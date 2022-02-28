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Linwood, NJ

5 Bedroom Home in Linwood - $899,750

Atlantic City Press
 5 days ago

Cover picture for the article***LINWOOD'S GOLD COAST NEW LISTING ALERT***5 BED 5 FULL BATH***IN-GROUND GUNITE POOL***MEDIA ROOM***BAR/LOUNGE ROOM***IMPECCABLY MANICURED LANDSCAPING***40X50 POLE BARN FEATURING 14X16 HEATED SHOP/OFFICE WITHIN***ROOM FOR CAR LIFTS***BULIT IN COMPRESSOR WITH TAPS***14X14 & 14X16 GARAGE DOORS***SOLAR POOL HEATER***MULTI-ZONED GEO THERMAL RADIANT FLOOR HEATING***WELL FOR IRRIGATION***ANDERSEN WINDOWS***SUB-ZERO***DACOR***VIKING***0.96 ACRE***5,613...

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