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Allegany County, NY

Special Weather Statement issued for Allegany, Cattaraugus, Chautauqua by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-28 09:31:00 EDT Expires: 2022-03-28 11:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Allegany; Cattaraugus; Chautauqua A BAND OF HEAVY SNOW WILL MOVE ACROSS THE WESTERN SOUTHERN...

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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Severe Weather Statement issued for Calhoun, Chickasaw, Pontotoc by NWS

Effective: 2022-03-22 12:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Pontotoc A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 230 PM CDT FOR CHICKASAW...CALHOUN...SOUTHWESTERN PONTOTOC AND WEST CENTRAL MONROE COUNTIES At 209 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located over Slate Springs, or 24 miles east of Grenada, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Houston, Okolona, Bruce, Calhoun City, Vardaman, Derma, Pittsboro, Slate Springs, Sabougla, Pyland, Randolph, Trebloc, Houlka, New Houlka, Algoma, Big Creek, Woodland, Robbs, Thorn and Egypt. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CALHOUN COUNTY, MS
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High Wind Warning issued for Adams, Buffalo, Clay, Dawson, Fillmore, Franklin, Furnas by NWS

Effective: 2022-03-22 18:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Polk; Sherman; Thayer; Valley; Webster; York HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING Although north winds gusting to 40 to 50 mph will still be possible for a couple more hours, the threat for damaging wind gusts of 58 mph or higher has ended for the evening. Therefore, the High Wind Warning is being allowed to expire at 7 PM CDT this evening.
ADAMS COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Harnett, Johnston by NWS

Effective: 2022-03-24 07:43:00 EDT Expires: 2022-03-24 08:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Raleigh. Target Area: Harnett; Johnston A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 AM EDT FOR NORTHEASTERN HARNETT AND WEST CENTRAL JOHNSTON COUNTIES At 742 AM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles southeast of Angier, or 8 miles east of Lillington, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Coats. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HARNETT COUNTY, NC
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Allegany County, NY
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Olean, NY
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Snow Squall Warning issued for Goshen, Laramie, Platte by NWS

Effective: 2022-03-22 18:05:00 MDT Expires: 2022-03-22 18:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Extreme Certainty: Likely Target Area: Goshen; Laramie; Platte The National Weather Service in Cheyenne has issued a * Snow Squall Warning for Southwestern Goshen County in southeastern Wyoming Central Laramie County in southeastern Wyoming Southeastern Platte County in southeastern Wyoming * Until 630 PM MDT. * At 604 PM MDT, a dangerous snow squall was located along a line extending from 13 miles west of Gun Barrel to 6 miles east of Horse Creek, moving southeast at 40 mph. HAZARD...Extremely poor visibility in snow and blowing snow. Wind gusts greater than 30 mph. SOURCE...Radar and webcams. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. * This includes the following highways Interstate 25 in Wyoming between mile markers 1 and 45. Interstate 80 in Wyoming between mile markers 354 and 391. Locations impacted include Cheyenne, Burns, South Greeley, Hillsdale, Ranchettes, Warren AFB, Frontier Park, Whitaker, North Cheyenne, Warren Af Base, Carpenter, Fox Farm-College and South Greeley High. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Reduce your speed and turn on headlights! During snow squalls, the visibility may suddenly drop to near zero in whiteout conditions.
GOSHEN COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Winter Weather Advisory issued for Western Prince William Sound by NWS

Effective: 2022-03-28 03:59:00 AKDT Expires: 2022-03-28 13:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1 or visit 511.alaska.gov. Target Area: Western Prince William Sound WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM AKDT THIS AFTERNOON FOR TURNAGAIN PASS AND PORTAGE VALLEY * WHAT...Snow and blowing snow occurring. Visibility as low as one half mile at times in blowing snow. Total snow accumulations of 6 to 15 inches are possible with highest snow accumulations through Turnagain Pass. Winds gusting as high as 55 mph. * WHERE...Turnagain Pass and Portage Valley. * WHEN...Until 1 PM AKDT this afternoon. * IMPACTS...Winds will cause areas of blowing snow, significantly reducing visibilities. Plan on slippery road conditions. * ADDITIONAL DETAILS...Snow will begin to turn to rain at lower elevations this morning. Winds will be near their peak through mid morning and then slowly diminish throughout the afternoon.
KENAI PENINSULA BOROUGH, AK
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Tornado Warning issued for Kemper, Neshoba by NWS

