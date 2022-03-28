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Newton County, TX

Flood Warning issued for Newton, Orange by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-29 19:35:00 CDT Expires: 2022-03-30 19:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Newton; Orange The Flood Warning continues for the following rivers in Louisiana...Texas Calcasieu River NEAR White Oak Park Calcasieu River Near Glenmora Sabine River Near Deweyville Additional...

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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
WSAZ

Winter Storm Watch | 3 to 6 inches likely

(WSAZ) - The National Weather Service has issued a winter storm watch for the WSAZ viewing area commencing late Friday night into Saturday. This means the likelihood of significant impacts from snow accumulations. The snow will start as a mixed bag of rain, sleet and wet snow late Friday night...
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WHNT-TV

Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
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Orange County, TX
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Deweyville, TX
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Louisiana State
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Newton, TX
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Newton County, TX
KATC News

Threat of severe weather Tuesday

Fair skies early tonight, but clouds will be building into the area as the night wears on. Temperatures cool in the mid-50s by morning. Expect a mostly cloudy sky throughout our Monday.
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Daily Voice

Line Of Severe Storms Will Bring Downpours, Strong Winds, Possible Isolated Tornadoes

Potentially severe thunderstorms with strong wind gusts will sweep through the region on the final day of the winter season on Saturday, March 19. "The threat will stem from an area of low pressure and its associated cold front that will march eastward through the Ohio Valley and Northeast through the day Saturday and into the evening hours Saturday night," said AccuWeather Meteorologist Brandon Buckingham.
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Winter Storm Warning issued for Florence, Forest, Langlade, Northern Marinette County by NWS

Effective: 2022-03-23 03:51:00 CDT Expires: 2022-03-23 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Florence; Forest; Langlade; Northern Marinette County; Northern Oconto County; Oneida; Vilas WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Moderate to heavy mixed precipitation. Snow accumulations up to two inches and ice accumulations up to two tenths of an inch. * WHERE...Portions of north central and northeast Wisconsin. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Ice accumulations could produce some damage to trees and power lines. Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Wednesday morning commute.
FLORENCE COUNTY, WI
IN THIS ARTICLE
#Flood#Calcasieu River#Extreme Weather
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Severe Thunderstorm Warning issued for Escambia, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-23 01:34:00 EDT Expires: 2022-03-23 02:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 600 AM CDT for southwestern Alabama...and northwestern Florida. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 600 AM CDT for southwestern Alabama...and northwestern Florida. Target Area: Escambia; Santa Rosa The National Weather Service in Mobile has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Baldwin County in southwestern Alabama Western Santa Rosa County in northwestern Florida Escambia County in northwestern Florida * Until 130 AM CDT. * At 1233 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southeast of Bay Minette to 5 miles southwest of Bon Secour, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Pensacola, Ferry Pass, Brent, West Pensacola, Ensley, Warrington, Gonzalez, Gulf Shores, Foley, Pace, Gulf Breeze, Orange Beach, Goulding, Robertsdale, Loxley, Lillian, Myrtle Grove, Magnolia Springs, Stapleton and Bon Secour. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Winter Weather Advisory issued for Alcona, Alpena, Crawford, Iosco, Kalkaska, Missaukee by NWS

Effective: 2022-03-23 04:13:00 EDT Expires: 2022-03-23 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Target Area: Alcona; Alpena; Crawford; Iosco; Kalkaska; Missaukee; Montmorency; Ogemaw; Oscoda; Otsego; Presque Isle; Roscommon WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Mixed precipitation, with areas of freezing rain early this morning. Additional snow accumulations of up to one inch and ice accumulations of around one tenth of an inch. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Portions of Northern Lower Michigan. * WHEN...Until 2 PM EDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute.
ALCONA COUNTY, MI
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Tornado Warning issued for Miami, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-23 15:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 16:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Miami; Shelby The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for South central Shelby County in west central Ohio Northern Miami County in west central Ohio * Until 415 PM EDT. * At 339 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Pleasant Hill, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Troy, Piqua, Covington, Pleasant Hill, Fletcher, Lockington, Farrington and Ballou. This includes I-75 in Ohio between mile markers 71 and 87. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MIAMI COUNTY, OH
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Flood Advisory issued for Talladega by NWS

