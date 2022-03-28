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Carteret County, NC

Carteret Court Docket - March 29

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 2 days ago

Cover picture for the articleNO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566. 2 AYERS,ERICA,JEAN,ACFAL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 21CR 000908. 3 BLANTON,AMANDA,ALICE MISDEMEANOR PROBATION VIOL JACOBY,R 20CR 052060. 4 BLANTON,AMANDA,ALICE MISDEMEANOR PROBATION VIOL NICHOLS,J,W 21CR 700870. 5 BOLAFKA,TIFFANY,N DEFRAUDING DRUG/ALCOHOL SCREEN MICHAUD,S...

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