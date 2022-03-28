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Nacogdoches County, TX

Flood Warning issued for Nacogdoches, Rusk, San Augustine, Shelby by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-28 08:22:00 CDT Expires: 2022-03-29 14:12:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through...

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Winter Storm Warning issued for Southern Erie by NWS

Effective: 2022-03-27 22:07:00 EDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. The Pennsylvania Department of Transportation and Pennsylvania Turnpike Commission strongly encourage motorists to heed all travel restrictions and delay unnecessary travel. Visit www.511pa.com for the latest travel, roadway, and traffic conditions. Target Area: Southern Erie WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT MONDAY * WHAT...Heavy snow occurring. Additional snow accumulations of up to one inch. * WHERE...Southern Erie county. * WHEN...Until 5 AM EDT Monday. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Areas of blowing snow could significantly reduce visibility.
ERIE COUNTY, PA
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Tornado Warning issued for Miami, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-23 15:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 16:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Miami; Shelby The National Weather Service in Wilmington has issued a * Tornado Warning for South central Shelby County in west central Ohio Northern Miami County in west central Ohio * Until 415 PM EDT. * At 339 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Pleasant Hill, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Troy, Piqua, Covington, Pleasant Hill, Fletcher, Lockington, Farrington and Ballou. This includes I-75 in Ohio between mile markers 71 and 87. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MIAMI COUNTY, OH
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Flood Warning issued for Daviess, Greene, Knox by NWS

Effective: 2022-03-25 22:21:00 EDT Expires: 2022-03-29 13:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated by 1200 PM EDT Saturday. Target Area: Daviess; Greene; Knox The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana White River from Spencer to Hazleton. Wabash River from Lafayette to Mount Carmel. .Multiple rounds of rainfall in recent weeks has caused lowland flooding along the Wabash River and the lower White River. Flooding on the Wabash River is expected to last into next weekend in some locations along the southern reaches of the river, while flooding on the White River will likely come to an end by April 1st. The crest on the Wabash is south of Lafayette, while the crest on the White is north of Elliston. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River at Elliston. * WHEN...Until early Tuesday afternoon. * IMPACTS...At 23.5 feet, County Road 100 N leading to Shawnee Field floods. High water affecting other roads near the White River in Greene County also. Extensive flooding of river bottomlands. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM EDT Friday the stage was 23.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM EDT Friday was 23.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 23.6 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Tuesday morning. - Flood stage is 18.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DAVIESS COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Allen, Blackford, De Kalb, Delaware, Fayette, Franklin by NWS

Effective: 2022-03-23 13:55:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Allen; Blackford; De Kalb; Delaware; Fayette; Franklin; Henry; Huntington; Jay; Lagrange; Noble; Randolph; Rush; Steuben; Union; Wayne; Wells; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 66 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IN . INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ALLEN BLACKFORD DELAWARE DE KALB FAYETTE FRANKLIN HENRY HUNTINGTON JAY LAGRANGE NOBLE RANDOLPH RUSH STEUBEN UNION WAYNE WELLS WHITLEY
ADAMS COUNTY, IN
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Biggest concern from upcoming storms could be heavy rain

Update: The very latest runs of two different high-resolution models show the expected line of storms Monday night could stall somewhere in our area and leave a swath of rainfall totals over SIX inches. (see map below) Flash Flooding could become a concern if this develops. The rain will be heaviest Monday night into very early Tuesday morning.
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Threat for flooding rain and severe storms Tuesday

Tonight will be quiet and dry with increasing clouds and mild temperatures. Lows will be in the mid 50s Tuesday morning. Wind is on the increase out of the southeast, gusting up to 25 MPH tonight. All eyes are on the very heavy rain and storms that arrive Tuesday, especially...
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Winter Weather Advisory issued for Alcona, Alpena, Crawford, Iosco, Kalkaska, Missaukee by NWS

Effective: 2022-03-23 04:13:00 EDT Expires: 2022-03-23 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. Target Area: Alcona; Alpena; Crawford; Iosco; Kalkaska; Missaukee; Montmorency; Ogemaw; Oscoda; Otsego; Presque Isle; Roscommon WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Mixed precipitation, with areas of freezing rain early this morning. Additional snow accumulations of up to one inch and ice accumulations of around one tenth of an inch. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...Portions of Northern Lower Michigan. * WHEN...Until 2 PM EDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the morning commute.
ALCONA COUNTY, MI
IN THIS ARTICLE
#Flood#Vehicles#Extreme Weather#The Attoyac Bayou
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Snow Squall Warning issued for Laramie by NWS

