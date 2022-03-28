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Daviess County, IN

Flood Warning issued for Daviess, Gibson, Knox, Pike by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-29 12:46:00 EDT Expires: 2022-03-31 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Daviess; Gibson;...

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Flood Warning issued for Fountain, Parke, Tippecanoe, Vermillion, Warren by NWS

Effective: 2022-03-25 11:35:00 EDT Expires: 2022-03-28 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Fountain; Parke; Tippecanoe; Vermillion; Warren The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana Illinois Wabash River at Mount Carmel, Covington, Clinton, Lafayette, Terre Haute, Riverton, Hutsonville Legacy Power Plant Site, and Montezuma. .Multiple rounds of rain over the past few weeks has lead to lowland flooding along the entire length of the Wabash River, on most of the White River from Spencer downstream, and on the East Fork White River at Seymour. Flooding on the Wabash River is expected to last as late as April 3, on the White River until as late as April 1, and on the East Fork White River until March 26. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Wabash River at Lafayette. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding is in progress. Flood waters near SR 225 between Old SR 25 and Battleground. Warren CR 350 N near Black Rock Preserve and Tippecanoe CR 950 W in the Wabash Bottoms, Janssen Tract area may be impassable. Fort Ouiatenon grounds begin to flood. Flooding at the Grandville Public Access site. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:30 AM EDT Friday the stage was 16.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:30 AM EDT Friday was 16.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Monday morning and continue falling to 9.2 feet Wednesday morning. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FOUNTAIN COUNTY, IN
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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Tornado Warning issued for Hale, Perry by NWS

Effective: 2022-03-22 20:43:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hale; Perry The National Weather Service in Birmingham has issued a * Tornado Warning for Northwestern Perry County in central Alabama Southeastern Hale County in west central Alabama * Until 930 PM CDT. * At 843 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Newbern, or 8 miles south of Greensboro, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Greensboro, Newbern, Heiberger, Morgan Springs, Cedarville, Laneville, Folsom and Ellards. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
HALE COUNTY, AL
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Knox County, IN
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Montezuma, IN
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Flood Warning issued for Greene, Hale, Marengo by NWS

Effective: 2022-03-25 09:05:00 CDT Expires: 2022-03-29 03:43:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Greene; Hale; Marengo The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Black Warrior River At Selden Lock and Dam affecting Greene, Marengo and Hale Counties. .Flooding continues on the Black Warrior River and a flood warning remains in effect. Another statement will be issued by late tonight, or sooner if conditions warrant. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Black Warrior River At Selden Lock and Dam. * WHEN...Until early Tuesday morning. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Friday the stage was 97.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 AM CDT Friday was 97.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 98.0 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage Monday afternoon. - Flood stage is 90.0 feet.
GREENE COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Fayette, Franklin, Noble, Steuben, Union, Wayne, Whitley by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Franklin; Noble; Steuben; Union; Wayne; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
FAYETTE COUNTY, IN
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Winter Storm Warning issued for Florence, Forest, Langlade, Northern Marinette County by NWS

Effective: 2022-03-23 03:51:00 CDT Expires: 2022-03-23 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Florence; Forest; Langlade; Northern Marinette County; Northern Oconto County; Oneida; Vilas WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Moderate to heavy mixed precipitation. Snow accumulations up to two inches and ice accumulations up to two tenths of an inch. * WHERE...Portions of north central and northeast Wisconsin. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Ice accumulations could produce some damage to trees and power lines. Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Wednesday morning commute.
FLORENCE COUNTY, WI
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Flood Warning issued for Independence, Jackson, Lawrence by NWS

Effective: 2022-03-24 20:32:00 CDT Expires: 2022-03-25 20:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson; Lawrence The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Black River At Black Rock affecting Jackson, Independence and Lawrence Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Black River At Black Rock. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 14.0 feet, Minor flooding begins. Farm ground along east bank begins to flood. At 17.0 feet, Low lying cultivated land and pastures in Lawrence, Jackson, and Independence counties flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 PM CDT Thursday the stage was 16.9 feet. - Forecast...The river has crested and is expected to fall to 14.9 feet Tuesday evening. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Fri Sat Sun Crest Time Date Black River Black Rock 14.0 16.9 Thu 7 PM 16.3 15.6 15.2 Cresting
INDEPENDENCE COUNTY, AR
IN THIS ARTICLE
#Flood#Wabash River#High Water#White River#Extreme Weather#Daviess#Washin
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lake, Porter by NWS

