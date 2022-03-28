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Arkansas County, AR

Flood Warning issued for Arkansas, Monroe by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-29 20:04:00 CDT Expires: 2022-03-30 20:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and...

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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Tornado Warning issued for Miami, Montgomery by NWS

Effective: 2022-03-23 15:17:00 EDT Expires: 2022-03-23 15:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Miami; Montgomery The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for Northwestern Montgomery County in west central Ohio Southern Miami County in west central Ohio * Until 345 PM EDT. * At 317 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Englewood, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Dayton, Huber Heights, Troy, Trotwood, Vandalia, Englewood, Tipp City, West Milton, Clayton, Union, Brookville, Phillipsburg, Casstown, Ludlow Falls, Ginghamsburg, Phoneton, Northview, Pyrmont, Dayton International Airport and Garland. This includes the following Interstates I-70 in Ohio between mile markers 18 and 34. I-75 in Ohio between mile markers 62 and 73. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MIAMI COUNTY, OH
WTGS

Severe weather, isolated flash flooding possible Wednesday

SAVANNAH, Ga. (WTGS) — A powerful storm system will usher in the threat of strong to severe storms on Wednesday. The entire viewing area is under a Slight Risk of severe storms. That is two out of five on the severe weather threat scale. The main concerns are damaging...
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Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ritchie, Wirt, Wood by NWS

Effective: 2022-03-23 19:07:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Ritchie; Wirt; Wood THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHWESTERN RITCHIE...WIRT AND SOUTHERN WOOD COUNTIES WILL EXPIRE AT 715 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central and northwestern West Virginia.
RITCHIE COUNTY, WV
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Red Flag Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-03-27 12:33:00 EDT Expires: 2022-03-27 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or are expected to occur shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cherokee; Clay RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PORTIONS OF THE EAST TENNESSEE MOUNTAINS AND CLAY AND CHEROKEE COUNTIES IN NC * TIMING...through 8 PM this evening. * WIND...Sustained winds 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph at times. * HUMIDITY...20 to 25 percent or lower this afternoon and evening. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CHEROKEE COUNTY, NC
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Severe Weather Statement issued for Harnett, Johnston by NWS

Effective: 2022-03-24 07:43:00 EDT Expires: 2022-03-24 08:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Raleigh. Target Area: Harnett; Johnston A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 AM EDT FOR NORTHEASTERN HARNETT AND WEST CENTRAL JOHNSTON COUNTIES At 742 AM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles southeast of Angier, or 8 miles east of Lillington, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Coats. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HARNETT COUNTY, NC
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Flood Advisory issued for City of Newport News, James City, York by NWS

Effective: 2022-03-24 09:51:00 EDT Expires: 2022-03-24 11:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: City of Newport News; James City; York FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1130 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southeast Virginia, including the following counties and independent city, City of Newport News, James City and York. * WHEN...Until 1130 AM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas including area roads. * ADDITIONAL DETAILS - At 937 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in additional flooding. - Some locations that will experience flooding include Newport News, Williamsburg, Gloucester Point, Grove, Busch Gardens, Lee Hall, Carver Gardens, York Terrace, Kings Point, U.s. Naval Weapons, and Lackey. - http://www.weather.gov/safety/flood
JAMES CITY COUNTY, VA
IN THIS ARTICLE
#Flood#White River#National Wildlife Refuge#Extreme Weather
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Tornado Warning issued for Carroll, Patrick by NWS

Effective: 2022-03-23 23:29:00 EDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Carroll; Patrick The National Weather Service in BLACKSBURG has issued a * Tornado Warning for Northeastern Surry County in northwestern North Carolina Southeastern Carroll County in southwestern Virginia Southwestern Patrick County in southwestern Virginia * Until midnight EDT. * At 1129 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Mount Airy, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Mount Airy Flat Rock Ararat Cana Pine Ridge Toast and White Plains. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CARROLL COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Lapeer, Sanilac, St. Clair by NWS

Effective: 2022-03-23 15:26:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lapeer; Sanilac; St. Clair Strong thunderstorms will impact portions of southern Sanilac, eastern Lapeer and St. Clair Counties through 745 PM EDT At 648 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Rochester to near New Baltimore to 15 miles south of Harsens Island. Movement was northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near New Baltimore around 655 PM EDT. Richmond, Almont and Dryden around 700 PM EDT. St. Clair and Algonac around 705 PM EDT. Capac and Emmett around 710 PM EDT. Marysville around 715 PM EDT. Port Huron, Yale and Melvin around 720 PM EDT. Lakeport around 725 PM EDT. Peck around 730 PM EDT. Other locations impacted by these storms include Anchorville, North Street, Goodland Township, Lynn Township, Amador, Brockway, Fort Gratiot, Avoca, Burnside and Fargo. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
LAPEER COUNTY, MI
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Tornado Warning issued for Guilford by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Guilford A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM EDT FOR SOUTHEASTERN GUILFORD COUNTY At 455 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 8 miles south of Greensboro, moving northeast at 20 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Greensboro, Pleasant Garden, Climax and Forest Oaks. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
GUILFORD COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, .or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM EDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM to 8 PM EDT Sunday. * AFFECTED AREA...Madison, Haywood, Buncombe, Transylvania and Henderson Counties. * TIMING...Through 8 PM this evening, and again from late Sunday morning through Sunday evening. * WINDS...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 17 percent. * FUEL MOISTURE...Generally has fallen below 10 percent each of the past two afternoons, and with such low humidity today, fuels should only get drier. Following National Fire Danger Rating System criteria, High Fire Danger is forecast on Sunday. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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NWS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Watch issued for De Kalb, Lagrange, Steuben by NWS

