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Allentown, PA

Examiner On Campus, Jan. 26

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Tri-Town News
Tri-Town News
 6 days ago
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Montclair State University, Montclair, has named the following area residents to the Fall 2021 dean’s list: Emma Humphrey of Cream Ridge, Britney Kyeremey of Cream Ridge, Michael Mottram of Cream Ridge and Anya O’Keefe of Allentown. The Muhlenberg College, Allentown, Pa., wrestling team recently won the Petrofes...

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Tri-Town News

News Transcript On Campus, Jan. 26

Montclair State University, Montclair, has named the following area residents to the Fall 2021 dean’s list: Dani Mazariegos of Marlboro, Jason Fichtenbaum of Freehold, Jeannie Ust of Freehold, Lauren Prainito of Manalapan, Neal Prana of Manalapan, Ruba Abou Chakra of Freehold, Eva Feinstein of Freehold, Isabel Orilio of Morganville, Gabby Funicello of Manalapan, Grace Akinsanmi of Freehold, Julia Tesoriero of Freehold, Ali Cavallaro of Morganville, Elyse Ball of Manalapan, Jacob Carreira of Marlboro, Ryan Myaskovsky of Manalapan, Jenna Ruffino of Manalapan, Bernardo Brandt Montesinos of Marlboro, Orlaigh Humphries of Marlboro, Julissa Cuautle of Freehold, Stephanie Cohen of Manalapan, Kyle Pepitone of Manalapan, Julia Cofrancesco of Freehold, Mia Fay of Freehold, Andraia Dileo of Manalapan, Michael Daly of Manalapan, Lauren Margolin of Manalapan, Lexie Diez of Freehold, Aram Monokian of Morganville, Ben Levine of Manalapan, Kylie Huhn of Manalapan, Sydney Fernandez of Morganville, Peter Stoermer of Manalapan, Sam Howard of Marlboro, Ashley Angiolini of Freehold, Laura Fekete of Marlboro, Kyle Muzones of Marlboro, Alexa Ciangiulli of Manalapan, Timothy Fetter of Colts Neck, Cyd Zambrana of Freehold, Paulina Vasiliev of Morganville, Bella Patti of Freehold, Nylah Snead of Freehold, Emma Daly of Freehold, Gianna Derienzo of Manalapan, Tyler Paladino of Manalapan, Cameron Thompson of Marlboro and Izzy Ramirez of Manalapan.
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