In girls 2nd round playoff action Dorman holds off Spring Valley & Blue Ridge eliminates Wren busy Saturday of action

Dorman gets a game high 17 points from Chamiah Dominck to hold off Spring Valley 48-45 in second round girls basketball playoff action.

In the 3A girls playoffs Quadaija Langley scores a game high 22 points to lead Blue Ridge past Wren, 49-41.

Other second round playoff scores listed below:

GIRLS PREP BASKETBALL

SCHSL Playoffs

Second Round

Class AAA

Bishop England 49, Strom Thurmond 25

Blue Ridge 49, Wren 41

Camden 110, Waccamaw 37

Loris 42, Crestwood 36

Lower Richland 52, Emerald 43

Orangeburg-Wilkinson 68, Oceanside Collegiate Academy 44

Southside 54, Fairfield Central 24

W.J. Keenan 73, Powdersville 49

Class AAAAA

Cane Bay 80, Dutch Fork 60

Dorman 48, Spring Valley 45

J.L. Mann 45, Clover 27

Lexington 63, Stratford 39

Mauldin 60, Northwestern 38

Rock Hill 64, Woodmont 57

Summerville 64, Socastee 26

Sumter 64, Wando 46

BOYS PREP BASKETBALL

Trinity Academy, N.C. 78, Westminster Catawba Christian 59

York Prep 79, Marion 40

SCHSL Playoffs

Second Round

Class A

Baptist Hill 77, Johnsonville 70

C.A. Johnson 33, Southside Christian 24

Calhoun County 89, Calhoun Falls 49

Carvers Bay 75, Estill 60

Denmark-Olar 115, Wagener-Salley 69

Great Falls 83, High Point Academy 62

Hannah-Pamplico 49, Whale Branch 46

Class AA

Abbeville 77, Saluda 52

Andrew Jackson 77, Batesburg-Leesville 47

Mullins 81, Woodland 73

Philip Simmons 65, Latta 32

Wade Hampton (H) 86, Kingstree 55

Class AAAA

A.C. Flora 61, Greenville 45

Irmo 54, Westside 39

North Augusta 48, Hartsville 32

Travelers Rest 75, Lancaster 70

West Florence 92, Beaufort 78

Wilson 54, South Aiken 37

SCISA Playoffs

First Round

Class 2A

Beaufort Academy 64, Northside Christian 44

Calhoun Academy 63, Thomas Heyward Academy 55

Palmetto Christian Academy 59, Oakbrook Prep 57

Shannon Forest Christian 66, Orangeburg Prep 51

Spartanburg Christian 81, Williamsburg Academy 41

Class 3A

Heathwood Hall 61, Florence Christian 40

Hilton Head Prep 5, Laurence Manning Academy 4

Pinewood Prep 73, Wilson Hall 50

Class A

Andrew Jackson Academy 47, W. Wyman King Academy 36

Clarendon Hall Academy 60, Low Country Prep 40

Holly Hill Academy 55, Anderson Christian 32

Laurens Academy 56, Conway Christian School 54

Patrick Henry Academy 61, Newberry Academy 33

Richard Winn Academy 38, St. John’s Christian Academy 35

Summerville Faith Christian 86, Mead Hall Episcopal 62

