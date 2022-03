NCDHHS to host livestream Cafecito and tele-town hall on COVID-19 vaccines for families in North Carolina on March 29

RALEIGH — The North Carolina Department of Health and Human Services will host a live Cafecito and Spanish language tele-town hall on Tuesday from 6 to 7 p.m. to discuss COVID-19 vaccines and boosters.

Key topics include:

COVID-19 vaccine safety and effectiveness for children ages 5 and older

What it means to stay up to date on COVID-19 vaccines

Current recommendations for women who are pregnant or may become pregnant

Tips for a healthier spring and summer season

Participants include Edith M. Nieves López, M.D., FAAP, a community pediatrician, advocate and grassroots organizer; Lwiza Escobar Garcia, LMSW, community engagement specialist in the Wake County Department of Public Health and Human Services; and Yazmin Garcia Rico, MSW, director of Latinx and Hispanic Policy and Strategy for NCDHHS.

The Cafecito will stream live from the NCDHHS social media accounts, where viewers can submit questions. The event includes a tele-town hall, which invites people by phone to listen in and submit questions to help ensure everyone who is interested can participate. People can also dial into the event by calling (855) 756-7520, Ext. 80196#.

Children are vulnerable to the COVID-19 virus just like everyone else. The vaccine provides a safe, tested way to keep families healthy, yet the majority of Hispanic children who are eligible for a vaccine haven’t received their first dose.

To date, only 21% of Hispanic children ages 5-11 and 52% of Hispanic adolescents ages 12-17 in North Carolina have received at least one COVID-19 vaccine dose. In comparison, 78% of Hispanic North Carolinians ages 18 and older have received at least one dose. Vaccination numbers for both children and teens are below vaccination rates for any other Hispanic age group in the state.

In addition, many Hispanic and Latino residents are overdue for their booster dose. Of those who are eligible, nearly 64% have not received their booster. This percentage is larger than any other racial or ethnic group in the state.

NCDHHS Cafecito's and tele-town halls are part of the state’s ongoing public engagement to slow the spread of COVID-19 and ensure equitable access to timely information, resources and COVID-19 vaccines.

The NCDHHS social media platforms will host the livestream: Facebook, Twitter and YouTube. Visit the channel of your choice to watch the event, which will begin streaming at 6 p.m. on Tuesday, March 29.

ESPANOL

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) presentará un Cafecito, una conversación virtual en vivo y en español el 29 de marzo de 6 a 7 p.m. para hablar sobre el COVID-19, incluyendo las vacunas y las dosis de refuerzo.

Los temas principales incluirán:

La protección y efectividad de las vacunas contra el COVID-19 para niños de 5 años y más

Lo que significa estar al día con las vacunas contra el COVID-19

Recomendaciones actuales para mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas

Consejos para una primavera y verano más saludables

Las participantes incluyen a la Dra. Edith M. Nieves López, pediatra comunitaria, defensora y organizadora de base; Lwiza Escobar García, especialista en participación comunitaria en el Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos del Condado de Wake; y Yazmin García Rico, directora de Política y Estrategia Hispana / Latina de NCDHHS.

El Cafecito se transmitirá en vivo desde las cuentas de redes sociales de NCDHHS, donde los espectadores pueden enviar preguntas. El evento incluirá una función de telecomunicación, que invita a que las personas puedan escuchar y enviar preguntas por teléfono para ayudar a garantizar que todos puedan participar. Las personas también pueden acceder al evento llamando al (855) 756-7520, Ext. 80196#.

Los niños son vulnerables al virus de COVID-19 al igual que todos los demás. La vacuna brinda una forma segura y comprobada de mantener saludables a las familias; sin embargo, la mayoría de los niños hispanos que son elegibles para vacunarse no han recibido su primera dosis.

Hasta la fecha, solo 21 % de los niños hispanos de 5 a 11 años y 52 % de los adolescentes hispanos de 12 a 17 años en Carolina del Norte han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. En comparación, 78 % de los hispanos de Carolina del Norte que tienen 18 años o más han recibido al menos una dosis. Los números de vacunaciones de niños y adolescentes están más bajos que el promedio de vacunación de cualquier otro grupo de edad de la población hispana en el estado.

Además, muchos habitantes hispanos y latinos aún no han recibido su dosis de refuerzo. De los que son elegibles, casi el 64 % no ha recibido su dosis de refuerzo. Este porcentaje es más alto que cualquier otro grupo racial o étnico en el estado.

Los Cafecitos son parte del compromiso del estado para frenar la propagación de COVID-19 y garantizar el acceso equitativo a información oportuna, recursos y vacunas contra el COVID-19.

Las plataformas de redes sociales del NCDHHS compartirán la transmisión en vivo por: Facebook, Twitter y YouTube. Para unirte al Cafecito, haz clic en uno de los enlaces compartidos arriba a las 6:00 p.m. el 29 de marzo.