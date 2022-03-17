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Lancaster, TX

City of Lancaster Celebrates Governor’s Cup In Austin

By Rita Cook
Focus Daily News
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 2 days ago

LANCASTER – The City of Lancaster took honors recently when it played a key role in the securing of Texas Mayor Greg Abbott’s part in the Site Selection magazine’s Governor’s Cup for Texas. Hairston and Director of Government and Public Affairs for Wal-Mart Inc. Ivan...

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City of Hutchins Ordinance Number 2022-1140 and 2022-1141

AN ORDINANCE OF THE CITY OF HUTCHINS, TEXAS, AMENDING THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE AND MAP OF THE CITY OF HUTCHINS, TEXAS; APPROVING A CHANGE IN ZONING FROM HIGHWAY COMMERCIAL (HC) TO LIGHT INDUSTRIAL (LI) ON AN 81. 76-ACRE TRACT OF LAND LEGALLY DESCRIBED AS BEING TRACT 1.1 IN THE U. WUTHRICK SURVEY, ABSTRACT 1518 (1005 INTERSTATE HIGHWAY 20, HUTCHINS, TEXAS); PROVIDING A CONFLICTS CLAUSE; PROVIDING A REPEALING CLAUSE; PROVIDING A SEVERABILITY CLAUSE; PROVIDING A SAVINGS CLAUSE; PROVIDING FOR PENALTY OF FINE NOT TO EXCEED THE SUM OF TWO THOUSAND DOLLARS ($2,000.00) FOR EACH OFFENSE; AND PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE.
HUTCHINS, TX
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DeSoto Celebrates 73 Years With Former Officials

DESOTO – The City of DeSoto rang in its birthday celebration recently with an all-star cast in attendance at the party. A party, which included the reading of Proclamations, Resolutions and letters from State Elected Officials such as the Honorable Eddie Bernice Johnson; Texas State Senator Royce West, District 23; State Representative Yvonne Davis, District 111, and State Representative District 109, Carl O. Sherman (also a former mayor from the City of DeSoto).
DESOTO, TX
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Delinquent Property Tax Assistance Available In Dallas County

PROPERTY TAX PAYMENT ASSISTANCE TO AVOID FORECLOSURE FOR HOMEOWNERS AFFECTED BY COVID-19 IS AVAILABLE. Dallas County Tax Assessor John R. Ames just mailed almost 4,000 notices to property owners who may qualify for assistance on their delinquent property taxes. “I’m grateful that we have the opportunity to notify home owners about this program and hope they take the time and research to determine if they qualify and apply for this assistance” stated Mr. Ames.
DALLAS COUNTY, TX
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Texas Government
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Focus Daily News

Cedar Hill ORDINANCE NO. 2022-751

AN ORDINANCE OF THE CITY OF CEDAR HILL, TEXAS, AMENDING THE ZONING ORDINANCE, ORDINANCE NO. 2001-64, AS AMENDED, BY AMENDING THE ZONING MAP DISTRICT CLASSIFICATION OF CERTAIN PROPERTY LOCATED ON THE EAST SIDE OF SOUTH DUNCANVILLE ROAD, SOUTH OF BEAR CREEK ROAD, LEGALLY DESCRIBED AS TRACTS 9, 9.6, 24 AND 35 OF THE H. M. RAWLINGS SURVEY, ABSTRACT NO. 1202, FROM THE “RR” (RURAL RESIDENTIAL – MINIMUM 2-ACRE LOTS) DISTRICT TO THE “PD” (PLANNED DEVELOPMENT) DISTRICT; INCORPORATING A DEVELOPMENT PLAN ESTABLISHING SPECIFIC STANDARDS; ADOPTING DEVELOPMENT STANDARDS; ACCEPTING A CONSENT AGREEMENT FROM THE OWNER; PROVIDING FOR CONFLICTS, PROVIDING A SEVERABILITY CLAUSE, PROVIDING AN EFFECTIVE DATE, AND PROVIDING FOR PUBLICATION.
CEDAR HILL, TX
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DeSoto ISD Responds To “Incident” At DeSoto West

DeSoto Responds To Assault Of Substitute Teacher In Classroom. Yesterday afternoon a parent of a DeSoto ISD student shared videos of an altercation in a classroom at DeSoto West. The Facebook post quickly went viral as it was shared thousands of times and viewers were outraged. We reached out to DeSoto ISD for a comment yesterday and were unable to get a response.
DESOTO, TX
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Red Oak Seniors Molding Their Futures Through Welding

Some folks have trouble holding it together. A trio of seniors from Red Oak High School are perfecting their welding skills with plans to enter that profession. Zachary Allen, Trystin Peacock and Colton Perdue recently competed in the 2022 Missouri Welding Competition as a step toward that ultimate goal. The...
RED OAK, TX
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Greg Abbott
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Midlothian City Council Place 4 Profile: Clark Wickliffe

What is your main goal as a City Council member during this term?. Ensuring high quality residential and commercial development is my primary goal. Whenever I can, I encourage builders to construct a high-quality product so that new residential developments look more like the neighborhoods that were built in the late 90s and early 2000s in Midlothian.
MIDLOTHIAN, TX
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Tan Parker Declares Victory for Texas Senate District 12

