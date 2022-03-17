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Cedar Hill, TX

The Newest DAV Chapter in Cedar Hill

By Rita Cook
Focus Daily News
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 1 day ago
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CEDAR HILL – The Cedar Hill Disabled American Veterans Chapter #240 was installed on April 24, 2021. Ramona Ross-Bacon, who is also a Cedar Hill ISD School Board Trustee, stays busy as an active member of the chapter. In fact, she has been an active member of the DAV for more...

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City of Hutchins Ordinance Number 2022-1140 and 2022-1141

AN ORDINANCE OF THE CITY OF HUTCHINS, TEXAS, AMENDING THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE AND MAP OF THE CITY OF HUTCHINS, TEXAS; APPROVING A CHANGE IN ZONING FROM HIGHWAY COMMERCIAL (HC) TO LIGHT INDUSTRIAL (LI) ON AN 81. 76-ACRE TRACT OF LAND LEGALLY DESCRIBED AS BEING TRACT 1.1 IN THE U. WUTHRICK SURVEY, ABSTRACT 1518 (1005 INTERSTATE HIGHWAY 20, HUTCHINS, TEXAS); PROVIDING A CONFLICTS CLAUSE; PROVIDING A REPEALING CLAUSE; PROVIDING A SEVERABILITY CLAUSE; PROVIDING A SAVINGS CLAUSE; PROVIDING FOR PENALTY OF FINE NOT TO EXCEED THE SUM OF TWO THOUSAND DOLLARS ($2,000.00) FOR EACH OFFENSE; AND PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE.
HUTCHINS, TX
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DeSoto Celebrates 73 Years With Former Officials

DESOTO – The City of DeSoto rang in its birthday celebration recently with an all-star cast in attendance at the party. A party, which included the reading of Proclamations, Resolutions and letters from State Elected Officials such as the Honorable Eddie Bernice Johnson; Texas State Senator Royce West, District 23; State Representative Yvonne Davis, District 111, and State Representative District 109, Carl O. Sherman (also a former mayor from the City of DeSoto).
DESOTO, TX
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Cedar Hill ORDINANCE NO. 2022-751

AN ORDINANCE OF THE CITY OF CEDAR HILL, TEXAS, AMENDING THE ZONING ORDINANCE, ORDINANCE NO. 2001-64, AS AMENDED, BY AMENDING THE ZONING MAP DISTRICT CLASSIFICATION OF CERTAIN PROPERTY LOCATED ON THE EAST SIDE OF SOUTH DUNCANVILLE ROAD, SOUTH OF BEAR CREEK ROAD, LEGALLY DESCRIBED AS TRACTS 9, 9.6, 24 AND 35 OF THE H. M. RAWLINGS SURVEY, ABSTRACT NO. 1202, FROM THE “RR” (RURAL RESIDENTIAL – MINIMUM 2-ACRE LOTS) DISTRICT TO THE “PD” (PLANNED DEVELOPMENT) DISTRICT; INCORPORATING A DEVELOPMENT PLAN ESTABLISHING SPECIFIC STANDARDS; ADOPTING DEVELOPMENT STANDARDS; ACCEPTING A CONSENT AGREEMENT FROM THE OWNER; PROVIDING FOR CONFLICTS, PROVIDING A SEVERABILITY CLAUSE, PROVIDING AN EFFECTIVE DATE, AND PROVIDING FOR PUBLICATION.
CEDAR HILL, TX
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Duncanville Council Invites Initiative for Hamilton/Ladd Tract

When Duncanville City Council approved six Capstones for the city’s Future Vision, one of their six goals was to have the “most engaged citizens in America.” Duncanville City Council and City management were happy to see this vision become a reality the past few months, and especially during the last two weeks. Hundreds of residents joined together to express their love and support for an undeveloped, 48-acre gem along Ten Mile Creek. The tract is often referred to as the Hamilton/Ladd tract.
DUNCANVILLE, TX
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Denis Mcdonough
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Red Oak Seniors Molding Their Futures Through Welding

Some folks have trouble holding it together. A trio of seniors from Red Oak High School are perfecting their welding skills with plans to enter that profession. Zachary Allen, Trystin Peacock and Colton Perdue recently competed in the 2022 Missouri Welding Competition as a step toward that ultimate goal. The...
RED OAK, TX
Focus Daily News

Celebrate Duncanville Honors Achievements

CELEBRATE DUNCANVILLE, a joint event held annually by the City of Duncanville. the Duncanville ISD, and the Chamber of Commerce, is always a joyful occasion for the community as they celebrate and honor the Best of Duncanville. Duncanville Mayor Barry Gordon presented his State of the City video and his...
DUNCANVILLE, TX
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Midlothian Asks Community For Input On Future Parks & Recreation Spaces

