and 261. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
LAKE COUNTY, IN
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Wind Chill Advisory issued for Glades, Hendry by NWS

Effective: 2022-03-13 08:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Glades; Hendry WIND CHILL ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM EDT THIS MORNING The Wind Chill Advisory for Glades and Hendry counties will expire at 9 AM EDT.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Ashley, Chicot by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Ashley; Chicot WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of northeast Louisiana, central and south Mississippi and southeast Arkansas. * WHEN...From 9 AM to 9 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ASHLEY COUNTY, AR
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Special Weather Statement issued for Butler, Carter, Mississippi, New Madrid, Ripley, Scott by NWS

Effective: 2022-03-16 19:52:00 CDT Expires: 2022-03-17 08:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Butler; Carter; Mississippi; New Madrid; Ripley; Scott; Stoddard; Wayne Patchy Dense Fog Early This Morning Areas of fog, some locally dense, will be possible through the early morning hours across mainly southern portions of southeast Missouri and western Kentucky. If you must travel early this morning, be prepared for rapid changes in visibility. Increase your following distance and allow a little extra time to reach your destination.
BUTLER COUNTY, MO
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Wind Advisory issued for Simcoe Highlands by NWS

Effective: 2022-03-13 08:00:00 PDT Expires: 2022-03-13 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Simcoe Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 5 PM PDT THIS AFTERNOON * WHAT...Southwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...In Washington, Simcoe Highlands. In Oregon, Foothills of the Southern Blue Mountains of Oregon and North Central Oregon. * WHEN...From 8 AM to 5 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
KLICKITAT COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Butler, Chase, Cowley, Harper, Harvey, Kingman, Marion by NWS

Effective: 2022-03-18 04:04:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Butler; Chase; Cowley; Harper; Harvey; Kingman; Marion; Sedgwick; Sumner WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts to around 45 mph at times. * WHERE...Portions of central, south central and southeast Kansas. * WHEN...Through noon today. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BUTLER COUNTY, KS

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