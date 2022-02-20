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Adair County, KY

Hydrologic Outlook issued for Adair, Allen, Anderson, Barren, Bourbon, Boyle, Breckinridge by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-02-20 05:24:00 EST Expires: 2022-02-21 06:00:00 EST Urgency: Future Severity: Unknown Certainty: Possible Target Area: Adair; Allen; Anderson; Barren; Bourbon; Boyle; Breckinridge; Bullitt; Butler; Casey; Clark; Clinton; Cumberland; Edmonson; Fayette; Franklin; Garrard; Grayson; Green; Hancock; Hardin; Harrison; Hart; Henry; Jefferson; Jessamine; Larue; Lincoln; Logan; Madison; Marion; Meade; Mercer; Metcalfe; Monroe;...

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