Effective: 2022-03-22 14:22:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Kemper; Neshoba The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Western Kemper County in east central Mississippi Southeastern Neshoba County in east central Mississippi * Until 315 PM CDT. * At 221 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Little Rock, or 13 miles northeast of Newton, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Herbert Springs and House around 235 PM CDT. Liberty and Damascus around 245 PM CDT. Bluff Springs around 250 PM CDT. De Kalb around 300 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
KEMPER COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Olean Dunkirk
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Tornado Warning issued for Clay, Lowndes, Oktibbeha by NWS

Effective: 2022-03-22 15:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Clay; Lowndes; Oktibbeha The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Northeastern Oktibbeha County in northeastern Mississippi Southeastern Clay County in northeastern Mississippi Northern Lowndes County in northeastern Mississippi * Until 345 PM CDT. * At 301 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Muldrow, or near West Point, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near West Point around 305 PM CDT. Waverly around 310 PM CDT. Columbus AFB around 315 PM CDT. Kolola Springs around 320 PM CDT. Caledonia around 325 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAY COUNTY, MS
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Winter Storm Warning issued for San Bernardino County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-28 21:42:00 PDT Expires: 2022-03-29 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: San Bernardino County Mountains WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM TUESDAY * WHAT...Difficult travel conditions above 7,000 feet. Snow accumulations of 3 to 6 inches, with 10 to 15 inches above 8,500 feet. * WHERE...The snow level will fall to 5500 feet late tonight. The strongest winds will be near the ridge tops and along the desert slopes through early this evening. * ADDITIONAL DETAILS...Be prepared for significant reductions in visibility at times due to fog and blowing snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Storm Warning for snow means severe winter weather conditions are occurring. If you must travel, keep an extra flashlight, food and water in your vehicle in case of an emergency. For road condition information in California...enter 8 0 0 4 2 7 7 6 2 3 if inside california or 9 1 6 4 5 5 7 6 2 3 if outside California.
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Colbert, Cullman, DeKalb, Franklin, Jackson, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-03-22 14:27:00 CDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Colbert; Cullman; DeKalb; Franklin; Jackson; Lauderdale; Lawrence; Limestone; Madison; Marshall; Morgan WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts around 45 mph. Some higher gusts to 50 mph possible in the highest elevations of northeastern Alabama and southern middle Tennessee. * WHERE...All of northern Alabama and portions southern middle Tennessee. * WHEN...From 10 AM Tuesday to 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
COLBERT COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Alcorn, Itawamba, Monroe, Prentiss, Tishomingo by NWS

Effective: 2022-03-22 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Itawamba; Monroe; Prentiss; Tishomingo TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN ITAWAMBA MONROE PRENTISS TISHOMINGO THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, BOONEVILLE, CORINTH, FULTON, AND IUKA.
ALCORN COUNTY, MS
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NWS
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Flood Warning issued for Vernon by NWS

Effective: 2022-03-25 09:03:00 CDT Expires: 2022-03-26 12:11:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Many flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. Saturday morning at 915 AM CDT. Target Area: Vernon The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri Little Osage River near Horton affecting Vernon County. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Little Osage River near Horton. * WHEN...Until early tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 41.0 feet, minor flooding affects low lying areas near the gage site and farmland along the river. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Friday the stage was 41.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage this afternoon and continue falling to 29.1 feet Wednesday morning. - Flood stage is 41.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
VERNON COUNTY, MO
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Flood Advisory issued for Talladega by NWS

Effective: 2022-03-22 22:49:00 CDT Expires: 2022-03-25 18:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Talladega FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Coosa and Talladega. * WHEN...Until 100 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1106 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to slow moving showers and thunderstorms. This will cause flooding of creeks, streams, and low lying and poor drainage areas. - Some locations that will experience flooding include Talladega, Sylacauga, Childersburg, Talladega Springs, Stewartville, Weogufka, Oak Grove, Waldo, Bon Air, Sycamore, Winterboro, Alpine, Fayetteville, Strickland Crossroads, Logan Martin Dam, Hanover, Alpine Bay Resort, Unity, Bentleyville and Marble Valley.
TALLADEGA COUNTY, AL
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Severe Weather Statement issued for Baldwin, Mobile, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 19:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for southwestern Alabama. A Tornado Watch also remains in effect until 1100 PM CDT for southwestern Alabama. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Baldwin; Mobile; Washington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT FOR NORTHERN MOBILE...NORTHWESTERN BALDWIN AND SOUTH CENTRAL WASHINGTON COUNTIES At 728 PM CDT, a severe thunderstorm was located near I65 And AL 158, or 5 miles west of Chickasaw, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Midtown Mobile, Prichard, Saraland, Chickasaw, Satsuma, Creola, Chunchula, Stockton, Gulfcrest, Axis, Calvert, Mount Vernon, Semmes, I65 And I165, I65 And AL 158 and Movico. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BALDWIN COUNTY, AL
weather.gov

