Special Weather Statement issued for Manua, Swains Island, Tutuila and Aunuu by NWS

Effective: 2022-01-22 17:22:00 SST Expires: 2022-01-23 05:30:00 SST Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A high surf advisory indicates large breaking waves will affect beaches in the advisory area, producing dangerous rip currents and localized beach erosion. Also, it is extremely dangerous to fish or observe waves from rocks during high surf conditions. Unwary beach walkers can be caught off guard as waves suddenly race farther up the beach than normal. Target Area: Manua; Swains Island; Tutuila and Aunuu High Surf Advisory remains in effect * SURF...Surfs of 11 to 13 feet will impact all shores of American Samoa. * TIMING...Through Sunday. * IMPACTS...High surfs and dangerous rip currents. Fautuaga mo galu maualuluga Ofisa o le tau Pago Pago AS 522 AOAULI ASO TOANA`I IANUARI 22 2022 ...O loo faaauau le Fautuaga mo Galu maualuluga * GALU...O galu e 11 i le 13 futu le maualuluga o le a aafia ai Amerika Samoa. * TAIMI...Seia oo i le Aso Sa. * NOFOAGA AAFIA...E maululuga galu ma malolosi aave o le sami. FAUTUAGA/TAPENAGA O fautuaga mo galu maualuluga e faailoa mai ai le malolosi ma le tetele o galu o le a aafia ai gataifale ma matafaga, ma o le a malolosi aave o le sami e ono solo ai nisi o vaega o le matafaga. Ona o le siisii o peau o le sami, e fautuaina ai le mamalu lautele ma le au fai faiva ina ia faautagia mai lenei fautuaga ona o le maualuluga o galu ua iai nei.