Effective: 2022-03-23 17:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: De Kalb; Lagrange; Steuben SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN INDIANA DE KALB LAGRANGE STEUBEN IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST MICHIGAN BRANCH HILLSDALE ST. JOSEPH MI IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTHWEST OHIO DEFIANCE FULTON OH HENRY PAULDING PUTNAM WILLIAMS THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGOLA, ANTWERP, ARCHBOLD, AUBURN, BRONSON, BRYAN, COLDWATER, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, EDGERTON, FREMONT, GARRETT, HICKSVILLE, HILLSDALE, JONESVILLE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER, LITCHFIELD, MENDON, MONTPELIER, NAPOLEON, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAYNE, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA, WAUSEON, AND WHITE PIGEON.
DEKALB COUNTY, IN
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Preston, Eastern Tucker, Western Tucker by NWS

Effective: 2022-03-27 00:27:00 EDT Expires: 2022-03-27 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Eastern Preston; Eastern Tucker; Western Tucker WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations between 2 and 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...In Pennsylvania, Higher Elevations of Fayette and Higher Elevations of Westmoreland Counties. In West Virginia, Eastern Preston, Eastern Tucker and Western Tucker Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
PRESTON COUNTY, WV
weather.gov

Tornado Watch issued for Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 20:02:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OHIO WASHINGTON IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL WEST VIRGINIA CALHOUN CLAY GILMER JACKSON ROANE IN NORTHERN WEST VIRGINIA DODDRIDGE HARRISON PLEASANTS RITCHIE TYLER WIRT WOOD IN SOUTHERN WEST VIRGINIA BOONE KANAWHA LINCOLN LOGAN MINGO PUTNAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALUM CREEK, BELMONT, BELPRE, BRIDGEPORT, CHAPMANVILLE, CHARLESTON, CLARKSBURG, CLAY, ELIZABETH, GLENVILLE, GRANTSVILLE, HAMLIN, HARRISVILLE, HARTS, HURRICANE, LOGAN, MADISON, MAN, MARIETTA, MIDDLEBOURNE, PADEN CITY, PARKERSBURG, PENNSBORO, RAVENSWOOD, RIPLEY, SAINT ALBANS, SISTERSVILLE, SOUTH CHARLESTON, SPENCER, ST. MARYS, TEAYS VALLEY, VIENNA, WEST UNION, AND WILLIAMSON.
WASHINGTON COUNTY, OH
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Winter Storm Warning issued for Riverside County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-28 21:42:00 PDT Expires: 2022-03-29 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Riverside County Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM TUESDAY * WHAT...Snow accumulations of 3 to 6 inches, with 8 to 12 inches above 8,500 feet. * WHERE...The snow level will fall to around 5500 feet late tonight. The strongest winds will be near the ridge tops and along the desert slopes. * ADDITIONAL DETAILS...Be prepared for significant reductions in visibility at times due to fog and blowing snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are occurring. If you must travel, keep an extra flashlight, food and water in your vehicle in case of an emergency. For road condition information in California...enter 8 0 0 4 2 7 7 6 2 3 if inside california or 9 1 6 4 5 5 7 6 2 3 if outside California.
RIVERSIDE COUNTY, CA
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High Wind Warning issued for Dunklin, Pemiscot by NWS

Effective: 2022-03-30 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-30 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Dunklin; Pemiscot HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 7 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 25 to 30 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...From 7 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
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weather.gov

Wind Advisory issued for Columbia, Dane, Green, Iowa, Jefferson, Kenosha, Lafayette by NWS

Effective: 2022-03-25 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-25 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Columbia; Dane; Green; Iowa; Jefferson; Kenosha; Lafayette; Milwaukee; Racine; Rock; Sauk; Walworth; Waukesha WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West to northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of south central and southeast Wisconsin. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
COLUMBIA COUNTY, WI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Benton, Carroll, Madison, Washington by NWS

Effective: 2022-03-30 04:15:00 CDT Expires: 2022-03-30 05:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 AM CDT for northwestern Arkansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Benton; Carroll; Madison; Washington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 AM CDT FOR EAST CENTRAL BENTON...NORTHWESTERN MADISON...WESTERN CARROLL AND NORTHEASTERN WASHINGTON COUNTIES At 415 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 4 miles northeast of Lowell to 4 miles southeast of Greenland, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations in or near the path include Fayetteville... Springdale Rogers... Huntsville Eureka Springs... Lowell Elkins... Tontitown Bethel Heights... Beaver Hindsville... Wesley Forum... Hobbs State Park Clifty... Withrow Springs State Park War Eagle... Grandview Johnson... Goshen This includes Interstate 49 between mile markers 65 and 79. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH

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