Effective: 2022-03-22 18:41:00 MDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Extreme Certainty: Likely Target Area: Laramie A SNOW SQUALL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 PM MDT FOR SOUTHWESTERN LARAMIE COUNTY At 641 PM MDT, a dangerous snow squall was located along a line extending from 7 miles south of Hillsdale to South Greeley, moving southeast at 45 mph. HAZARD...Extremely poor visibility heavy snow and blowing snow. Wind gusts greater than 30 mph. SOURCE...Radar and webcams. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. This includes the following highways Interstate 25 in Wyoming between mile markers 1 and 24. Interstate 80 in Wyoming between mile markers 354 and 382. Locations impacted include Cheyenne, South Greeley, Ranchettes, Warren AFB, Frontier Park, North Cheyenne, Warren Af Base, Carpenter, Fox Farm-College and South Greeley High. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Reduce your speed and turn on headlights! During snow squalls, the visibility may suddenly drop to near zero in whiteout conditions.
LARAMIE COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, Walton, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 23:40:00 EDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bay; Calhoun; Gulf; Holmes; Jackson; Walton; Washington TORNADO WATCH 65 IS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BAY CALHOUN ESCAMBIA GULF HOLMES JACKSON OKALOOSA SANTA ROSA WALTON WASHINGTON
BAY COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Parke, Vermillion, Vigo by NWS

Effective: 2022-03-25 11:35:00 EDT Expires: 2022-03-30 13:08:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Parke; Vermillion; Vigo The Flood Warning continues for the following rivers in Indiana Illinois Wabash River at Mount Carmel, Covington, Clinton, Lafayette, Terre Haute, Riverton, Hutsonville Legacy Power Plant Site, and Montezuma. .Multiple rounds of rain over the past few weeks has lead to lowland flooding along the entire length of the Wabash River, on most of the White River from Spencer downstream, and on the East Fork White River at Seymour. Flooding on the Wabash River is expected to last as late as April 3, on the White River until as late as April 1, and on the East Fork White River until March 26. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY WEDNESDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Wabash River at Montezuma. * WHEN...Until early Wednesday afternoon. * IMPACTS...At 18.0 feet, Montezuma agricultural levee is overtopped. Fourteen hundred acres of low bottomlands flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:45 AM EDT Friday the stage was 18.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:45 AM EDT Friday was 18.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.7 feet Sunday morning. It will then fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
PARKE COUNTY, IN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Escambia, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-23 01:34:00 EDT Expires: 2022-03-23 02:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 600 AM CDT for southwestern Alabama...and northwestern Florida. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 600 AM CDT for southwestern Alabama...and northwestern Florida. Target Area: Escambia; Santa Rosa The National Weather Service in Mobile has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Baldwin County in southwestern Alabama Western Santa Rosa County in northwestern Florida Escambia County in northwestern Florida * Until 130 AM CDT. * At 1233 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southeast of Bay Minette to 5 miles southwest of Bon Secour, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Pensacola, Ferry Pass, Brent, West Pensacola, Ensley, Warrington, Gonzalez, Gulf Shores, Foley, Pace, Gulf Breeze, Orange Beach, Goulding, Robertsdale, Loxley, Lillian, Myrtle Grove, Magnolia Springs, Stapleton and Bon Secour. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Flood Advisory issued for Talladega by NWS

Effective: 2022-03-22 22:49:00 CDT Expires: 2022-03-25 18:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Talladega FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Coosa and Talladega. * WHEN...Until 100 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1106 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to slow moving showers and thunderstorms. This will cause flooding of creeks, streams, and low lying and poor drainage areas. - Some locations that will experience flooding include Talladega, Sylacauga, Childersburg, Talladega Springs, Stewartville, Weogufka, Oak Grove, Waldo, Bon Air, Sycamore, Winterboro, Alpine, Fayetteville, Strickland Crossroads, Logan Martin Dam, Hanover, Alpine Bay Resort, Unity, Bentleyville and Marble Valley.
TALLADEGA COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Edwards, Gallatin, Wabash, White by NWS

