Announcing the Ocala Horse Properties Rebecca Farm Flight Grant

45+ HORSES: Team of 6+10 yr old Belg. Mares long tail, Team 6+12 yr old Belg. Geldings, Team of 3 yr olds blond geldings long tail 1.(Sire Final Kandyman Dam Sugar Hooker Supreme) 2.(Sire CD Buddy Supreme Dam Shade Rock Hickory Supreme), Team of 13 yr old Reg. Belg. Mare (Sire Stylish Stanley Dam Forks Anette) + 14 yr old Belg. Gelding, Team 3 yr olds Percheron Geldings half-brothers long tail, 3 yr old Gray Percheron Gelding, 3 yr old black Percheron Gelding, Team 14 yr old Belgian Mare in foal +16 yr old Reg. Belg. Mare (Sire Troy Acres Mickey Dam AC Molly), Team of 18 yr old Reg Belg. Mare (Sire Dutch Maid Balance Dam Dutch Maid Jessica) in foal + 17 yr old Belg Gelding, Team of 16+17 yr old Belg. Mares, Team of 4+12 yr old Belg. Geldings 18 hands, 12 yr old Belg. Mare, 2 yr old Reg. Belg. Mare (Sire MDL Rockys Nate Farceur Dam Diamond Lakes Dolly), 2 yr old Reg. Gelding (Sire BJ Majesty Dam LCH Firestones Gretta, 2x 2 yr old Belg. Geldings long tails, 2x 1 yr old Belg. stud colts long tail, 2x 1 yr old stud colts, Team of 14 yr old Belg Geldings, 8 yr old Crossbred Gelding, 11 yr old Std Mare, 13 yr old Std Mare (Sire Gurbonator Dam Oumin) in foal to RFA Mars Star, 2- 8 yr old hackney cross ponies.

