ContributorsPublishersAdvertisers
Bienville Parish, LA

Flood Warning issued for Bienville, Bossier, Red River, Webster by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-31 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-29 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
weather.gov

Tornado Warning issued for Kemper, Neshoba by NWS

Effective: 2022-03-22 14:22:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Kemper; Neshoba The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Western Kemper County in east central Mississippi Southeastern Neshoba County in east central Mississippi * Until 315 PM CDT. * At 221 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Little Rock, or 13 miles northeast of Newton, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Herbert Springs and House around 235 PM CDT. Liberty and Damascus around 245 PM CDT. Bluff Springs around 250 PM CDT. De Kalb around 300 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
KEMPER COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Warning issued for Clay, Lowndes, Oktibbeha by NWS

Effective: 2022-03-22 15:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Clay; Lowndes; Oktibbeha The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Northeastern Oktibbeha County in northeastern Mississippi Southeastern Clay County in northeastern Mississippi Northern Lowndes County in northeastern Mississippi * Until 345 PM CDT. * At 301 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Muldrow, or near West Point, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near West Point around 305 PM CDT. Waverly around 310 PM CDT. Columbus AFB around 315 PM CDT. Kolola Springs around 320 PM CDT. Caledonia around 325 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAY COUNTY, MS
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Calhoun, Chickasaw, Pontotoc by NWS

Effective: 2022-03-22 12:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Pontotoc A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 230 PM CDT FOR CHICKASAW...CALHOUN...SOUTHWESTERN PONTOTOC AND WEST CENTRAL MONROE COUNTIES At 209 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located over Slate Springs, or 24 miles east of Grenada, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Houston, Okolona, Bruce, Calhoun City, Vardaman, Derma, Pittsboro, Slate Springs, Sabougla, Pyland, Randolph, Trebloc, Houlka, New Houlka, Algoma, Big Creek, Woodland, Robbs, Thorn and Egypt. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CALHOUN COUNTY, MS
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Bienville, LA
City
Dixie Inn, LA
Local
Louisiana Cars
Bienville Parish, LA
Cars
Bossier Parish, LA
Cars
Webster Parish, LA
Cars
City
Springhill, LA
County
Bossier Parish, LA
County
Red River Parish, LA
State
Louisiana State
County
Webster Parish, LA
County
Bienville Parish, LA
weather.gov

Tornado Watch issued for Alcorn, Itawamba, Monroe, Prentiss, Tishomingo by NWS

Effective: 2022-03-22 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Itawamba; Monroe; Prentiss; Tishomingo TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN ITAWAMBA MONROE PRENTISS TISHOMINGO THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, BOONEVILLE, CORINTH, FULTON, AND IUKA.
ALCORN COUNTY, MS
WTGS

Severe weather, isolated flash flooding possible Wednesday

SAVANNAH, Ga. (WTGS) — A powerful storm system will usher in the threat of strong to severe storms on Wednesday. The entire viewing area is under a Slight Risk of severe storms. That is two out of five on the severe weather threat scale. The main concerns are damaging...
ENVIRONMENT
KPVI Newschannel 6

Severe weather outbreak possible early next week

SHREVEPORT, La. - The Storm Prediction Center is forecasting severe weather including tornadoes, damaging winds, large hail and heavy downpours across the ArkLaTex on Monday afternoon and night. The storm system responsible for this outlook was approaching the west US coast as of Friday evening. Here is the preliminary forecast...
ENVIRONMENT
weather.gov

Special Weather Statement issued for Lander Foothills, Wind River Mountains East by NWS

Effective: 2022-03-22 12:34:00 MDT Expires: 2022-03-22 14:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Lander Foothills; Wind River Mountains East; Wind River Mountains West This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Scattered snow showers. * WHERE...South Pass. * WHEN...Through 230 PM. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists should be prepared for rapidly changing visibility. South Pass could briefly become slick and hazardous.
FREMONT COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Flood#Extreme Weather#Red River Parishes#The Bayou Dorcheat
weather.gov

Tornado Watch issued for Bossier, Caddo, De Soto, Sabine, Webster by NWS

Effective: 2022-03-22 00:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bossier; Caddo; De Soto; Sabine; Webster TORNADO WATCH 56 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA BOWIE CASS CHEROKEE GREGG HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY SMITH UPSHUR THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, DE QUEEN, DIERKS, GILMER, HEMPHILL, HENDERSON, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LONGVIEW, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, MINERAL SPRINGS, NACOGDOCHES, NASHVILLE, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND ZWOLLE.
BOSSIER PARISH, LA
weather.gov

Tornado Warning issued for Lauderdale, Newton by NWS

Effective: 2022-03-22 14:23:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Lauderdale; Newton A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 300 PM CDT FOR NORTHEASTERN NEWTON AND NORTHWESTERN LAUDERDALE COUNTIES At 223 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Little Rock, or 14 miles east of Prospect, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of northeastern Newton and northwestern Lauderdale Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
LAUDERDALE COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Warning issued for Miami, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-23 15:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 16:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Miami; Shelby The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for South central Shelby County in west central Ohio Northern Miami County in west central Ohio * Until 415 PM EDT. * At 339 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Pleasant Hill, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Troy, Piqua, Covington, Pleasant Hill, Fletcher, Lockington, Farrington and Ballou. This includes I-75 in Ohio between mile markers 71 and 87. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MIAMI COUNTY, OH
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Alger, Delta, Menominee by NWS