Flood Watch issued for La Crosse, Trempealeau by NWS

Effective: 2022-03-26 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-27 09:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Residents and those with interests near the river should monitor rising water levels and be prepared for possible flood warnings. Additional river and weather information is available at www.weather.gov/lacrosse. The next statement will be issued late tonight at 515 AM CDT. Target Area: La Crosse; Trempealeau The Flood Watch continues for the following rivers in Wisconsin Black River Near Galesville affecting Trempealeau and La Crosse zones. Yellow River at Necedah affecting Juneau County. For the Black River...including Neillsville, Black River Falls, Galesville...flooding is possible. For the Yellow River...including Necedah...flooding is possible. FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM LATE FRIDAY NIGHT TO LATE SUNDAY MORNING * WHAT...Flooding is possible. * WHERE...Black River Near Galesville. * WHEN...From late Friday night to late Sunday morning. * IMPACTS...At 12.0 feet, Flooding mainly impacts wildlands and agricultural pasture land. However the approach to the south end of the County Road VV Bridge over the Black River may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 PM CDT Thursday the stage was 8.9 feet. - Forecast...Flood stage may be reached early Saturday morning. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
LA CROSSE COUNTY, WI
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Wind Advisory issued for San Bernardino County-Upper Colorado River Valley by NWS

Effective: 2022-03-22 17:39:00 PDT Expires: 2022-03-22 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: San Bernardino County-Upper Colorado River Valley WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 6 PM PDT /6 PM MST/ THIS EVENING Winds were slowly beginning to decrease this evening. Spotty gusts around 40 mph could affect Nevada Highway 163, Arizona Highway 68, and Interstate 40 until shortly after sunset, but the threat for widespread strong winds was ending. The Wind Advisory will expire on schedule.
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Tornado Watch issued for Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, Walton, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 23:40:00 EDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bay; Calhoun; Gulf; Holmes; Jackson; Walton; Washington TORNADO WATCH 65 IS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BAY CALHOUN ESCAMBIA GULF HOLMES JACKSON OKALOOSA SANTA ROSA WALTON WASHINGTON
BAY COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Watch issued for De Kalb, Lagrange, Steuben by NWS

Effective: 2022-03-23 17:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: De Kalb; Lagrange; Steuben SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN INDIANA DE KALB LAGRANGE STEUBEN IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST MICHIGAN BRANCH HILLSDALE ST. JOSEPH MI IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTHWEST OHIO DEFIANCE FULTON OH HENRY PAULDING PUTNAM WILLIAMS THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGOLA, ANTWERP, ARCHBOLD, AUBURN, BRONSON, BRYAN, COLDWATER, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, EDGERTON, FREMONT, GARRETT, HICKSVILLE, HILLSDALE, JONESVILLE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER, LITCHFIELD, MENDON, MONTPELIER, NAPOLEON, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAYNE, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA, WAUSEON, AND WHITE PIGEON.
DEKALB COUNTY, IN
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Tornado Watch issued for Allegheny, Beaver, Greene, Washington by NWS

Effective: 2022-03-23 20:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegheny; Beaver; Greene; Washington TORNADO WATCH 67 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHWEST PENNSYLVANIA ALLEGHENY GREENE WASHINGTON IN WESTERN PENNSYLVANIA BEAVER IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHERN WEST VIRGINIA MARION MONONGALIA WETZEL IN THE NORTHERN PANHANDLE OF WEST VIRGINIA BROOKE HANCOCK MARSHALL OHIO THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS, CANONSBURG, FAIRMONT, FOLLANSBEE, MONACA, MORGANTOWN, MOUNDSVILLE, NEW MARTINSVILLE, PITTSBURGH METRO AREA, WASHINGTON, WAYNESBURG, WEIRTON, WELLSBURG, AND WHEELING.
ALLEGHENY COUNTY, PA

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