Effective: 2022-03-25 18:20:00 EDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lake; Porter The National Weather Service in Chicago has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Porter County in northwestern Indiana Northern Lake County in northwestern Indiana * Until 600 PM CDT. * At 520 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Gary, moving east at 50 mph. HAZARD...65 to 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Hammond, Gary, Portage, Merrillville, Valparaiso, East Chicago, Schererville, Hobart, Lansing, Crown Point, Highland, Munster, Chesterton, Griffith, Dyer, St. John, Lake Station, Lynwood, South Haven and Whiting. Including the following interstates Indiana I-80 between mile markers 1 and 16. Indiana I-90 between mile markers 3 and 37. Indiana I-94 between mile markers 16 and 32. Indiana I-65 between mile markers 251 and 261. This includes... Indiana University Northwest, Purdue University Northwest Hammond, Valparaiso University, Illiana Motor Speedway, Indiana Dunes State Park, Porter County Fairgrounds, and South Shore Rail Cats Baseball. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
LAKE COUNTY, IN
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Red Flag Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-03-27 12:33:00 EDT Expires: 2022-03-27 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or are expected to occur shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cherokee; Clay RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PORTIONS OF THE EAST TENNESSEE MOUNTAINS AND CLAY AND CHEROKEE COUNTIES IN NC * TIMING...through 8 PM this evening. * WIND...Sustained winds 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph at times. * HUMIDITY...20 to 25 percent or lower this afternoon and evening. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CHEROKEE COUNTY, NC
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Snow Squall Warning issued for Goshen, Laramie, Platte by NWS

Effective: 2022-03-22 18:05:00 MDT Expires: 2022-03-22 18:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Extreme Certainty: Likely Target Area: Goshen; Laramie; Platte The National Weather Service in Cheyenne has issued a * Snow Squall Warning for Southwestern Goshen County in southeastern Wyoming Central Laramie County in southeastern Wyoming Southeastern Platte County in southeastern Wyoming * Until 630 PM MDT. * At 604 PM MDT, a dangerous snow squall was located along a line extending from 13 miles west of Gun Barrel to 6 miles east of Horse Creek, moving southeast at 40 mph. HAZARD...Extremely poor visibility in snow and blowing snow. Wind gusts greater than 30 mph. SOURCE...Radar and webcams. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. * This includes the following highways Interstate 25 in Wyoming between mile markers 1 and 45. Interstate 80 in Wyoming between mile markers 354 and 391. Locations impacted include Cheyenne, Burns, South Greeley, Hillsdale, Ranchettes, Warren AFB, Frontier Park, Whitaker, North Cheyenne, Warren Af Base, Carpenter, Fox Farm-College and South Greeley High. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Reduce your speed and turn on headlights! During snow squalls, the visibility may suddenly drop to near zero in whiteout conditions.
GOSHEN COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Amite, Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Pike, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-22 17:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Hancock; Harrison; Jackson; Pearl River; Pike; Walthall TORNADO WATCH 61 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 16 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION JEFFERSON LAFOURCHE LIVINGSTON ORLEANS PLAQUEMINES ST. BERNARD ST. CHARLES ST. HELENA ST. JAMES ST. JOHN THE BAPTIST ST. TAMMANY TANGIPAHOA TERREBONNE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER PIKE WALTHALL THIS INCLUDES THE CITIES OF AMITE, BAY ST. LOUIS, BAYOU CANE, BELLE CHASSE, BOGALUSA, BURAS, CHALMETTE, CONVENT, COVINGTON, CROSSROADS, CUT OFF, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DESTREHAN, DEXTER, DIAMONDHEAD, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, EAST NEW ORLEANS, ENON, FRANKLINTON, GALLIANO, GAUTIER, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, GULFPORT, HAMMOND, HOUMA, KENNER, LABADIEVILLE, LACOMBE, LAPLACE, LAROSE, LIBERTY, LUTCHER, MANDEVILLE, MCCOMB, MCNEIL, METAIRIE, MONTPELIER, MOSS POINT, NEW ORLEANS, NORCO, OCEAN SPRINGS, PAINCOURTVILLE, PASCAGOULA, PICAYUNE, PIERRE PART, POINTE A LA HACHE, PONCHATOULA, PORT SULPHUR, PRAIRIEVILLE, RACELAND, RESERVE, ROBERT, SALEM, SLIDELL, SMITHDALE, ST. MARTIN, THIBODAUX, TYLERTOWN, VIOLET, WALKER, WATSON, AND WAVELAND.
AMITE COUNTY, MS
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NWS
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High Wind Warning issued for Adams, Buffalo, Clay, Dawson, Fillmore, Franklin, Furnas by NWS

