City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index. Carroll;Mostly sunny, colder;10;-10;NNW;10;61%;0%;2. Cedar Rapids;Sunny and very cold;1;-19;NW;11;76%;1%;2. Chariton;Sunny, but colder;8;-10;NNW;9;73%;1%;3. Charles;Sunshine, but...