Phase 2 Community Park Play Day Grand Opening Celebration March 26. Midlothian recently completed and opened Phase 2 of Community Park. On March 26 the city is celebrating the Grand Opening of new Phase 2 of Community Park beginning at 3 pm. Bring the family and try all the park’s amenities, enjoy refreshments, and take in a concert. Plan to get active and try the new pickleball courts, play some wiffleball with neighbors, show off your volleyball skills on the sand courts or make new friends on the playground.
MIDLOTHIAN, TX
IN THIS ARTICLE
#Us Navy#War Veteran#Dav#The Us Navy#Gunner#Chapter Service Officers#Red Oak
Focus Daily News

Midlothian City Council Place 4 Profile: Clark Wickliffe

What is your main goal as a City Council member during this term?. Ensuring high quality residential and commercial development is my primary goal. Whenever I can, I encourage builders to construct a high-quality product so that new residential developments look more like the neighborhoods that were built in the late 90s and early 2000s in Midlothian.
MIDLOTHIAN, TX
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Tan Parker Declares Victory for Texas Senate District 12

Flower Mound TX – Tan Parker, Texas State Representative and conservative Republican candidate for Texas State Senate District 12, released this statement:. “In July 2021, we embarked on a great adventure. This campaign has been a tremendous opportunity to travel the new Senate District 12 and introduce myself to the people. From Wise and Tarrant to Dallas County, and my home county of Denton – I believe this district represents the strength of our great state and the promise of a brighter, more prosperous Texas.
FLOWER MOUND, TX
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Leukemia & Lymphoma Society’s Dallas Chapter: Midlothian High Students Dallas Students of the Year

Over $615,000 raised in Dallas to support LLS’s mission. Dallas, TX (Feb 28, 2022) – On Friday, February 25, 2022 The Leukemia & Lymphoma Society (LLS)’s Red River Region announced at a Virtual Grand Finale Ceremony the 2022 Dallas Students of the Year winners, Claire Pustejovsky, 15, and Travis Kelley, 17, of Midlothian High School, who raised the most funds across Dallas with a total of $125,116 in seven weeks.
DALLAS, TX
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Cedar Hill Notice to Contractors – PW21-0001

NORTH CEDAR HILL ROAD WATER LINE REPLACEMENT AND STREET RECONSTRUCTION. Sealed bids for furnishing all necessary materials, machinery, equipment, project supervision, and performing all work required for the construction of the NORTH CEDAR HILL ROAD WATER LINE REPLACEMENT AND STREET RECONSTRUCTION PW21-0001, will be received by the City of Cedar Hill until 10:00 a.m. on Thursday, March 10, 2022 (the “DEADLINE”). All bids must be addressed and delivered to Greg Pervis, Purchasing Agent, Cedar Hill Government Center, 285 Uptown Blvd., Cedar Hill, Texas 75104, on or before the DEADLINE. The sealed bids will be publicly opened and read at the front door of Cedar Hill Government Center immediately after the DEADLINE. SOCIAL DISTANCING COMPLIANCE WILL BE REQUIRED AT TIME OF BID OPENDING AND READING.
CEDAR HILL, TX
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DeSoto Local Tonia Granger Recognized By No Kid Hungry as a Hunger Hero

Executive Director of Family Joint Venture Foundation Tonia Granger Feeding the Hungry Throughout the Pandemic. DeSoto local Tonia Granger, a Hunger Hero recognized by No Kid Hungry Texas for being an active leader in combating child hunger, supporting children and families in her community every single day, is “a selfless leader that ensures her community members have access to resources such as nutritious meals that will allow them to thrive and come together,” according to Mia Medina, Program Manager for No Kid Hungry Texas.
DESOTO, TX
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Hutchins Hires Former City Administrator from Haslet, Texas

HUTCHINS – James Quin, former City Manager from the City of Haslet, Texas, was named in late February as the incoming City Manager for the City of Hutchins. Quin was hired on February 21, 2022 to take the helm of the city after former City Administrator Trudy Lewis left that position at the beginning of December last year.
HUTCHINS, TX
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ROISD Communications Team Wins Multiple Top State Awards

(RED OAK, TX) — Congratulations to the Red Oak ISD Communications team for winning ten Gold Star Awards with three (3) earning Best of Category in the state, and five Silver Star Awards from the Texas School Public Relations Association (TSPRA) in their annual Star Awards program. The ROISD Education Foundation also won a Silver Star Award.
RED OAK, TX
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