Effective: 2022-03-22 18:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Polk; Sherman; Thayer; Valley; Webster; York HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING Although north winds gusting to 40 to 50 mph will still be possible for a couple more hours, the threat for damaging wind gusts of 58 mph or higher has ended for the evening. Therefore, the High Wind Warning is being allowed to expire at 7 PM CDT this evening.
ADAMS COUNTY, NE
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Flash Flood Warning issued for Tuscaloosa by NWS

Effective: 2022-03-22 20:34:00 CDT Expires: 2022-03-22 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Tuscaloosa The National Weather Service in Birmingham has extended the * Flash Flood Warning for Northwestern Tuscaloosa County in west central Alabama * Until 1015 PM CDT. * At 834 PM CDT, Doppler radar indicated slow moving showers and thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Radar and observations indicate that 2 to locally 3 inches of rain has already fallen with an additional 1 to 2 inches possible through late evening. Flooding has already been reported in the city of Tuscaloosa and near the University of Alabama Campus. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Trained spotters reported. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Tuscaloosa, Northport, Holt, Coker, Binion Creek Landing, Samantha, Lake Lurleen State Park, Tuscaloosa Regional Airport, Tuscaloosa Amphitheater, Bryant Denny Stadium, University Mall, Tierce Pattton Bridge, Highway 69 Bridge, Lake Tuscaloosa, Sexton Bend, Flatwoods, Echola, Buhl, Moores Bridge and Lake Nicol. FLASH FLOOD...OBSERVED
TUSCALOOSA COUNTY, AL
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Flash Flood Warning issued for Jefferson, Orleans, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 19:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Jefferson; Orleans; St. Bernard The National Weather Service in New Orleans has issued a * Flash Flood Warning for North Central Jefferson Parish in southeastern Louisiana Southwestern Orleans Parish in southeastern Louisiana West Central St. Bernard Parish in southeastern Louisiana * Until 1030 PM CDT. * At 729 PM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly especially for underpasses and low areas. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include New Orleans, Chalmette, Timberlane, Harvey, Belle Chasse, East New Orleans, Marrero, Metairie, Jefferson, Gretna, Westwego, Arabi, Terrytown, Woodmere, Estelle and Lakefront Airport. This includes the following Interstates Interstate 10 in Louisiana between mile markers 231 and 251. Interstate 510 between mile markers 1 and 3. Interstate 610 between mile markers 1 and 4. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
NEW ORLEANS, LA
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Red Flag Warning issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, .or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM EDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM to 8 PM EDT Sunday. * AFFECTED AREA...Madison, Haywood, Buncombe, Transylvania and Henderson Counties. * TIMING...Through 8 PM this evening, and again from late Sunday morning through Sunday evening. * WINDS...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 17 percent. * FUEL MOISTURE...Generally has fallen below 10 percent each of the past two afternoons, and with such low humidity today, fuels should only get drier. Following National Fire Danger Rating System criteria, High Fire Danger is forecast on Sunday. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Edwards, Gallatin, Wabash, White by NWS

