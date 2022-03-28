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Beaufort County, NC

Freeze Warning issued for Beaufort, Coastal Onslow, Duplin, Greene, Inland Onslow, Jones by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-29 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-29 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing...

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Freeze Warning issued for Attala, Choctaw, Clarke, Clay, Jasper, Jones, Kemper by NWS

Effective: 2022-03-14 05:54:00 CDT Expires: 2022-03-14 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Attala; Choctaw; Clarke; Clay; Jasper; Jones; Kemper; Lauderdale; Leake; Lowndes; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Scott; Smith; Winston FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions eastern Mississippi. * WHEN...Until 8 AM CDT today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
ATTALA COUNTY, MS
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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Freeze Warning issued for Allendale, Charleston, Dorchester, Hampton, Inland Berkeley by NWS

Effective: 2022-03-13 10:32:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Allendale; Charleston; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY MORNING FREEZE WARNING WILL EXPIRE AT 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 possible. * WHERE...Portions of southeast South Carolina and southeast Georgia. * WHEN...From late tonight through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Freeze Warning issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-13 03:55:00 CDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Hancock; Harrison; Jackson FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Portions of southeast and southern Mississippi and southeast Louisiana. * WHEN...Until 10 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
HANCOCK COUNTY, MS
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Freeze Warning issued for Ashley, Chicot by NWS

Effective: 2022-03-13 04:05:00 CDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Ashley; Chicot FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...This morning, sub-freezing low temperatures in the low to middle 20s. * WHERE...Portions of northeast Louisiana, central, east central, north central, northeast, northwest and west central Mississippi and southeast Arkansas. * WHEN...Until 9 AM CDT today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ASHLEY COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Bay, Calhoun, Escambia, Gulf, Holmes, Jackson, Okaloosa by NWS

Effective: 2022-03-22 23:40:00 EDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bay; Calhoun; Escambia; Gulf; Holmes; Jackson; Okaloosa; Santa Rosa; Walton; Washington TORNADO WATCH 65 IS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BAY CALHOUN ESCAMBIA GULF HOLMES JACKSON OKALOOSA SANTA ROSA WALTON WASHINGTON
BAY COUNTY, FL
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Freeze Warning issued for Bulloch, Candler, Effingham, Evans, Inland Bryan by NWS

Effective: 2022-03-13 10:32:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Bulloch; Candler; Effingham; Evans; Inland Bryan; Inland Chatham; Inland Liberty; Inland McIntosh; Jenkins; Long; Screven; Tattnall FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY MORNING FREEZE WARNING WILL EXPIRE AT 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 possible. * WHERE...Portions of southeast South Carolina and southeast Georgia. * WHEN...From late tonight through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BRYAN COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Duplin, Greene, Lenoir, Martin, Pitt by NWS

Effective: 2022-03-26 06:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Duplin; Greene; Lenoir; Martin; Pitt INCREASED FIRE DANGER SATURDAY OVER THE COASTAL PLAIN The combination of low fuel moisture, very gusty westerly winds to 30 mph and low minimum relative humidity values around 25 percent will result in an Increased Fire Danger in areas west of Highway 17 Saturday. This area also received significantly less rainfall Thursday and Thursday night than areas to the east which will allow conditions to dry rapidly. Outdoor burning is discouraged. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do, you are advised to use extreme caution.
DUPLIN COUNTY, NC
IN THIS ARTICLE
#Coastal Onslow#Inland Onslow#Southern Craven
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Freeze Watch issued for Bladen, Inland Pender, Robeson by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Bladen; Inland Pender; Robeson FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH MONDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 32 for up to several hours is possible. * WHERE...Bladen, Inland Pender and Robeson Counties. * WHEN...From late tonight through Monday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BLADEN COUNTY, NC
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Freeze Warning issued for Central Horry, Darlington, Dillon, Florence, Inland Georgetown by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Central Horry; Darlington; Dillon; Florence; Inland Georgetown; Marion; Marlboro; Northern Horry; Williamsburg FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Portions of northeast South Carolina and southeast North Carolina. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BERKELEY COUNTY, SC
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Freeze Warning issued for Franklin, Lincoln, Moore by NWS

Effective: 2022-03-27 03:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Franklin; Lincoln; Moore FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM CDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the 28-32 degree range are expected for several hours early Sunday morning. A widespread coverage of frost is also anticipated during this period. * WHERE...In Alabama, Lauderdale, Limestone, Madison, Jackson and DeKalb Counties. In Tennessee, Moore, Lincoln and Franklin Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
FRANKLIN COUNTY, TN
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Freeze Warning issued for George, Greene, Perry, Stone, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-13 04:27:00 CDT Expires: 2022-03-13 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: George; Greene; Perry; Stone; Wayne FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the lower to mid 20s along and north of the I-10 corridor and in the upper 20s to around 30 degrees near the immediate coast are expected. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama, northwest Florida and southeast Mississippi. * WHEN...Until 9 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
GEORGE COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Coastal Cameron, Coastal Willacy, Inland Cameron by NWS

Effective: 2022-03-18 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Coastal Cameron; Coastal Willacy; Inland Cameron; Inland Willacy; Northern Hidalgo; Southern Hidalgo STRONG NORTHWEST TO NORTH WINDS THIS MORNING WITH COLD FRONT Surface observations show strong northwest to north winds developing behind a cold front this morning. Winds of 15 to 25 mph with occasional gusts from 30 to 39 mph have been observed and will be possible through late this morning as the front moves through the Lower Rio Grande Valley, primarily impacting Hidalgo, Willacy and Cameron Counties. Winds will gradually decrease later today and this evening. Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle in cross winds, and secure outdoor objects.
CAMERON COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Allendale, Beaufort, Charleston, Coastal Colleton by NWS

