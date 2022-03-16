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Baldwin County, AL

Rip Current Statement issued for Baldwin Coastal, Mobile Coastal by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-03-16 21:26:00 CDT Expires: 2022-03-17 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a...

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Severe Weather Statement issued for Brevard, Indian River by NWS

Effective: 2022-03-16 15:02:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Brevard; Indian River A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR NORTHEASTERN INDIAN RIVER AND SOUTHEASTERN BREVARD COUNTIES At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Barefoot Bay, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Palm Bay, Melbourne, Sebastian, Fellsmere and Malabar. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BREVARD COUNTY, FL
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Severe Weather Statement issued for Hernando, Pasco, Sumter by NWS

Effective: 2022-03-15 09:23:00 EDT Expires: 2022-03-16 09:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Hernando; Pasco; Sumter THE TORNADO WARNING FOR SOUTHEASTERN SUMTER...NORTHEASTERN PASCO AND EAST CENTRAL HERNANDO COUNTIES HAS EXPIRED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning has been allowed to expire. However small hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm.
HERNANDO COUNTY, FL
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Tornado Warning issued for Bullitt, Hardin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-03-18 23:10:00 EDT Expires: 2022-03-18 23:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Bullitt; Hardin; Jefferson THE TORNADO WARNING FOR SOUTHEASTERN HARRISON...SOUTHWESTERN JEFFERSON...NORTH CENTRAL HARDIN AND NORTHWESTERN BULLITT COUNTIES WILL EXPIRE AT 1115 PM EDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A new Tornado Warning for southwest Jefferson County has been issued.
BULLITT COUNTY, KY
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Dense Fog Advisory issued for Dorchester, Somerset, Wicomico by NWS

Effective: 2022-03-18 04:17:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Dorchester; Somerset; Wicomico DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Maryland and central, east central, eastern, north central, south central and southeast Virginia. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
DORCHESTER COUNTY, MD
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Mobile, AL
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Baldwin County, AL
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Special Weather Statement issued for Jefferson, Lewis, Oswego by NWS

Effective: 2022-03-13 09:58:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Jefferson; Lewis; Oswego A LAKE EFFECT SNOW BAND WILL AFFECT PARTS OF JEFFERSON...OSWEGO AND LEWIS COUNTIES HAZARDS...A lake effect snow band which can rapidly reduce visibility to less than a quarter of a mile. LOCATION AND MOVEMENT...At 957 AM EDT, a lake effect snow band was along a line extending from near Southwick Beach State Park to 7 miles southeast of Redfield and moving northeast at 10 MPH. The lake effect snow band is expected to gradually diminish late this morning as it moves north. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE Sandy Island Beach State Park, Stony Point, Adams, Redfield, Highmarket, Henderson Harbor, Southwick Beach State Park, Adams Center, Richland, Henderson, Smithville, Orwell, Lorraine, Sandy Creek, Lacona, Mannsville, Ellisburg, Osceola, Montario Point and West Leyden. This includes Interstate 81 between exits 37 and 41. SAFETY INFO Conditions can deteriorate rapidly in winter weather situations. Be prepared for snow or ice covered roads. Slow down and allow extra time to reach your destination.
JEFFERSON COUNTY, NY
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Special Weather Statement issued for Butler, Carter, Mississippi, New Madrid, Ripley, Scott by NWS

Effective: 2022-03-16 19:52:00 CDT Expires: 2022-03-17 08:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Butler; Carter; Mississippi; New Madrid; Ripley; Scott; Stoddard; Wayne Patchy Dense Fog Early This Morning Areas of fog, some locally dense, will be possible through the early morning hours across mainly southern portions of southeast Missouri and western Kentucky. If you must travel early this morning, be prepared for rapid changes in visibility. Increase your following distance and allow a little extra time to reach your destination.
BUTLER COUNTY, MO
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Special Weather Statement issued for Ascension, East Baton Rouge, Iberville, Livingston by NWS

Effective: 2022-03-14 20:10:00 CDT Expires: 2022-03-15 05:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Ascension; East Baton Rouge; Iberville; Livingston; Northern Tangipahoa; Northwest St. Tammany; Southern Tangipahoa; St. Helena; St. John The Baptist; Washington Strong thunderstorms will impact portions of northern St. John The Baptist, Ascension, southern St. Helena, northwestern St. Tammany, Livingston, east central Iberville, Tangipahoa, eastern East Baton Rouge and southwestern Washington Parishes through 545 AM CDT At 451 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 8 miles east of Pride to near White Castle. Movement was east at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Baton Rouge, Hammond, Denham Springs, Gonzales, Oak Hills Place, St. Gabriel, Ponchatoula, Walker, Amite City, White Castle, Livingston, Independence, Sorrento, French Settlement, Albany, Port Vincent, Folsom, Springfield, Montpelier and Geismar. This includes the following Interstates Interstate 10 in Louisiana between mile markers 164 and 185. Interstate 12 between mile markers 6 and 54. Interstate 55 in Louisiana between mile markers 6 and 47. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ASCENSION PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Attala, Leake, Neshoba, Scott, Winston by NWS