Effective: 2022-03-24 21:42:00 CDT Expires: 2022-04-03 04:20:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Edwards; Gallatin; Wabash; White The Flood Warning is extended for the following waterways at the following locations in Indiana and Illinois Wildcat Creek near Lafayette. Wabash River at Mount Carmel, Lafayette. The Flood Warning continues for the following river in the following locations in Indiana and Illinois Wabash River at Covington, Clinton, Terre Haute, Riverton, Hutsonville Legacy Power Plant Site, and Montezuma. .Rainfall totals late last week as high as one inch, and additional rainfall of one to two plus inches from Tuesday through today, is leading to lowland flooding along the entire length of the Wabash River, on most of the White River from Ravenswood downstream, and on the East Fork White River at Seymour. Flooding on the Wabash River is expected to last as late as April 3, on the White River until as late as April 1, and on the East Fork White River until March 26. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY, APRIL 03 * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Wabash River at Mount Carmel. * WHEN...Until Sunday, April 03. * IMPACTS...At 22.0 feet, Flood waters begin to affect residents of East Mt. Carmel, Indiana. Fifth Street that parallels river closes. Twin restaurant along the river also closes. Several local river roads flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Thursday /9:45 PM EDT Thursday/ the stage was 18.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage just after midnight tonight to a crest of 21.9 feet Wednesday morning. It will then fall below flood stage Saturday, April 2. - Flood stage is 19.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
EDWARDS COUNTY, IL
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Severe Weather Statement issued for Porter by NWS

Effective: 2022-03-25 18:47:00 EDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Porter A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR PORTER COUNTY At 547 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Chesterton, moving east at 45 mph. HAZARD..65 to 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Portage, Valparaiso, Chesterton, South Haven, Porter, Burns Harbor, Ogden Dunes, Town of Pines, Beverly Shores, Wheeler and Dune Acres. This includes... Valparaiso University, Indiana Dunes State Park, and Porter County Fairgrounds. Including the following interstates Indiana I-80 near mile marker 16. Indiana I-90 between mile markers 22 and 37. Indiana I-94 between mile markers 17 and 32. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
PORTER COUNTY, IN
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Special Weather Statement issued for Amite, Pike, Walthall by NWS

Effective: 2022-03-22 16:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 18:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for southeastern Louisiana...and southern Mississippi. Target Area: Amite; Pike; Walthall A strong thunderstorm will impact portions of northeastern St. Helena, northern Tangipahoa and northwestern Washington Parishes, western Walthall, Pike and southeastern Amite Counties through 615 PM CDT At 536 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Kentwood, or 10 miles northeast of Greensburg, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Mccomb, Amite City, Magnolia, Kentwood, Summit, Roseland, Osyka, Mount Herman, Wilmer, Tangipahoa and Mccomb Airport. This includes the following Interstates Interstate 55 in Louisiana between mile markers 49 and 66. Interstate 55 in Mississippi between mile markers 1 and 24. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
AMITE COUNTY, MS
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Flood Watch issued for La Crosse, Trempealeau by NWS

Effective: 2022-03-26 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Residents and those with interests near the river should monitor rising water levels and be prepared for possible flood warnings. Additional river and weather information is available at www.weather.gov/lacrosse. The next statement will be issued late tonight at 515 AM CDT. Target Area: La Crosse; Trempealeau The Flood Watch continues for the following rivers in Wisconsin Black River Near Galesville affecting Trempealeau and La Crosse zones. Yellow River at Necedah affecting Juneau County. For the Black River...including Neillsville, Black River Falls, Galesville...flooding is possible. For the Yellow River...including Necedah...flooding is possible. FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM LATE FRIDAY NIGHT TO LATE SUNDAY MORNING * WHAT...Flooding is possible. * WHERE...Black River Near Galesville. * WHEN...From late Friday night to late Sunday morning. * IMPACTS...At 12.0 feet, Flooding mainly impacts wildlands and agricultural pasture land. However the approach to the south end of the County Road VV Bridge over the Black River may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 PM CDT Thursday the stage was 8.9 feet. - Forecast...Flood stage may be reached early Saturday morning. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
LA CROSSE COUNTY, WI

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