Effective: 2022-03-24 21:42:00 CDT Expires: 2022-04-03 04:20:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Additional information is available at www.weather.gov/ind. This statement will be updated within the next 12 to 24 hours. Target Area: Edwards; Gallatin; Wabash; White The Flood Warning is extended for the following waterways at the following locations in Indiana and Illinois Wildcat Creek near Lafayette. Wabash River at Mount Carmel, Lafayette. The Flood Warning continues for the following river in the following locations in Indiana and Illinois Wabash River at Covington, Clinton, Terre Haute, Riverton, Hutsonville Legacy Power Plant Site, and Montezuma. .Rainfall totals late last week as high as one inch, and additional rainfall of one to two plus inches from Tuesday through today, is leading to lowland flooding along the entire length of the Wabash River, on most of the White River from Ravenswood downstream, and on the East Fork White River at Seymour. Flooding on the Wabash River is expected to last as late as April 3, on the White River until as late as April 1, and on the East Fork White River until March 26. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY, APRIL 03 * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Wabash River at Mount Carmel. * WHEN...Until Sunday, April 03. * IMPACTS...At 22.0 feet, Flood waters begin to affect residents of East Mt. Carmel, Indiana. Fifth Street that parallels river closes. Twin restaurant along the river also closes. Several local river roads flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Thursday /9:45 PM EDT Thursday/ the stage was 18.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage just after midnight tonight to a crest of 21.9 feet Wednesday morning. It will then fall below flood stage Saturday, April 2. - Flood stage is 19.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
EDWARDS COUNTY, IL
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Tornado Warning issued for Orleans, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 19:33:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is on the ground. To protect your life, TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Orleans; St. Bernard A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT FOR NORTHWESTERN ST. BERNARD AND ORLEANS PARISHES At 732 PM CDT, a confirmed large and extremely dangerous tornado was located over Arabi, or near Chalmette, moving northeast at 45 mph. This is a PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. TAKE COVER NOW! HAZARD...Damaging tornado. SOURCE...Weather spotters confirmed tornado. IMPACT...You are in a life-threatening situation. Flying debris may be deadly to those caught without shelter. Mobile homes will be destroyed. Considerable damage to homes, businesses, and vehicles is likely and complete destruction is possible. The tornado will be near East New Orleans around 740 PM CDT. New Orleans around 750 PM CDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Lakefront Airport. This includes the following Interstates Interstate 10 in Louisiana between mile markers 238 and 255. Interstate 510 between mile markers 1 and 3. TORNADO...OBSERVED TORNADO DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE MAX HAIL SIZE...<.75 IN
NEW ORLEANS, LA
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Tornado Watch issued for Baldwin, Butler, Conecuh, Covington, Crenshaw, Escambia by NWS

Effective: 2022-03-23 01:20:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Butler; Conecuh; Covington; Crenshaw; Escambia; Monroe; Wilcox TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BALDWIN COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Lapeer, Sanilac, St. Clair by NWS

Effective: 2022-03-23 15:26:00 EDT Expires: 2022-03-23 19:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lapeer; Sanilac; St. Clair Strong thunderstorms will impact portions of southern Sanilac, eastern Lapeer and St. Clair Counties through 745 PM EDT At 648 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Rochester to near New Baltimore to 15 miles south of Harsens Island. Movement was northeast at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Strong thunderstorms will be near New Baltimore around 655 PM EDT. Richmond, Almont and Dryden around 700 PM EDT. St. Clair and Algonac around 705 PM EDT. Capac and Emmett around 710 PM EDT. Marysville around 715 PM EDT. Port Huron, Yale and Melvin around 720 PM EDT. Lakeport around 725 PM EDT. Peck around 730 PM EDT. Other locations impacted by these storms include Anchorville, North Street, Goodland Township, Lynn Township, Amador, Brockway, Fort Gratiot, Avoca, Burnside and Fargo. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
LAPEER COUNTY, MI
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Wind Advisory issued for Imperial County Southwest by NWS

Effective: 2022-03-29 01:38:00 PDT Expires: 2022-03-29 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained wind speeds of between 30 and 40 mph are expected, or wind gusts of between 40 and 58 mph. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. In addition, strong winds over desert areas could result in briefly lowered visibilities to well under a mile at times in blowing dust or blowing sand. Use extra caution. Target Area: Imperial County Southwest WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Southwest corner of Imperial County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Difficult driving conditions, especially for larger vehicles traveling along roads with crosswinds. Light, unsecured objects may become airborne.
IMPERIAL COUNTY, CA
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Tornado Watch issued for Angelina, Sabine, San Augustine by NWS

Effective: 2022-03-22 06:35:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Angelina; Sabine; San Augustine TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 3 PARISHES IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE RED RIVER SABINE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA SABINE SAN AUGUSTINE THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, COUSHATTA, GIBSLAND, HEMPHILL, LUFKIN, MANY, MARTIN, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, SAN AUGUSTINE, AND ZWOLLE.
ANGELINA COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for George by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: George TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN MOBILE IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE THIS INCLUDES THE CITIES OF ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRENT, BREWTON, CAMDEN, DAPHNE, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, GREENVILLE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUCEDALE, MOBILE, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, PENSACOLA, PINE HILL, PRICHARD, SARALAND, AND TILLMANS CORNER.
GEORGE COUNTY, MS

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