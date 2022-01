Special Weather Statement issued for Manua, Swains Island, Tutuila and Aunuu by NWS

Effective: 2022-01-21 05:36:00 SST Expires: 2022-01-21 13:15:00 SST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Flash Flood Warning means flash flooding is imminent or occurring in streams, roads and low lying areas. Move to higher ground immediately if your home is in a flood prone area. Do not cross fast flowing or rising waters in your vehicle or on foot. Report severe weather to the local police officials or the emergency operations center (EOC). They will relay your report to the National Weather Service Office. Target Area: Manua THE FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM SST FOR MANUA ONLY Frequent thunderstorms associated with the South Pacific Convergence Zone (SPCZ) just north of the islands will continue to produce widespread showers, heavy at times with gusty winds. Expect flash flooding condtions to remain across the islands through late this afternoon into the early evening hours. O LOO FAAAUAU PEA LAPATAIGA MO TAFEGA MA LOLOGA OFISA O LE TAU PAGO PAGO AS 1001 TAEAO ASO FARAILE IANUARI 21 2022 O LOO FAAAUAU PEA LAPATAIGA MO TAFEGA MA LOLOGA e oo i le 1 i le aoauli nei mo Manu`a. O le tetele o faititili o lo`o tutupu i totonu o le Fetaula`iga o Savili i le Pasefika i Saute (SPCZ) o lo`o i matu o le atunu`u o le a mafua ai ona tetele timuga, mamafa i taimi fa`apea le agi fa`ata`uta`u o savili. O nei timuga o le a mafua ai lologa ma tafega i luga o le atunu`u e oo atu i le aoauli nei aga`i i le afiafi. FAUTUAGA/TAPENAGA O LE UIGA O LE LAPATAIGA MO LOLOGA MA TAFEGA UA IAI NEI LOLOGA PO O TAFEGA I LE ATUNUU I NOFOAGA MAUALALO FAAPEA AUALA-TELE. AFAI O LOU MAOTA E LATA I ALA-VAI PE O LOO I NOFOAGA MAUALALO...IA TULA`I ESE MA AGA`I ATU LOA I NOFOAGA MAPU`EPU`E. AUA NE`I SAVALIA PE UIA AUALA UA IAI TAFEGA PO O LOLOGA. IA RIPOTIA TULAGA LOULOUA O LE TAU MA NISI FAALETONU I LE OFISA O LEOLEO PO O LE EOC...E LATOU TE FAAILOA MAI LAU RIPORT I LE OFISA O LE TAU.

