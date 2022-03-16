MANISTEE — Manistee Middle High School announced the names of the students who were named to the first semester honor roll. All A's is indicated by an asterisk. Sixth grade students named to the honor roll were Brock Adamczak*, James Allen, Cru Anciso, Brendan Bachmayer, Morgan Banicki, Adelyn Brown*, Natalie Cameron*, Nicholas Clark*, Hudson Cole, David Dawson, Hattie Driver*, Pyper Earhart*, Megan Eilers, Faith Ferguson*, Nolan Freeman*, Maya Goodspeed*, Xavier Goodspeed*, Abigail Harvey*, Karson Helminski, Sydney Hill*, Samantha Howe*, Edison Huizinga*, Mea Ikens, Olivia Kaczmarek, Cameron Kiwior*, Allison Ladd, McKenna LaFave, Natalie Mannon*, Emily Marquardt, Kelsey Methner, Marah Miller, Ophellia Neri, Adam Olson*, Samantha Ostrander, Layne Piper*, Joselyn Pontiac*, Brohdy Pruyne, Brady Rivette*, Melanie Salmon*, Morgan Schramski, Emma Schultz, Chloe Sensabaugh*, Ava Sielski, Willa Solwiej, Aarilyn Steffen*, Brayden Steffens, Evangeline Templeton*, Kaylynce Wagoner*, Teagan Williard, Robyn Winters, Fable Wisseman*, Lara Woodruff and Cally Zuchowski.
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