Effective: 2022-03-26 15:19:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Fire officials should advise their crews in the field. The public should postpone outdoor burning during this period. Target Area: Allendale; Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper; Dorchester; Hampton; Inland Berkeley; Inland Colleton; Inland Jasper; Tidal Berkeley RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTHERN SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST GEORGIA * TIMING...Until 8 pm. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ALLENDALE COUNTY, SC
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Red Flag Warning issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, .or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM EDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM to 8 PM EDT Sunday. * AFFECTED AREA...Madison, Haywood, Buncombe, Transylvania and Henderson Counties. * TIMING...Through 8 PM this evening, and again from late Sunday morning through Sunday evening. * WINDS...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 17 percent. * FUEL MOISTURE...Generally has fallen below 10 percent each of the past two afternoons, and with such low humidity today, fuels should only get drier. Following National Fire Danger Rating System criteria, High Fire Danger is forecast on Sunday. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Escambia, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-23 01:34:00 EDT Expires: 2022-03-23 02:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 600 AM CDT for southwestern Alabama...and northwestern Florida. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 600 AM CDT for southwestern Alabama...and northwestern Florida. Target Area: Escambia; Santa Rosa The National Weather Service in Mobile has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Baldwin County in southwestern Alabama Western Santa Rosa County in northwestern Florida Escambia County in northwestern Florida * Until 130 AM CDT. * At 1233 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southeast of Bay Minette to 5 miles southwest of Bon Secour, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Pensacola, Ferry Pass, Brent, West Pensacola, Ensley, Warrington, Gonzalez, Gulf Shores, Foley, Pace, Gulf Breeze, Orange Beach, Goulding, Robertsdale, Loxley, Lillian, Myrtle Grove, Magnolia Springs, Stapleton and Bon Secour. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Red Flag Warning issued for Bee, Coastal Kleberg, Coastal Nueces, Duval, Inland Kleberg by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Residents are urged to exercise care with respect to all outdoor activities that could inadvertently cause wildfires. Report wildfires quickly to the nearest fire department or law enforcement office. Target Area: Bee; Coastal Kleberg; Coastal Nueces; Duval; Inland Kleberg; Inland Nueces; Inland San Patricio; Jim Wells; La Salle; Live Oak; McMullen; Webb Critical Fire Danger Conditions Expected Today .Windy conditions will occur behind a front today with northwest winds of 20 to 25 mph with gusts to 35 mph. Relative humidity will fall to 25 to 35 percent for the coastal regions of the southern Coastal Bend to around 15 percent Brush Country.. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND VERY LOW HUMIDITY FOR THE SOUTHERN COASTAL BEND TO BRUSH COUNTRY The National Weather Service in Corpus Christi has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * TIMING...From late this morning through early this evening. * WIND...Northwest 20 to 25 mph with gusts to 35 mph. * HUMIDITY...25 to 35 percent coastal region of southern Coastal Bend to around 15 percent Brush Country. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BEE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Baldwin, Butler, Conecuh, Covington, Crenshaw, Escambia by NWS

Effective: 2022-03-23 01:20:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Butler; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Monroe; Wilcox TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BALDWIN COUNTY, AL
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Freeze Warning issued for Coastal Citrus, Coastal Hernando, Coastal Levy, Coastal Pasco by NWS

Effective: 2022-03-13 02:00:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A freeze warning means widespread freezing temperatures are expected to occur. Take steps now to protect tender plants from the cold. Exposed outdoor water pipes may burst if not wrapped or covered. Target Area: Coastal Citrus; Coastal Hernando; Coastal Levy; Coastal Pasco; Inland Citrus; Inland Hernando; Inland Levy; Inland Pasco; Sumter FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM EST TO 10 AM EDT SUNDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the upper 20s to around 30 degrees are expected. * WHERE...Sumter, Coastal Levy, Coastal Citrus, Coastal Hernando, Coastal Pasco, Inland Levy, Inland Citrus, Inland Hernando, and Inland Pasco Counties. * WHEN...From 1 AM EST to 10 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
CITRUS COUNTY, FL
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Red Flag Warning issued for Brooks, Inland Cameron, Inland Kenedy, Inland Willacy by NWS

Effective: 2022-03-18 12:47:00 CDT Expires: 2022-03-18 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means critical fire weather conditions are occurring now...or will shortly. In general...these conditions include sustained 20 foot winds of 25 MPH or greater...humidity ranging from below 25 percent in Zapata County to below 45 percent along the coast...each lasting for 2 hours or longer... and cured fuels. Humidity below 25 percent in most areas will trigger fire danger at lower wind speeds. Detailed decision tables are found at HTTP://WEATHER.GOV/RGV/?N=MAPCOLORS#FIRE. Target Area: Brooks; Inland Cameron; Inland Kenedy; Inland Willacy; Jim Hogg; Northern Hidalgo; Southern Hidalgo; Starr; Zapata Threat of rapid wildfire growth and spread .The combination of gusty breezy north winds, very low relative humidity values, and dry grasses and brush, will allow for any wildfire activity to grow and spread rapidly through this afternoon. Residents should be very vigilant with items that could create sparks and ignite the dry grasses and brush. RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING FOR DRY FUELS, LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES, AND ENHANCED POST FRONTAL WINDS FOR PORTIONS OF DEEP SOUTH TEXAS * TIMING...From 10 AM CDT until 4 PM CDT. * WIND...North 15 to 20 mph. * HUMIDITY...15 to 20 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BROOKS COUNTY, TX

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