Effective: 2022-03-17 21:18:00 CDT Expires: 2022-03-18 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Attala; Leake; Neshoba; Scott; Winston A strong thunderstorm will impact portions of Leake, southeastern Attala, southwestern Winston, northern Scott and Neshoba Counties through 500 AM CDT At 409 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Tuscola, or 7 miles south of Carthage, moving northeast at 70 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. This strong thunderstorm will be near Madden and Dowdville around 420 AM CDT. Edinburg and Pearl River around 425 AM CDT. Philadelphia around 430 AM CDT. Stallo and Burnside around 435 AM CDT. Nanih Waiya around 445 AM CDT. Other locations impacted by this storm include Noxapater, Tucker, Walnut Grove, Redwater, Standing Pine, Lena and Sebastopol. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ATTALA COUNTY, MS
IN THIS ARTICLE
#Rip Currents#Lifeguard#Baldwin Coastal#Mobile Coastal#Okaloosa Coastal#Escambia Coastal Counties
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Special Weather Statement issued for Coastal Hillsborough, Coastal Manatee, Coastal Sarasota by NWS

Effective: 2022-03-15 21:51:00 EDT Expires: 2022-03-15 22:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Coastal Hillsborough; Coastal Manatee; Coastal Sarasota; Inland Hillsborough; Inland Manatee; Inland Sarasota; Pinellas Strong thunderstorms will impact portions of Manatee, Pinellas, Hillsborough and northwestern Sarasota Counties through 1045 PM EDT At 1001 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from Seminole to near Saint Armands Key. Movement was northeast at 50 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Tampa, Clearwater, Largo, Sarasota, Bradenton, Pinellas Park, Plant City, Temple Terrace, Seminole, Palmetto, Downtown Saint Petersburg, Fort Desoto Park, Fish Hawk, Saint Petersburg, Brandon, Lutz, St. Petersburg, St. Pete Beach, Anna Maria and Tampa International Airport. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Hendry, Inland Broward County, Inland Collier County by NWS

Effective: 2022-03-15 09:20:00 EDT Expires: 2022-03-15 19:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: These winds can down small tree limbs and branches, and blow around unsecured small objects. Seek shelter in a safe building until the storm passes. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Hendry; Inland Broward County; Inland Collier County; Inland Miami-Dade County; Mainland Monroe Strong thunderstorms will impact portions of southeastern Collier, northern Mainland Monroe, northern Miami-Dade, south central Hendry and southern Broward Counties through 715 PM EDT At 608 PM EDT, National Weather Service meteorologists were tracking strong thunderstorms along a line extending from 10 miles south of Hendry Correctional to near Big Cypress National Preserve to near Loop Road Ee Center. Movement was northeast at 10 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Miccosukee Indian Reservation, Loop Road Ee Center, Hendry Correctional, Big Cypress National Preserve and Dade-Collier Training Airport. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BROWARD COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Escambia, Okaloosa, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-18 10:32:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia; Okaloosa; Santa Rosa TORNADO WATCH 51 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Orange, Southern Jasper, Southern Newton by NWS

Effective: 2022-03-14 19:20:00 CDT Expires: 2022-03-15 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 200 AM CDT for southeastern Texas. Target Area: Orange; Southern Jasper; Southern Newton A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Beauregard and northwestern Calcasieu Parishes, southwestern Newton, northern Orange and southeastern Jasper Counties through 145 AM CDT At 1256 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Evadale, moving east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Vinton, Deweyville, Starks, Evadale, Fields, Mauriceville, De Quincy, Buna, Lakeview, Weiss Bluff, Gist, Lunita, Hartburg, Forest Heights, Edgerly, Wrights Settlement, Devils Pocket and Oretta. This includes Interstate 10 in Louisiana between mile markers 15 and 19. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
JASPER COUNTY, TX
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NWS
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Special Weather Statement issued for Bay, Huron, Midland, Saginaw, Sanilac, Tuscola by NWS

Effective: 2022-03-15 05:08:00 EDT Expires: 2022-03-15 08:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bay; Huron; Midland; Saginaw; Sanilac; Tuscola CAUTIOUS TRAVEL IS ADVISED FOR THE POTENTIAL OF SLIPPERY ROADWAYS THIS MORNING WEATHER * Patchy freezing drizzle will be possible across the Saginaw Valley and northern Thumb this morning. * Air temperatures will range between 31 and 33 degrees. IMPACTS * Light icing may lead to slippery roads particularly on bridges, exit ramps and overpasses. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS * Patchy freezing drizzle means areal coverage or duration of the freezing drizzle will be limited. Motorists are urged to use caution and account for variable driving conditions by slowing down and allowing extra time. * Prepare, plan and stay informed. Visit http://go.usa.gov/c7kkP
BAY COUNTY, MI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brevard, Volusia by NWS

