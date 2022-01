Molalla swimmers show well

Indians get back in the pool at a multiple-team meet and come away with plenty of wins and high placings.

The Molalla High School swim team got back in the pool with a multi-team meet on Jan. 13. The Indians were able to pick up a number of wins and other high placings in the pool.

Here's a look at the Molalla results:

Girls 200 medley relay: Molalla (2) Alison Wickham, Payton Miller, Kayden Harris, Alice Person.

Boys 200 medley relay: Molalla (1) Aidan Barnett, Jordan Cowan, Kurtis Wagner, Kaidn Neeley. Molalla (2) Jakcson Blomquist, Epriam Carr, William Person, Malchi Morford.

Boys 200 free: (1) Ephriam Carr, 2:39.86, (2) Malachi Morford, 3:16.69.

Girls 200 IM: (2) Alison Wickham, 2:57.02.

Boys 200 IM: (2) Kurtis Wagner, 2:29.47.

Girls 50 free: (3) Payton Miller, 29.08.

Boys 50 free: (1) Jordan Cowan, 24.01, (3) Aidan Barnett, 27.68, (4) Kadn Neeley, 29.56, (5) William Person, 30.50.

Girls 100 free: (4) Alison Wickham, 1:10.37.

Boys 100 free: (3) Kadn Neeley, 1:08.24, (4) Malachi Morford, 1:18.43, (5) Josiah Spitler, 1:18.74.

Girls 500 free: (2) Kayden Harris, 7:41.23.

Boys 500 free: (1) Kurtis Wagner, 5:57.79

Girls 200 free relay: (2) Molalla -- Alison Wickham, Kayden Harris, Alice Person, Payton Miller, 2:09.23.

Boys 200 free relay: (1) Molalla -- Jordan Cowan, Kaidn Neeley, Aidan Barnett, Kurtis Wagner, 1:50.99; (2) Molalla -- Ephriam Carr, Jackson Blomquist, William Person, Dylan Hadden, 2:07.31.

Girls 100 backstroke: (2) Allison Rodgers, 1:49.37.

Boys 100 backstroke: (1) Jordan Cowan, 1:03.62, (2) Ephriam Carr, 1:13.26, Aidan Barnett, 1:18.25.

Girls 100 breaststroke: (4) Kayden Harris, 1:39.57.

Boys 100 breaststroke: (1) William Person, 1:25.11, (2) Osten Terry, 1:34.62, (3) Clayton Huitt, 1:45.22, (4) Keegan McCourtney, 1:48.38.

Boys 400 free relay: (1) Molalla -- Dylan Hadden, Clayton Huitt, Carson McEachran, Carter Kliewer, 5:39.34; (2) Molalla -- Josiah Spitler, Keegan McCourtney, Zackry Chenoweth, Osten Terry, 6:40.66.

