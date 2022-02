1. Winnipeg, Bruce 13 (unassisted) 3:33. 2. Winnipeg, Geekie 14 (Savoie, Benson) 19:48. Penalties — Lambos Wpg (tripping) 1:27; Hopwo Let (boarding) 6:26; Kovacs Let (delay of game) 13:56. Second Period. 3. Winnipeg, Savoie 22 (Geekie, Benson) 10:50. Penalties — Streule Wpg () 12:10; Pauls Let (kneeing) 0:07; Streule...

NHL ・ 18 HOURS AGO