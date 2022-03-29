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Alexander County, IL

Wind Advisory issued for Alexander, Edwards, Franklin, Gallatin, Hamilton, Hardin by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-30 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-30 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Alexander; Edwards; Franklin; Gallatin; Hamilton; Hardin; Jackson; Jefferson; Johnson; Massac; Perry; Pope;...

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Special Weather Statement issued for Lapeer, Sanilac, St. Clair by NWS

Effective: 2022-03-23 15:26:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lapeer; Sanilac; St. Clair Strong thunderstorms will impact portions of southern Sanilac, eastern Lapeer and St. Clair Counties through 745 PM EDT At 648 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Rochester to near New Baltimore to 15 miles south of Harsens Island. Movement was northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near New Baltimore around 655 PM EDT. Richmond, Almont and Dryden around 700 PM EDT. St. Clair and Algonac around 705 PM EDT. Capac and Emmett around 710 PM EDT. Marysville around 715 PM EDT. Port Huron, Yale and Melvin around 720 PM EDT. Lakeport around 725 PM EDT. Peck around 730 PM EDT. Other locations impacted by these storms include Anchorville, North Street, Goodland Township, Lynn Township, Amador, Brockway, Fort Gratiot, Avoca, Burnside and Fargo. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
LAPEER COUNTY, MI
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Colbert, Cullman, DeKalb, Franklin, Jackson, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-03-22 14:27:00 CDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Colbert; Cullman; DeKalb; Franklin; Jackson; Lauderdale; Lawrence; Limestone; Madison; Marshall; Morgan WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts around 45 mph. Some higher gusts to 50 mph possible in the highest elevations of northeastern Alabama and southern middle Tennessee. * WHERE...All of northern Alabama and portions southern middle Tennessee. * WHEN...From 10 AM Tuesday to 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
COLBERT COUNTY, AL
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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Pope County, IL
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Hardin County, IL
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Pulaski, IL
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Perry, IL
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Flood Warning issued for Edwards, Gallatin, Wabash, White by NWS

Effective: 2022-03-17 21:55:00 CDT Expires: 2022-03-19 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated by 1200 PM EDT Friday. Target Area: Edwards; Gallatin; Wabash; White The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana Illinois White River at Hazleton. Wabash River at Mount Carmel. .Minor flooding will continue to recede on the lower Wabash River at Mount Carmel and the lower White River at Hazleton. Flooding is expected to come to an end at each site late Friday night into early Saturday. Minor flooding primarily impacts local river roads, parks, and agricultural land. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL SATURDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Wabash River at Mount Carmel. * WHEN...Until Saturday morning. * IMPACTS...At 21.0 feet, River Road in the Mount Carmel, Illinois area begins to flood. Lowland flooding in progress. A few local river roads are closed by high water. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Thursday /9:45 PM EDT Thursday/ the stage was 21.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Thursday /9:45 PM EDT Thursday/ was 22.7 feet. - Forecast...The river will fall below flood stage tomorrow evening to 10.5 feet and begin rising again early Monday afternoon. It will rise to 11.3 feet early Tuesday afternoon. It will then fall to 10.9 feet and begin rising again Tuesday evening. It will rise to 11.3 feet Thursday evening. It will then fall again and remain below flood stage. - Flood stage is 19.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
EDWARDS COUNTY, IL
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Wind Advisory issued for Cass, Champaign, De Witt, Fulton, Knox, Logan, Macon, Marshall by NWS

Effective: 2022-03-25 15:57:00 CDT Expires: 2022-03-26 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cass; Champaign; De Witt; Fulton; Knox; Logan; Macon; Marshall; Mason; McLean; Menard; Morgan; Peoria; Piatt; Sangamon; Schuyler; Stark; Tazewell; Vermilion; Woodford WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SATURDAY * WHAT...West to northwest winds 15 to 25 mph with occasional gusts up to 45 mph expected, especially within scattered showers. * WHERE...Portions of central, east central and west central Illinois. * WHEN...Until 3 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds in conjunction with rain or snow showers could result in sharp, periodic reductions in visibility.
CASS COUNTY, IL
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Severe Weather Statement issued for Harnett, Johnston by NWS

