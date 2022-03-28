Special Weather Statement issued for Allegany, Cattaraugus, Chautauqua by NWS

Effective: 2022-03-23 17:47:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: De Kalb; Lagrange; Steuben SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN INDIANA DE KALB LAGRANGE STEUBEN IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST MICHIGAN BRANCH HILLSDALE ST. JOSEPH MI IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTHWEST OHIO DEFIANCE FULTON OH HENRY PAULDING PUTNAM WILLIAMS THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGOLA, ANTWERP, ARCHBOLD, AUBURN, BRONSON, BRYAN, COLDWATER, COLUMBUS GROVE, CONTINENTAL, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, EDGERTON, FREMONT, GARRETT, HICKSVILLE, HILLSDALE, JONESVILLE, LAGRANGE, LEIPSIC, LIBERTY CENTER, LITCHFIELD, MENDON, MONTPELIER, NAPOLEON, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAYNE, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA, WAUSEON, AND WHITE PIGEON.
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