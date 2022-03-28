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Bienville Parish, LA

Flood Warning issued for Bienville, Bossier, Webster by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-28 08:51:00 CDT Expires: 2022-04-02 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded...

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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Tornado Warning issued for Kemper, Neshoba by NWS

Effective: 2022-03-22 14:22:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Kemper; Neshoba The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Western Kemper County in east central Mississippi Southeastern Neshoba County in east central Mississippi * Until 315 PM CDT. * At 221 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Little Rock, or 13 miles northeast of Newton, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Herbert Springs and House around 235 PM CDT. Liberty and Damascus around 245 PM CDT. Bluff Springs around 250 PM CDT. De Kalb around 300 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
KEMPER COUNTY, MS
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Severe Weather Statement issued for Calhoun, Chickasaw, Pontotoc by NWS

Effective: 2022-03-22 12:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Pontotoc A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 230 PM CDT FOR CHICKASAW...CALHOUN...SOUTHWESTERN PONTOTOC AND WEST CENTRAL MONROE COUNTIES At 209 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located over Slate Springs, or 24 miles east of Grenada, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Houston, Okolona, Bruce, Calhoun City, Vardaman, Derma, Pittsboro, Slate Springs, Sabougla, Pyland, Randolph, Trebloc, Houlka, New Houlka, Algoma, Big Creek, Woodland, Robbs, Thorn and Egypt. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CALHOUN COUNTY, MS
WTGS

Severe weather, isolated flash flooding possible Wednesday

SAVANNAH, Ga. (WTGS) — A powerful storm system will usher in the threat of strong to severe storms on Wednesday. The entire viewing area is under a Slight Risk of severe storms. That is two out of five on the severe weather threat scale. The main concerns are damaging...
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Bienville Parish, LA
KPVI Newschannel 6

Severe weather outbreak possible early next week

SHREVEPORT, La. - The Storm Prediction Center is forecasting severe weather including tornadoes, damaging winds, large hail and heavy downpours across the ArkLaTex on Monday afternoon and night. The storm system responsible for this outlook was approaching the west US coast as of Friday evening. Here is the preliminary forecast...
ENVIRONMENT
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Winter Storm Warning issued for Florence, Forest, Langlade, Northern Marinette County by NWS

Effective: 2022-03-23 03:51:00 CDT Expires: 2022-03-23 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Florence; Forest; Langlade; Northern Marinette County; Northern Oconto County; Oneida; Vilas WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Moderate to heavy mixed precipitation. Snow accumulations up to two inches and ice accumulations up to two tenths of an inch. * WHERE...Portions of north central and northeast Wisconsin. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Ice accumulations could produce some damage to trees and power lines. Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Wednesday morning commute.
FLORENCE COUNTY, WI
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Special Weather Statement issued for Lander Foothills, Wind River Mountains East by NWS

Effective: 2022-03-22 12:34:00 MDT Expires: 2022-03-22 14:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Lander Foothills; Wind River Mountains East; Wind River Mountains West This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Scattered snow showers. * WHERE...South Pass. * WHEN...Through 230 PM. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists should be prepared for rapidly changing visibility. South Pass could briefly become slick and hazardous.
FREMONT COUNTY, WY
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Tornado Warning issued for Lauderdale, Newton by NWS

Effective: 2022-03-22 14:23:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Lauderdale; Newton A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 300 PM CDT FOR NORTHEASTERN NEWTON AND NORTHWESTERN LAUDERDALE COUNTIES At 223 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Little Rock, or 14 miles east of Prospect, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of northeastern Newton and northwestern Lauderdale Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
LAUDERDALE COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Flood#Vehicles#Extreme Weather#The Bayou Dorcheat
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Tornado Watch issued for Alcorn, Itawamba, Monroe, Prentiss, Tishomingo by NWS