Effective: 2022-03-24 07:43:00 EDT Expires: 2022-03-24 08:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Raleigh. Target Area: Harnett; Johnston A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 AM EDT FOR NORTHEASTERN HARNETT AND WEST CENTRAL JOHNSTON COUNTIES At 742 AM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles southeast of Angier, or 8 miles east of Lillington, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Coats. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HARNETT COUNTY, NC
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Wind Advisory issued for Boone, Central Cook, DuPage, Eastern Will, Ford, Iroquois by NWS

Effective: 2022-03-25 15:00:00 CDT Expires: 2022-03-26 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Boone; Central Cook; DuPage; Eastern Will; Ford; Iroquois; Kane; Kankakee; Kendall; Lake; McHenry; Northern Cook; Northern Will; Southern Cook; Southern Will WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 3 PM CDT /4 PM EDT/ THIS AFTERNOON TO 3 AM CDT /4 AM EDT/ SATURDAY * WHAT...West to northwest winds gusting up to 45 mph expected. Localized gusts to 55 mph possible in showers. * WHERE...Portions of northwest Indiana and east central, north central and northeast Illinois. * WHEN...From 3 PM this afternoon to 3 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Also, travel could be difficult in high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Localized areas of stronger winds in excess of 55 mph are possible in conjunction with the scattered rain and snow showers expected this evening. Sharply reduced visibility will also be likely with any of the more vigorous snow showers and squalls this evening.
BOONE COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#Wind Advisory#Alexander Edwards#Saline Union#Williamson Wind Advisory
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Auglaize, Brown, Butler, Champaign, Clark, Clermont by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Auglaize; Brown; Butler; Champaign; Clark; Clermont; Clinton; Darke; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Hamilton; Hardin; Highland; Hocking; Licking; Logan; Madison; Mercer; Miami; Montgomery; Pickaway; Pike; Preble; Ross; Scioto; Shelby; Union; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN AUGLAIZE BROWN BUTLER CHAMPAIGN CLARK CLERMONT CLINTON CRAWFORD DARKE DEFIANCE DELAWARE ERIE FAIRFIELD FAYETTE FRANKLIN FULTON GREENE HAMILTON HANCOCK HARDIN HENRY HIGHLAND HOCKING HURON KNOX LICKING LOGAN LUCAS MADISON MARION MERCER MIAMI MONTGOMERY MORROW OTTAWA PAULDING PICKAWAY PIKE PREBLE PUTNAM RICHLAND ROSS SANDUSKY SCIOTO SENECA SHELBY UNION VAN WERT WARREN WILLIAMS WOOD WYANDOT
ADAMS COUNTY, OH
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Winter Weather Advisory issued for Northern Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-03-24 06:00:00 AKDT Expires: 2022-03-25 16:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northern Arctic Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO 4 PM AKDT FRIDAY * WHAT...Blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Visibility will be one half mile or less at times. East winds gusting to 40 mph will cause blowing and drifting snow. * WHERE...Northern Arctic Coast. * WHEN...6 AM Thursday to 4 PM Friday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting to 40 mph will cause blowing and drifting snow. Winds are expected to increase tonight, with low visibility developing early Thursday morning. The winds and blowing snow area expected to continue through Friday. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Dearborn, Ohio, Ripley, Switzerland by NWS