Effective: 2022-03-23 04:50:00 EDT Expires: 2022-03-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Target Area: Alger; Delta; Menominee WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Freezing rain, snow and some sleet and rain at times. Snow accumulations of 1 to 3 inches and ice accumulations of around one tenth of an inch. East winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Alger, Delta and Menominee Counties. * WHEN...Until 8 PM EDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions will impact the morning commute.
ALGER COUNTY, MI
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
Cars
NewsBreak
NWS
weather.gov

Flood Advisory issued for Talladega by NWS

Effective: 2022-03-22 22:49:00 CDT Expires: 2022-03-25 18:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Talladega FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Coosa and Talladega. * WHEN...Until 100 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1106 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to slow moving showers and thunderstorms. This will cause flooding of creeks, streams, and low lying and poor drainage areas. - Some locations that will experience flooding include Talladega, Sylacauga, Childersburg, Talladega Springs, Stewartville, Weogufka, Oak Grove, Waldo, Bon Air, Sycamore, Winterboro, Alpine, Fayetteville, Strickland Crossroads, Logan Martin Dam, Hanover, Alpine Bay Resort, Unity, Bentleyville and Marble Valley.
TALLADEGA COUNTY, AL
weather.gov

High Wind Warning issued for Adams, Buffalo, Clay, Dawson, Fillmore, Franklin, Furnas by NWS

Effective: 2022-03-22 18:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Polk; Sherman; Thayer; Valley; Webster; York HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING Although north winds gusting to 40 to 50 mph will still be possible for a couple more hours, the threat for damaging wind gusts of 58 mph or higher has ended for the evening. Therefore, the High Wind Warning is being allowed to expire at 7 PM CDT this evening.
ADAMS COUNTY, NE
weather.gov

Tornado Watch issued for Bienville, De Soto, Lincoln, Red River, Sabine, Union by NWS

Effective: 2022-03-22 05:52:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; De Soto; Lincoln; Red River; Sabine; Union TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 6 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE DE SOTO RED RIVER SABINE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA NACOGDOCHES SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CENTER, COUSHATTA, FARMERVILLE, GIBSLAND, HEMPHILL, LOGANSPORT, LUFKIN, MANSFIELD, MANY, MARTIN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON, SAN AUGUSTINE, STONEWALL, AND ZWOLLE.
BIENVILLE PARISH, LA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for George, Greene by NWS

Effective: 2022-03-22 17:43:00 CDT Expires: 2022-03-22 18:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM CDT for southeastern Mississippi. A Tornado Watch also remains in effect until 1100 PM CDT for southeastern Mississippi. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: George; Greene A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR NORTHWESTERN GEORGE AND SOUTHERN GREENE COUNTIES At 543 PM CDT, a severe thunderstorm was located 9 miles west of Lucedale, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include McLain. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GEORGE COUNTY, MS
weather.gov

Flash Flood Warning issued for Shelby by NWS

Effective: 2022-03-22 23:11:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Shelby FLASH FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 1115 PM CDT THIS EVENING FOR SHELBY COUNTY The heavy rain has ended across much of Shelby County. Widespread flash flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures and be alert for high water. An flood advisory remains in effect for Shelby County for residual runoff and flooding of low lying and poor drainage areas through 1 AM CST. A Flood Watch remains in effect until 700 AM CDT Wednesday for a portion of central Alabama.
SHELBY COUNTY, AL
weather.gov

Tornado Warning issued for Carroll, Patrick by NWS

Effective: 2022-03-23 23:29:00 EDT Expires: 2022-03-24 00:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Carroll; Patrick The National Weather Service in BLACKSBURG has issued a * Tornado Warning for Northeastern Surry County in northwestern North Carolina Southeastern Carroll County in southwestern Virginia Southwestern Patrick County in southwestern Virginia * Until midnight EDT. * At 1129 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Mount Airy, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Mount Airy Flat Rock Ararat Cana Pine Ridge Toast and White Plains. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CARROLL COUNTY, VA
weather.gov

Flood Advisory issued for Stone, Taney, Texas, Webster, Wright by NWS

Effective: 2022-03-18 19:23:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Stone; Taney; Texas; Webster; Wright FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 915 AM CDT THIS MORNING The Flood Advisory will expire at 915 AM CDT this morning for portions of south central and southwest Missouri, including the following areas, in south central Missouri, Howell and Texas. In southwest Missouri, Christian, Douglas, Ozark, Stone, Taney, Webster and Wright. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
STONE COUNTY, MO
weather.gov

Tornado Warning issued for Orleans, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 19:33:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is on the ground. To protect your life, TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Orleans; St. Bernard A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT FOR NORTHWESTERN ST. BERNARD AND ORLEANS PARISHES At 732 PM CDT, a confirmed large and extremely dangerous tornado was located over Arabi, or near Chalmette, moving northeast at 45 mph. This is a PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. TAKE COVER NOW! HAZARD...Damaging tornado. SOURCE...Weather spotters confirmed tornado. IMPACT...You are in a life-threatening situation. Flying debris may be deadly to those caught without shelter. Mobile homes will be destroyed. Considerable damage to homes, businesses, and vehicles is likely and complete destruction is possible. The tornado will be near East New Orleans around 740 PM CDT. New Orleans around 750 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Lakefront Airport. This includes the following Interstates Interstate 10 in Louisiana between mile markers 238 and 255. Interstate 510 between mile markers 1 and 3. TORNADO...OBSERVED TORNADO DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE MAX HAIL SIZE...<.75 IN
NEW ORLEANS, LA

Comments / 0

Community Policy