Effective: 2022-03-22 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Itawamba; Monroe; Prentiss; Tishomingo TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN ITAWAMBA MONROE PRENTISS TISHOMINGO THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, BOONEVILLE, CORINTH, FULTON, AND IUKA.
ALCORN COUNTY, MS
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Winter Weather Advisory issued for Alger, Delta, Menominee by NWS

Effective: 2022-03-23 04:50:00 EDT Expires: 2022-03-23 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Target Area: Alger; Delta; Menominee WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Freezing rain, snow and some sleet and rain at times. Snow accumulations of 1 to 3 inches and ice accumulations of around one tenth of an inch. East winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Alger, Delta and Menominee Counties. * WHEN...Until 8 PM EDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions will impact the morning commute.
ALGER COUNTY, MI
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Flood Advisory issued for Talladega by NWS

Effective: 2022-03-22 22:49:00 CDT Expires: 2022-03-25 18:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Talladega FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Coosa and Talladega. * WHEN...Until 100 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1106 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to slow moving showers and thunderstorms. This will cause flooding of creeks, streams, and low lying and poor drainage areas. - Some locations that will experience flooding include Talladega, Sylacauga, Childersburg, Talladega Springs, Stewartville, Weogufka, Oak Grove, Waldo, Bon Air, Sycamore, Winterboro, Alpine, Fayetteville, Strickland Crossroads, Logan Martin Dam, Hanover, Alpine Bay Resort, Unity, Bentleyville and Marble Valley.
TALLADEGA COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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NWS
weather.gov

High Wind Warning issued for Adams, Buffalo, Clay, Dawson, Fillmore, Franklin, Furnas by NWS

Effective: 2022-03-22 18:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Polk; Sherman; Thayer; Valley; Webster; York HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING Although north winds gusting to 40 to 50 mph will still be possible for a couple more hours, the threat for damaging wind gusts of 58 mph or higher has ended for the evening. Therefore, the High Wind Warning is being allowed to expire at 7 PM CDT this evening.
ADAMS COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Miami, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-23 15:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 16:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Miami; Shelby The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for South central Shelby County in west central Ohio Northern Miami County in west central Ohio * Until 415 PM EDT. * At 339 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Pleasant Hill, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Troy, Piqua, Covington, Pleasant Hill, Fletcher, Lockington, Farrington and Ballou. This includes I-75 in Ohio between mile markers 71 and 87. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MIAMI COUNTY, OH
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Flood Warning issued for Fountain, Parke, Tippecanoe, Vermillion, Warren by NWS

Effective: 2022-03-25 11:35:00 EDT Expires: 2022-03-28 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Fountain; Parke; Tippecanoe; Vermillion; Warren The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana Illinois Wabash River at Mount Carmel, Covington, Clinton, Lafayette, Terre Haute, Riverton, Hutsonville Legacy Power Plant Site, and Montezuma. .Multiple rounds of rain over the past few weeks has lead to lowland flooding along the entire length of the Wabash River, on most of the White River from Spencer downstream, and on the East Fork White River at Seymour. Flooding on the Wabash River is expected to last as late as April 3, on the White River until as late as April 1, and on the East Fork White River until March 26. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Wabash River at Lafayette. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 16.0 feet, Lowland flooding is in progress. Flood waters near SR 225 between Old SR 25 and Battleground. Warren CR 350 N near Black Rock Preserve and Tippecanoe CR 950 W in the Wabash Bottoms, Janssen Tract area may be impassable. Fort Ouiatenon grounds begin to flood. Flooding at the Grandville Public Access site. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:30 AM EDT Friday the stage was 16.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:30 AM EDT Friday was 16.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Monday morning and continue falling to 9.2 feet Wednesday morning. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FOUNTAIN COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Porter by NWS

