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Harlan, IA

Kimberly Carrier Obituary

By Sarah Archibald
Western Iowa Today
Western Iowa Today
 9 days ago
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Funeral Services for 51 year old Kimberly Carrier of Harlan will be Thursday, March 3rd at 1:00 PM at the Pauley Jones Funeral Home in Harlan. Visitation will be prior to the service beginning at 11:00 AM. The Pauley Jones Funeral Home is in charge of arrangements.

She is survived by her husband Travis Carrier of Harlan, IA; children Jeremy Carrier and Whitney Carrier of Harlan; mother Mary Ann Trierweiler of Harlan; siblings Gerry (Kim) Ballantyne Jr. of Harlan; Ricky Ballantyne (Kortnie Bradley) of Harlan; Caleb Ballantyne of Urbandale, IA; Georgia (Charles) Conner of Topeka, KS

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