Flower Mound TX – Tan Parker, Texas State Representative and conservative Republican candidate for Texas State Senate District 12, released this statement:. “In July 2021, we embarked on a great adventure. This campaign has been a tremendous opportunity to travel the new Senate District 12 and introduce myself to the people. From Wise and Tarrant to Dallas County, and my home county of Denton – I believe this district represents the strength of our great state and the promise of a brighter, more prosperous Texas.
FLOWER MOUND, TX
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Hutchins Hires Former City Administrator from Haslet, Texas

HUTCHINS – James Quin, former City Manager from the City of Haslet, Texas, was named in late February as the incoming City Manager for the City of Hutchins. Quin was hired on February 21, 2022 to take the helm of the city after former City Administrator Trudy Lewis left that position at the beginning of December last year.
HUTCHINS, TX
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#City Of Lancaster#Texas Instruments#Corporate Real Estate#Economy#Site Selection#Wal Mart Inc#The City Council
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Cedar Hill Notice to Contractors – PW21-0001

NORTH CEDAR HILL ROAD WATER LINE REPLACEMENT AND STREET RECONSTRUCTION. Sealed bids for furnishing all necessary materials, machinery, equipment, project supervision, and performing all work required for the construction of the NORTH CEDAR HILL ROAD WATER LINE REPLACEMENT AND STREET RECONSTRUCTION PW21-0001, will be received by the City of Cedar Hill until 10:00 a.m. on Thursday, March 10, 2022 (the “DEADLINE”). All bids must be addressed and delivered to Greg Pervis, Purchasing Agent, Cedar Hill Government Center, 285 Uptown Blvd., Cedar Hill, Texas 75104, on or before the DEADLINE. The sealed bids will be publicly opened and read at the front door of Cedar Hill Government Center immediately after the DEADLINE. SOCIAL DISTANCING COMPLIANCE WILL BE REQUIRED AT TIME OF BID OPENDING AND READING.
CEDAR HILL, TX
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Dan Patrick Wins Lt. Governor Republican Nomination

HOUSTON TX – Texas Lieutenant Governor, and conservative Republican candidate for re-election, Dan Patrick released the following statement:. “The people of Texas have spoken with one conservative voice, confirming what we already know. Texans are committed to keeping our state on its conservative path. “Under my strong conservative leadership,...
HOUSTON, TX
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Duncanville Lions Host Health Clinic March 19

The Duncanville Noon Lions Club invites the community to attend their free health clinic from 9 a.m. to 3:30 p.m. Saturday, March 19. 3D mammograms are available by appointment only at the Methodist Health System Mobile Mammography. The mobile van will be located outside the Duncanville Lions Club building, 210 Lions Trail in Duncanville.
DUNCANVILLE, TX
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ROISD Communications Team Wins Multiple Top State Awards

(RED OAK, TX) — Congratulations to the Red Oak ISD Communications team for winning ten Gold Star Awards with three (3) earning Best of Category in the state, and five Silver Star Awards from the Texas School Public Relations Association (TSPRA) in their annual Star Awards program. The ROISD Education Foundation also won a Silver Star Award.
RED OAK, TX
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DeSoto Hires North Texas Public Works Veteran Charles Brewer

Brewer Named Managing Director of DeSoto’s Development Services Department. The City of DeSoto, Texas, has hired veteran Public Works Director Charles Brewer to serve as the Managing Director of DeSoto’s Development Services Department, which oversees all major City infrastructure projects, enforces all building codes and regulations, and manages all municipal facilities.
DESOTO, TX
Focus Daily News

Cedar Hill ISD Food Service Bid RFP 21-22-04

FOOD SERVICE MANAGEMENT COMPANY RFP #21-22-04, 10:00 a.m. (CST) You are invited to submit proposals to the Cedar Hill ISD Business Office for the services listed above. Proposals will be received at 285 Uptown Blvd., Bldg. 300 Cedar Hill, TX 75104 until Tuesday, March 29, 2022, at the time indicated above (CST). Instructions to access the proposal package from the District website are as follows: Website www.chisd.net; go to Departments; go to Business Office on the left; go to Purchasing on the left; go to Current Bids; Download RFP # 21-22-04. A mandatory pre-proposal meeting will be held at 9:00 a.m. on Tuesday, March 8, 2022 at Cedar Hill High School – 1 Longhorn Blvd. Cedar Hill, TX 75104. The District reserves the right to reject any and/or all proposals or any part thereof and to waive any formalities in the best interest of the district.
CEDAR HILL, TX
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When Will My Garbage Be Collected? City Updates

Winter Weather Once Again Impacts Trash/Recycling Collection. Republic Services has announced that all routes have been canceled for Thursday, Feb. 24. The Arlington Landfill will also be closed and will reopen Friday, Feb. 25. All Wednesday and Thursday customers will receive service on their next regularly scheduled collection day. Cedar...
DESOTO, TX
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