Effective: 2022-03-25 18:47:00 EDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Porter A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR PORTER COUNTY At 547 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Chesterton, moving east at 45 mph. HAZARD..65 to 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Portage, Valparaiso, Chesterton, South Haven, Porter, Burns Harbor, Ogden Dunes, Town of Pines, Beverly Shores, Wheeler and Dune Acres. This includes... Valparaiso University, Indiana Dunes State Park, and Porter County Fairgrounds. Including the following interstates Indiana I-80 near mile marker 16. Indiana I-90 between mile markers 22 and 37. Indiana I-94 between mile markers 17 and 32. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
PORTER COUNTY, IN
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Tornado Watch issued for Bienville, Bossier, Caddo, Claiborne, De Soto, Lincoln by NWS

Effective: 2022-03-22 02:44:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; Claiborne; De Soto; Lincoln; Red River; Sabine; Union; Webster TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CHEROKEE NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, JACKSONVILLE, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, AND ZWOLLE.
BIENVILLE PARISH, LA
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Snow Squall Warning issued for Goshen, Laramie, Platte by NWS

Effective: 2022-03-22 18:05:00 MDT Expires: 2022-03-22 18:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Extreme Certainty: Likely Target Area: Goshen; Laramie; Platte The National Weather Service in Cheyenne has issued a * Snow Squall Warning for Southwestern Goshen County in southeastern Wyoming Central Laramie County in southeastern Wyoming Southeastern Platte County in southeastern Wyoming * Until 630 PM MDT. * At 604 PM MDT, a dangerous snow squall was located along a line extending from 13 miles west of Gun Barrel to 6 miles east of Horse Creek, moving southeast at 40 mph. HAZARD...Extremely poor visibility in snow and blowing snow. Wind gusts greater than 30 mph. SOURCE...Radar and webcams. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. * This includes the following highways Interstate 25 in Wyoming between mile markers 1 and 45. Interstate 80 in Wyoming between mile markers 354 and 391. Locations impacted include Cheyenne, Burns, South Greeley, Hillsdale, Ranchettes, Warren AFB, Frontier Park, Whitaker, North Cheyenne, Warren Af Base, Carpenter, Fox Farm-College and South Greeley High. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Reduce your speed and turn on headlights! During snow squalls, the visibility may suddenly drop to near zero in whiteout conditions.
GOSHEN COUNTY, WY
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Tornado Warning issued for Orleans, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 19:33:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is on the ground. To protect your life, TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Orleans; St. Bernard A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT FOR NORTHWESTERN ST. BERNARD AND ORLEANS PARISHES At 732 PM CDT, a confirmed large and extremely dangerous tornado was located over Arabi, or near Chalmette, moving northeast at 45 mph. This is a PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. TAKE COVER NOW! HAZARD...Damaging tornado. SOURCE...Weather spotters confirmed tornado. IMPACT...You are in a life-threatening situation. Flying debris may be deadly to those caught without shelter. Mobile homes will be destroyed. Considerable damage to homes, businesses, and vehicles is likely and complete destruction is possible. The tornado will be near East New Orleans around 740 PM CDT. New Orleans around 750 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Lakefront Airport. This includes the following Interstates Interstate 10 in Louisiana between mile markers 238 and 255. Interstate 510 between mile markers 1 and 3. TORNADO...OBSERVED TORNADO DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE MAX HAIL SIZE...<.75 IN
NEW ORLEANS, LA
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Flood Warning issued for Independence, Jackson, Lawrence by NWS

Effective: 2022-03-24 20:32:00 CDT Expires: 2022-03-25 20:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson; Lawrence The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Black River At Black Rock affecting Jackson, Independence and Lawrence Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Black River At Black Rock. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 14.0 feet, Minor flooding begins. Farm ground along east bank begins to flood. At 17.0 feet, Low lying cultivated land and pastures in Lawrence, Jackson, and Independence counties flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 PM CDT Thursday the stage was 16.9 feet. - Forecast...The river has crested and is expected to fall to 14.9 feet Tuesday evening. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Fri Sat Sun Crest Time Date Black River Black Rock 14.0 16.9 Thu 7 PM 16.3 15.6 15.2 Cresting
INDEPENDENCE COUNTY, AR

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