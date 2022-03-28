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Prairie County, AR

Flood Warning issued for Prairie by NWS

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 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-29 20:04:00 CDT Expires: 2022-04-04 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions...

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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Tornado Warning issued for Miami, Montgomery by NWS

Effective: 2022-03-23 15:17:00 EDT Expires: 2022-03-23 15:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Miami; Montgomery The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for Northwestern Montgomery County in west central Ohio Southern Miami County in west central Ohio * Until 345 PM EDT. * At 317 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Englewood, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Dayton, Huber Heights, Troy, Trotwood, Vandalia, Englewood, Tipp City, West Milton, Clayton, Union, Brookville, Phillipsburg, Casstown, Ludlow Falls, Ginghamsburg, Phoneton, Northview, Pyrmont, Dayton International Airport and Garland. This includes the following Interstates I-70 in Ohio between mile markers 18 and 34. I-75 in Ohio between mile markers 62 and 73. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MIAMI COUNTY, OH
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Severe Weather Statement issued for Harnett, Johnston by NWS

Effective: 2022-03-24 07:43:00 EDT Expires: 2022-03-24 08:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Raleigh. Target Area: Harnett; Johnston A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 AM EDT FOR NORTHEASTERN HARNETT AND WEST CENTRAL JOHNSTON COUNTIES At 742 AM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles southeast of Angier, or 8 miles east of Lillington, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Coats. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HARNETT COUNTY, NC
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Tornado Watch Canceled For The Area

The Tornado Watch for the area has been canceled. Our main concern heading into the overnight hours will be heavy rainfall. Heavy rainfall could lead to flooding and ponding on the roads. The steady moderate to heavy rain is continuing to overspread the area. Rainfall totals across the area look...
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Threat for flooding rain and severe storms Tuesday

Tonight will be quiet and dry with increasing clouds and mild temperatures. Lows will be in the mid 50s Tuesday morning. Wind is on the increase out of the southeast, gusting up to 25 MPH tonight. All eyes are on the very heavy rain and storms that arrive Tuesday, especially...
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Winter Storm Watch issued for Western Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-03-29 18:00:00 AKDT Expires: 2022-03-31 04:00:00 AKDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Target Area: Western Arctic Coast WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY EVENING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT * WHAT...Blowing snow with blizzard conditions possible at times. * WHERE...Western Arctic Coast near Point Lay. * WHEN...From Tuesday evening through Wednesday night. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 40 mph may cause areas of significant blowing and drifting snow. Plan on areas of reduced visibility and very difficult travel conditions at times. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Storm Watch means there is potential for significant snow, sleet or ice accumulations that may impact travel. Continue to monitor the latest forecasts.
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#Flood#Prairie#White River#Extreme Weather#Bayou Des Arc
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Winter Weather Advisory issued for Northern Arctic Coast by NWS

Effective: 2022-03-24 06:00:00 AKDT Expires: 2022-03-25 16:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northern Arctic Coast WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO 4 PM AKDT FRIDAY * WHAT...Blowing snow with low visibility expected. Plan on difficult travel conditions. Visibility will be one half mile or less at times. East winds gusting to 40 mph will cause blowing and drifting snow. * WHERE...Northern Arctic Coast. * WHEN...6 AM Thursday to 4 PM Friday. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting to 40 mph will cause blowing and drifting snow. Winds are expected to increase tonight, with low visibility developing early Thursday morning. The winds and blowing snow area expected to continue through Friday. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Tornado Warning issued for Carroll, Patrick by NWS

Effective: 2022-03-23 23:29:00 EDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Carroll; Patrick The National Weather Service in BLACKSBURG has issued a * Tornado Warning for Northeastern Surry County in northwestern North Carolina Southeastern Carroll County in southwestern Virginia Southwestern Patrick County in southwestern Virginia * Until midnight EDT. * At 1129 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Mount Airy, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Mount Airy Flat Rock Ararat Cana Pine Ridge Toast and White Plains. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CARROLL COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Fire Weather Watch issued for Badlands Area, Bennett County Area, Haakon County Area by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-25 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Badlands Area; Bennett County Area; Haakon County Area; Mellette and Todd Counties; Tripp County; Ziebach County FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHWEST AND SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA .Gusty winds and very low humidity Friday afternoon and early evening could produce critical or near critical fire weather conditions across much of the fire weather watch area. Northwesterly winds of 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph are likely, especially across south central South Dakota, along with humidities dropping to near 15 percent. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH EARLY FRIDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 330, 331, 332, 333, 334, AND 335 The National Weather Service in Rapid City has issued a Fire Weather Watch for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from Friday afternoon through early Friday evening. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zones 330 Ziebach County, 331 Haakon County Area, 332 Badlands Area, 333 Bennett County Area, 334 Mellette and Todd Counties and 335 Tripp County. * WINDS...Northwest 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds and low relative humidity would produce critical fire weather conditions.
BENNETT COUNTY, SD
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Red Flag Warning issued for Buncombe, Haywood, Henderson, Madison, Transylvania by NWS