Effective: 2022-03-18 22:05:00 EDT Expires: 2022-03-18 22:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Brevard; Volusia The National Weather Service in Melbourne has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Brevard County in east central Florida Southeastern Volusia County in east central Florida * Until 1030 PM EDT. * At 1005 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Mims, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Titusville, Oak Hill, Haulover Canal, Mims and Playalinda Beach. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BREVARD COUNTY, FL
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Freeze Warning issued for Baker, Calhoun, Clay, Dougherty, Early, Lee, Miller, Quitman by NWS

Effective: 2022-03-14 05:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Dougherty; Early; Lee; Miller; Quitman; Randolph; Terrell FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 5 AM EDT /4 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low 30s are possible. * WHERE...Southeast Alabama, southwest Georgia, and portions of the western Florida Panhandle. * WHEN...5 AM EDT / 4 AM CDT/ To 9 AM EDT/ 8 AM CDT Monday Morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
BAKER COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Coastal Bryan, Coastal Chatham, Coastal Liberty by NWS

Effective: 2022-03-07 17:07:00 EST Expires: 2022-03-07 18:00:00 EST Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Be careful when driving high profile vehicles across bridges and overpasses. Target Area: Coastal Bryan; Coastal Chatham; Coastal Liberty; Coastal McIntosh; Inland Chatham BREEZY TO WINDY CONDITIONS THROUGH THE DAY South and southwest winds will remain strong through the day, averaging 20 to 25 mph, with gusts as great as 30 or 35 mph. Winds on some of the taller bridges may be even stronger. This includes, the Ravenel Bridge, the Don Holt Bridge, the James B. Edwards Bridge, the Ben Sawyer Bridge, the Isle of Palms connector, the Amos Nathaniel Rodgers Bridge, the Woods Memorial Bridge and the Talmadge Memorial Bridge.
BRYAN COUNTY, GA
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Tornado Warning issued for Palm Beach by NWS

Effective: 2022-03-16 16:45:00 EDT Expires: 2022-03-16 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Motorists should not take shelter under highway overpasses. If you cannot safely drive away from the tornado, as a last resort, either park your vehicle and stay put, or abandon your vehicle and lie down in a low lying area and protect yourself from flying debris. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Palm Beach The National Weather Service in Miami has issued a * Tornado Warning for Eastern Palm Beach County in southeastern Florida * Until 515 PM EDT. * At 445 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over North Palm Beach, or near Riviera Beach, moving northeast at 15 mph. HAZARD...Tornado and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Jupiter, Palm Beach Gardens, Riviera Beach, Palm Beach and Juno Beach. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN
PALM BEACH COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Lander Foothills, Wind River Mountains East by NWS

Effective: 2022-03-16 10:14:00 MDT Expires: 2022-03-17 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Lander Foothills; Wind River Mountains East Snow This Evening and Overnight This is a special weather statement from the National Weather Service in Riverton. * WHAT...Snow showers becoming accumulating snow. Mountain areas could see 2 to 4 inches of snow by Thursday morning. Lander, Jeffrey City, and Casper could see 1 to 2 inches, as well as Highland and Waltman on highway 20/26. * WHERE...Southeast Wind River Mountains and Lander Area, eastward to Beaver Rim and Jeffrey City, as well as Natrona County. * WHEN...Around 8 PM through 6 AM Thursday. * ADDITIONAL DETAILS...Road conditions may be hazardous this evening and overnight, as snow accumulates on local highways. Road will likely be slippery in the early morning hours on Thursday.
FREMONT COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Sabine, San Augustine, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-14 19:20:00 CDT Expires: 2022-03-15 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 200 AM CDT for northwestern Louisiana...and eastern and northeastern Texas. Target Area: Sabine; San Augustine; Shelby Strong thunderstorms will impact portions of De Soto, Red River, western Natchitoches, southeastern Caddo, southern Bienville, southeastern Bossier and Sabine Parishes, eastern Shelby, northeastern San Augustine and Sabine Counties through MIDNIGHT CDT At 1100 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Stonewall to near Logansport to near Patroon to 7 miles southwest of Rosevine. Movement was east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Natchitoches, Mansfield, Milam, Many, San Augustine, Coushatta, Stonewall, Zwolle, Logansport, Ringgold, Hemphill, Campti, Joaquin, Converse, Shelbyville, Patroon, Rosevine, Allen, Oak Grove and Pleasant Hill. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
SABINE COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Darlington, Dillon, Florence, Inland Georgetown, Marion by NWS

Effective: 2022-03-17 00:03:00 EDT Expires: 2022-03-17 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Darlington; Dillon; Florence; Inland Georgetown; Marion; Marlboro; Northern Horry; Williamsburg PATCHY DENSE FOG THROUGH 10 AM EDT THIS MORNING Airport observations show that visibility has fallen to as low as half a mile in some spots along the South Carolina Pee Dee region and the North Carolina coastal plain. Patchy dense fog is likely to continue through the mid-morning hours. Visibility may fall to one-quarter mile at times. For now, a Dense Fog Advisory is not necessary, as visibilities are not quite low enough to require it. If dense fog is encountered while driving, use low beam headlights and leave plenty of distance between vehicles for safety.
BERKELEY COUNTY, SC

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