Effective: 2022-03-22 22:49:00 CDT Expires: 2022-03-25 18:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Talladega FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Coosa and Talladega. * WHEN...Until 100 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1106 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to slow moving showers and thunderstorms. This will cause flooding of creeks, streams, and low lying and poor drainage areas. - Some locations that will experience flooding include Talladega, Sylacauga, Childersburg, Talladega Springs, Stewartville, Weogufka, Oak Grove, Waldo, Bon Air, Sycamore, Winterboro, Alpine, Fayetteville, Strickland Crossroads, Logan Martin Dam, Hanover, Alpine Bay Resort, Unity, Bentleyville and Marble Valley.
TALLADEGA COUNTY, AL
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NWS
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Tornado Warning issued for Orleans, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 19:33:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is on the ground. To protect your life, TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Orleans; St. Bernard A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT FOR NORTHWESTERN ST. BERNARD AND ORLEANS PARISHES At 732 PM CDT, a confirmed large and extremely dangerous tornado was located over Arabi, or near Chalmette, moving northeast at 45 mph. This is a PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. TAKE COVER NOW! HAZARD...Damaging tornado. SOURCE...Weather spotters confirmed tornado. IMPACT...You are in a life-threatening situation. Flying debris may be deadly to those caught without shelter. Mobile homes will be destroyed. Considerable damage to homes, businesses, and vehicles is likely and complete destruction is possible. The tornado will be near East New Orleans around 740 PM CDT. New Orleans around 750 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Lakefront Airport. This includes the following Interstates Interstate 10 in Louisiana between mile markers 238 and 255. Interstate 510 between mile markers 1 and 3. TORNADO...OBSERVED TORNADO DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE MAX HAIL SIZE...<.75 IN
NEW ORLEANS, LA
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Fire Weather Watch issued for Badlands Area, Bennett County Area, Haakon County Area by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-25 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Badlands Area; Bennett County Area; Haakon County Area; Mellette and Todd Counties; Tripp County; Ziebach County FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHWEST AND SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA .Gusty winds and very low humidity Friday afternoon and early evening could produce critical or near critical fire weather conditions across much of the fire weather watch area. Northwesterly winds of 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph are likely, especially across south central South Dakota, along with humidities dropping to near 15 percent. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 330, 331, 332, 333, 334, AND 335 The National Weather Service in Rapid City has issued a Fire Weather Watch for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from Friday afternoon through early Friday evening. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zones 330 Ziebach County, 331 Haakon County Area, 332 Badlands Area, 333 Bennett County Area, 334 Mellette and Todd Counties and 335 Tripp County. * WINDS...Northwest 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds and low relative humidity would produce critical fire weather conditions.
BENNETT COUNTY, SD
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Red Flag Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-03-27 12:33:00 EDT Expires: 2022-03-27 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or are expected to occur shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cherokee; Clay RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PORTIONS OF THE EAST TENNESSEE MOUNTAINS AND CLAY AND CHEROKEE COUNTIES IN NC * TIMING...through 8 PM this evening. * WIND...Sustained winds 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph at times. * HUMIDITY...20 to 25 percent or lower this afternoon and evening. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CHEROKEE COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Tornado Watch issued for Baldwin, Butler, Conecuh, Covington, Crenshaw, Escambia by NWS

Effective: 2022-03-23 01:20:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Butler; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Monroe; Wilcox TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BALDWIN COUNTY, AL
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Preston, Eastern Tucker, Western Tucker by NWS

Effective: 2022-03-27 00:27:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Preston; Eastern Tucker; Western Tucker WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 2 and 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Pennsylvania, Higher Elevations of Fayette and Higher Elevations of Westmoreland Counties. In West Virginia, Eastern Preston, Eastern Tucker and Western Tucker Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PRESTON COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Fayette, Franklin, Noble, Steuben, Union, Wayne, Whitley by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fayette; Franklin; Noble; Steuben; Union; Wayne; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
FAYETTE COUNTY, IN
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Special Weather Statement issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-27 10:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania INCREASED FIRE DANGER THIS AFTERNOON AND EVENING Westerly winds of 15 to 25 mph with gusts of 30 to 40 mph, combined with relative humidity values below 25 percent, will result in increased fire danger across western North Carolina today. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do burn, use extreme caution since fires can quickly get out of hand under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC

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