Effective: 2022-03-26 16:50:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, .or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Buncombe; Haywood; Henderson; Madison; Transylvania BREEZY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY AGAIN SUNDAY .Red Flag Warning remains in effect this evening. Confidence is sufficient for Red Flag criteria in a portion of western North Carolina, near the French Broad River, that a second warning has been issued for that area on Sunday. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM EDT SUNDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FOR THE FRENCH BROAD VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM to 8 PM EDT Sunday. * AFFECTED AREA...Madison, Haywood, Buncombe, Transylvania and Henderson Counties. * TIMING...Through 8 PM this evening, and again from late Sunday morning through Sunday evening. * WINDS...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * HUMIDITY...As low as 17 percent. * FUEL MOISTURE...Generally has fallen below 10 percent each of the past two afternoons, and with such low humidity today, fuels should only get drier. Following National Fire Danger Rating System criteria, High Fire Danger is forecast on Sunday. * IMPACTS...Outdoor fires may easily grow out of control under these conditions.
BUNCOMBE COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Porter by NWS

Effective: 2022-03-25 18:47:00 EDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Porter A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR PORTER COUNTY At 547 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Chesterton, moving east at 45 mph. HAZARD..65 to 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Portage, Valparaiso, Chesterton, South Haven, Porter, Burns Harbor, Ogden Dunes, Town of Pines, Beverly Shores, Wheeler and Dune Acres. This includes... Valparaiso University, Indiana Dunes State Park, and Porter County Fairgrounds. Including the following interstates Indiana I-80 near mile marker 16. Indiana I-90 between mile markers 22 and 37. Indiana I-94 between mile markers 17 and 32. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
PORTER COUNTY, IN
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Red Flag Warning issued for Cherokee, Clay by NWS

Effective: 2022-03-27 12:33:00 EDT Expires: 2022-03-27 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or are expected to occur shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Cherokee; Clay RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR PORTIONS OF THE EAST TENNESSEE MOUNTAINS AND CLAY AND CHEROKEE COUNTIES IN NC * TIMING...through 8 PM this evening. * WIND...Sustained winds 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph at times. * HUMIDITY...20 to 25 percent or lower this afternoon and evening. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CHEROKEE COUNTY, NC
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Winter Storm Warning issued for Riverside County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-28 21:42:00 PDT Expires: 2022-03-29 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Riverside County Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM TUESDAY * WHAT...Snow accumulations of 3 to 6 inches, with 8 to 12 inches above 8,500 feet. * WHERE...The snow level will fall to around 5500 feet late tonight. The strongest winds will be near the ridge tops and along the desert slopes. * ADDITIONAL DETAILS...Be prepared for significant reductions in visibility at times due to fog and blowing snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are occurring. If you must travel, keep an extra flashlight, food and water in your vehicle in case of an emergency. For road condition information in California...enter 8 0 0 4 2 7 7 6 2 3 if inside california or 9 1 6 4 5 5 7 6 2 3 if outside California.
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Tornado Warning issued for Guilford by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Guilford A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM EDT FOR SOUTHEASTERN GUILFORD COUNTY At 455 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 8 miles south of Greensboro, moving northeast at 20 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Greensboro, Pleasant Garden, Climax and Forest Oaks. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
GUILFORD COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Watch issued for De Kalb, Lagrange, Steuben by NWS

Effective: 2022-03-23 17:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: De Kalb; Lagrange; Steuben SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN INDIANA DE KALB LAGRANGE STEUBEN IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST MICHIGAN BRANCH HILLSDALE ST. JOSEPH MI IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTHWEST OHIO DEFIANCE FULTON OH HENRY PAULDING PUTNAM WILLIAMS THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGOLA, ANTWERP, ARCHBOLD, AUBURN, BRONSON, BRYAN, COLDWATER, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, EDGERTON, FREMONT, GARRETT, HICKSVILLE, HILLSDALE, JONESVILLE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER, LITCHFIELD, MENDON, MONTPELIER, NAPOLEON, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAYNE, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA, WAUSEON, AND WHITE PIGEON.
DEKALB COUNTY, IN
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Winter Weather Advisory issued for Western Prince William Sound by NWS

Effective: 2022-03-28 03:59:00 AKDT Expires: 2022-03-28 13:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1 or visit 511.alaska.gov. Target Area: Western Prince William Sound WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM AKDT THIS AFTERNOON FOR TURNAGAIN PASS AND PORTAGE VALLEY * WHAT...Snow and blowing snow occurring. Visibility as low as one half mile at times in blowing snow. Total snow accumulations of 6 to 15 inches are possible with highest snow accumulations through Turnagain Pass. Winds gusting as high as 55 mph. * WHERE...Turnagain Pass and Portage Valley. * WHEN...Until 1 PM AKDT this afternoon. * IMPACTS...Winds will cause areas of blowing snow, significantly reducing visibilities. Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Snow will begin to turn to rain at lower elevations this morning. Winds will be near their peak through mid morning and then slowly diminish throughout the afternoon.
KENAI PENINSULA BOROUGH, AK

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