Effective: 2022-03-24 00:30:00 EDT Expires: 2022-03-23 13:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a sturdy building. Residents in these areas should remain alert. If these storms become stronger, then a warning may be needed. To report hazardous weather conditions, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Dearborn; Ohio; Ripley; Switzerland STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF OHIO, RIPLEY, DEARBORN AND SWITZERLAND COUNTIES THROUGH 145 PM EDT At 107 PM EDT, strong thunderstorms were located along a line extending from near North Vernon to 6 miles southwest of Madison, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Hail may cause minor damage to outdoor objects. Locations impacted include Batesville, Aurora, Versailles, Milan, Vevay, Osgood, Dillsboro, Moores Hill, Guilford, Wilmington, Pleasant, Manchester, Sunman, Hartford, St. Leon, Holton, Fairview, Napoleon, Millhousen and Aberdeen. This includes I-74 in Indiana between mile markers 150 and 166. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DEARBORN COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ritchie, Wirt, Wood by NWS

Effective: 2022-03-23 19:07:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Ritchie; Wirt; Wood THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHWESTERN RITCHIE...WIRT AND SOUTHERN WOOD COUNTIES WILL EXPIRE AT 715 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central and northwestern West Virginia.
RITCHIE COUNTY, WV
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NWS
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Tornado Warning issued for Miami, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-23 15:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 16:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Miami; Shelby The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for South central Shelby County in west central Ohio Northern Miami County in west central Ohio * Until 415 PM EDT. * At 339 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Pleasant Hill, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Troy, Piqua, Covington, Pleasant Hill, Fletcher, Lockington, Farrington and Ballou. This includes I-75 in Ohio between mile markers 71 and 87. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MIAMI COUNTY, OH
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Wind Advisory issued for Hardin, Jefferson, Orange, Southern Jasper, Southern Newton by NWS

Effective: 2022-03-21 11:56:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Hardin; Jefferson; Orange; Southern Jasper; Southern Newton WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY * WHAT...Southeast winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Portions of south central and southwest Louisiana and southeast Texas. * WHEN...Until 1 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
HARDIN COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Fayette, Franklin, Noble, Steuben, Union, Wayne, Whitley by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Franklin; Noble; Steuben; Union; Wayne; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
FAYETTE COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Angelina, Bowie, Camp, Cass, Cherokee, Franklin, Gregg by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Angelina; Bowie; Camp; Cass; Cherokee; Franklin; Gregg; Harrison; Marion; Morris; Nacogdoches; Panola; Red River; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby; Smith; Titus; Upshur; Wood WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY * WHAT...Southeast winds 15 to 20 mph with gusts from 30 to 40 mph. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 1 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
ANGELINA COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Columbia, Dane, Green, Iowa, Jefferson, Kenosha, Lafayette by NWS

Effective: 2022-03-25 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-25 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Columbia; Dane; Green; Iowa; Jefferson; Kenosha; Lafayette; Milwaukee; Racine; Rock; Sauk; Walworth; Waukesha WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West to northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Wisconsin. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
COLUMBIA COUNTY, WI
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Tornado Watch issued for Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 20:02:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
WASHINGTON COUNTY, OH
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Red Flag Warning issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, .or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM EDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM to 8 PM EDT Sunday. * AFFECTED AREA...Madison, Haywood, Buncombe, Transylvania and Henderson Counties. * TIMING...Through 8 PM this evening, and again from late Sunday morning through Sunday evening. * WINDS...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 17 percent. * FUEL MOISTURE...Generally has fallen below 10 percent each of the past two afternoons, and with such low humidity today, fuels should only get drier. Following National Fire Danger Rating System criteria, High Fire Danger is forecast on Sunday. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Wind Chill Advisory issued for Alleghany by NWS

Effective: 2022-03-12 20:10:00 EDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Chill Advisory is issued when strong winds will combine with cold temperatures for several hours to create dangerously cold conditions for exposed skin. Use caution while outside. Wear appropriate clothing, a hat, and gloves. Target Area: Alleghany WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Very cold wind chills. Wind chills as low as 5 below zero. * WHERE...Portions of southwest Virginia and northwest North Carolina. * WHEN...Until 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...The cold wind chills could result in hypothermia if precautions are not taken. * ADDITIONAL DETAILS...Winds will gust 15 to 25 mph with gusts to 50 mph. Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs and weaker trees could be blown down and a few power outages may result.
ALLEGHANY COUNTY, NC

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